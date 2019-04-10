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TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis

TUSAŞ, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise dördüncü en büyük kompozit üretim tesisini kurmak için ilk adımı attı. Ankara’da kurulacak tesis için şirket 181 milyon dolar yatırım yapacak.
1 ay
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34
havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis
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Sikorsky, BAE Systems, Boeing, Airbus gibi birçok savunma sanayii şirketini yüksek kaliteli malzeme üreten ve tedarik süresi, malzeme kalitesi gibi durumlardan dolayı birçok kez yılın uluslararası tedarikçisi ödüllerini alan TUSAŞ, kompozit malzeme üretiminde hacmi genişletmek ve daha modern bir üretim tesisine kavuşmak için dev bir yatırım yapıyor.

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181 milyon dolarlık bir yatırım ile TUSAŞ’ın Ankara’daki yerleşkesinde kurulacak olan tesis, 95bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Kalite çıtasını daha da yükseltmeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen tesiste uçak ve helikopter parçaları üretilecek. Üretilecek yapısal parçalar, dünyadaki kompozit parça ihtiyacının %2’sini karşılayabilecek.

TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis
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Hava araçları yapısallarına yönelik tesiste yeni ürün tasarımları ve geliştirmeleri de yapılacak. Bu yönüyle milli muharip uçak, genel maksat helikopteri Gökbey ve diğer yeni nesil birçok hava aracı için geliştirmeler de bu tesisten üretilerek çıkacak. Tesis içinde tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılacak. Akıllı dijital fabrika kapasitesinde olacak tesiste kompozit yapısına göre özelleştirilmiş yapay zeka teknolojileri kullanılacak. Sıfır hata ilkesi ile üretim hedeflenecek. Boyahanelere kadar tüm aşamalarda robotlar görev yapacak ve tüm parçalar el değmeden testleri de yapılarak sevkiyata hazır olacak.

Ne kadar sürede tamamlanıp hizmete alınacağı netlik kazanmayan tesis, TUSAŞ’ın kendi bütçesi ile inşa edilip tamamlanacak.


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beyazsoy 1 ay en beğenilen
Seçim var ,motor yerli mi , yurt dışına satamayacagiz ki ha ha ha , parayı betona gomuyorlar, katara satacaklar...
1 Yanıt Yanıtla +30
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hamza5806 1 ay beyazsoy
Katarlilar parayi bastirdi mi satiyorlar mi satmiyorlar mi görürüz tank palet fabrikasini sattiklari gibi
1 Yanıt Yanıtla +28
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kuruwa 1 ay
hiç sebepsiz palet fabrıkası ile thy rın bir kısmı gitti. Hemde inkar edildi yine satıldığı ortaya çıktı. yapılınca buda aynı olurmu diye sorular insanın aklıma gelmiyor değil.
hiç sebepsiz palet fabrıkası ile thy rın bir kısmı gitti. Hemde inkar edildi yine satıldığı ortaya çıktı. yapılınca buda aynı olurmu diye sorular insanın aklıma...
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Yanıtla +13
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Hendrik Johannes Cruijff 1 hf.
Seçim çalışmaları devam ediyor.
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ali9949 1 hf.
Cınle asgarı ucret esıt burda ıkı secenekten bırınde parca uretnek en ıyısı. Hatta bı cin bıde burda acarsalar maliyetler en dusuk en karlı buralar
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DH Misafiri 1 hf.
Böylesi ülke savunması için önemli yatırımları yapanları kutlarım. Bunlar ülke için gelişme, istihdam demektir.
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DH Misafiri 3 hf.
Çok ilginç eğitimde Araplasiyoruz askeriyede de Türklük var. Bir yerde birileri bizi kandırıyor da zaman gösterecek.
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agtr 1 ay
Kompozit özel bir teknoloji, bae bile bunu airbus ile paylaşmıyor. Umarım başarılı olur ama fazla iddialı gibi
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hollowman_ 1 ay
Geçenler youtube'da önüme 2003 yılındaki tartışma programlarından biri düştü önüme. O kriz dönemlerinde özellikle çok popülerdi o programlar. Bolca hamaset, ucuz popülizm gırla gidiyor tabi.
Neyse programda elemanın biri çıktı "Zaten Türk hava yolları ve telekom özelleşti, satıldı ve batacaklar" hikayenin devamını biliyorsunuz. THY bugün bir dünya markası oldu.
O yıllarda ülkemizde basit bir piyade tüfeği bile yapılamazdı. Şimdi envantere girenleri saymama gerek yok, 5. nesil savaş uçağımızı tasarlıyoruz artık. Ve bu işleri bu noktaya getirenlere düna kadar varlığını inkar ettikleri "tank palet fabrikası" yüzünden çamur atıyorlar. savunma sektörünün belki de en vasat ve yavaş kurumu o fabrika. tıpkı bir zamanların THY'si gibi. Satılan, özelleşen, sağlam sermaye transferi alan bütün kurumlarımız büyüdü, gelişti. Vasat zihniyet mi, onlar önümüzdeki 10-20 yıl boyunca bu forumlarda yine onun şu parçası yerli değil, onun sermayesi şu kadar yabancı diye çamura devam edecek.
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dallass 1 ay
Böyle gerekli konular açıpta birilerini çıldırtmayın yav
Yanıtla +2
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bluedevil866 1 ay
Disaridan patentleyip getirip burada yap boz gibi birlestirmek yerine, boyle arge tesisleri acilmasi en dogrusu. Milleti yerli ve milli diye secim vaadleri icin kandiracaginiza soyle elle tutulur somut adimlar atin.
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pCkOpAtuS 1 ay
Beğenmeyen illa ki birileri çıkacak. Bazıları bu ülkenin gelişmesini bile hazmemedemez.
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Tanrıkut Mete Han 1 ay
Bunlar savunma sanayisinin angarya işleri gelişmiş ülkeler bu tip işleri 3. dünya ülkelerine yaptırıyorlar artık.
Bu tıpkı beyaz eşya televizyon gibi ürünlerin üretimini bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kaydırmalarına benziyor.
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