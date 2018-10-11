THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı, büyük bir törenle 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde açılacak. 31 Ekim’de ise THY ilk uçuşunu Ankara’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na gerçekleştirecek. "TK2124" kodlu sefer, İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) ve Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) arasında gerçekleştirilecek. Saat 11.10'da yapılacak uçuş yaklaşık 45 dakika sürecek.



31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanından; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor.



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin satışa açıldığını bildirdi. Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



"İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun."



Her gün İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 5 noktaya, yurtiçinde Ankara, Antalya, İzmir ve yurtdışında ise Bakü ile Ercan’a gidiş-dönüş uçuşlar yapılacak. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretler de şöyle olacak; Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL, Ercan’a tek yön 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş 99 ABD doları(593+ TL) olacak.

https://www.haberturk.com/son-dakika-yeni-havalimani-nda-thynin-ilk-ucus-fiyatlari-belli-oldu-2175382-ekonomi