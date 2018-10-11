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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki ilk uçuş fiyatları belli oldu

Açılışına sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı'nda THY'nin(Türk Hava Yolları) gerçekleştireceği ilk uçuşlar ve bu uçuşların fiyatları belli oldu. Detaylar haberimizde.
7 ay
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27
havacılık
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yeni Havalimanı, büyük bir törenle 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde açılacak. 31 Ekim’de ise THY ilk uçuşunu Ankara’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na gerçekleştirecek. "TK2124" kodlu sefer, İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) ve Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) arasında gerçekleştirilecek. Saat 11.10'da yapılacak uçuş yaklaşık 45 dakika sürecek.

31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanından; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin satışa açıldığını bildirdi. Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun." 

Her gün İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 5 noktaya, yurtiçinde Ankara, Antalya, İzmir ve yurtdışında ise Bakü ile Ercan’a gidiş-dönüş uçuşlar yapılacak. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretler de şöyle olacak; Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL, Ercan’a tek yön 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş 99 ABD doları(593+ TL) olacak.

https://www.haberturk.com/son-dakika-yeni-havalimani-nda-thynin-ilk-ucus-fiyatlari-belli-oldu-2175382-ekonomi Yorum Yaz
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zotacing 7 ay en beğenilen
Bakü'ye neden 99TL değil de, 99$
Hani dolar yoktu?
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cocainbar 7 ay
Dunyanin en pahali havalimanini ay sonuna yetistirebileceklerse iyi
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Seyrim 7 ay
Oraya gidiş- geliş uçak biletinden pahalıya patlamazsa iyi.. Bol bol taksici cinayeti işlenir artık..
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DH Misafiri 7 ay
Yeni hava limanı değil Abdulhamit Han Havalimanı A.H.T Airport heyt be kodlaması bile ayrı karizma
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gurkanse 7 ay
valla singapurdan new york a aktarmasız uçtuktan sonra gerekte kalmayacak gibi.neyse bazıları yuvarlanacak yer bulur en azından
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rohan32 7 ay
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Agababangida 7 ay
İSTANBUL ABDULHAMİD HAN Havaalanı baya uygun fiyattan bilet fiyatı sunması güzel olmuş yahu...
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horozcorc 7 ay
Havalimanından da istanbul'un semtlerine uçuş varsa fena değil huhahahaha
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El_domingo 7 ay
Bu hava alanı için hazırlanan aplikasyondan bahsediyorlardı cıktımı?
otopark durumunu bilen varmı?
bence en azından sene sonuna kadar ucret almamaları lazım...
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eyoruk 7 ay
Yerli ve milli uçuş keyfi
Yaw şimdi o değilde reis Sabiha Gökçen'den uçmayacaksınız gelin buradan uçacaksınız der mi acaba
Hain falan olmayalım sonra
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V4LKyR 7 ay
Jackson Havalimanı olacakmış
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Vanished Man 7 ay
Toplu taşıma var mı bu yeni havalimanına? O yoksa oraya ulaşmak veya şehre gelmek bilet parasına yakın tutar.
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DarthLuca 7 ay
Haberde yanlışlık var, yeni havalimanının iata kodu IST olacak ve açılış ile birlikte şimdiki atatürk havalimanı kodu ISL olacak
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Hunter_Soldier 7 ay DarthLuca
İnşallah öyle olur ama rte amacı Atatürk ismini ortadan kaldırmak inanmıyorum öyle birşey yapacağını Atatürk'e olan kini yüzünden onun eserleri yok edilmiyor mu? Bu havalimanı ismi ya osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran padişahlardan biri olacak ya da kendi adını koyacak bu yuzden 29 ekimi seçti. Ne yazık ki bu Amerika projesi ülkemizi bölmek ve Cumhuriyetimizi yok etmek için ellerinden geleni yapıyor,
Cumhurbaşkanlığındaki turkuaz renge bakın biz kırmızı beyazız...
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.PanxeR. 7 ay DarthLuca
Tam tersi yeni havalimanının kodu ISL , Atatürk havalimanı aralık sonu yok edildiğinde ISL / IGA yani IST olacak.
atatürk ise isimsiz kalacak.
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