TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis

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Sikorsky, BAE Systems, Boeing, Airbus gibi birçok savunma sanayii şirketini yüksek kaliteli malzeme üreten ve tedarik süresi, malzeme kalitesi gibi durumlardan dolayı birçok kez yılın uluslararası tedarikçisi ödüllerini alan TUSAŞ, kompozit malzeme üretiminde hacmi genişletmek ve daha modern bir üretim tesisine kavuşmak için dev bir yatırım yapıyor.
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181 milyon dolarlık bir yatırım ile TUSAŞ’ın Ankara’daki yerleşkesinde kurulacak olan tesis, 95bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Kalite çıtasını daha da yükseltmeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen tesiste uçak ve helikopter parçaları üretilecek. Üretilecek yapısal parçalar, dünyadaki kompozit parça ihtiyacının %2’sini karşılayabilecek.
Hava araçları yapısallarına yönelik tesiste yeni ürün tasarımları ve geliştirmeleri de yapılacak. Bu yönüyle milli muharip uçak, genel maksat helikopteri Gökbey ve diğer yeni nesil birçok hava aracı için geliştirmeler de bu tesisten üretilerek çıkacak. Tesis içinde tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılacak. Akıllı dijital fabrika kapasitesinde olacak tesiste kompozit yapısına göre özelleştirilmiş yapay zeka teknolojileri kullanılacak. Sıfır hata ilkesi ile üretim hedeflenecek. Boyahanelere kadar tüm aşamalarda robotlar görev yapacak ve tüm parçalar el değmeden testleri de yapılarak sevkiyata hazır olacak.
Ne kadar sürede tamamlanıp hizmete alınacağı netlik kazanmayan tesis, TUSAŞ’ın kendi bütçesi ile inşa edilip tamamlanacak.
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Neyse programda elemanın biri çıktı "Zaten Türk hava yolları ve telekom özelleşti, satıldı ve batacaklar" hikayenin devamını biliyorsunuz. THY bugün bir dünya markası oldu.
O yıllarda ülkemizde basit bir piyade tüfeği bile yapılamazdı. Şimdi envantere girenleri saymama gerek yok, 5. nesil savaş uçağımızı tasarlıyoruz artık. Ve bu işleri bu noktaya getirenlere düna kadar varlığını inkar ettikleri "tank palet fabrikası" yüzünden çamur atıyorlar. savunma sektörünün belki de en vasat ve yavaş kurumu o fabrika. tıpkı bir zamanların THY'si gibi. Satılan, özelleşen, sağlam sermaye transferi alan bütün kurumlarımız büyüdü, gelişti. Vasat zihniyet mi, onlar önümüzdeki 10-20 yıl boyunca bu forumlarda yine onun şu parçası yerli değil, onun sermayesi şu kadar yabancı diye çamura devam edecek.
Bu tıpkı beyaz eşya televizyon gibi ürünlerin üretimini bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kaydırmalarına benziyor.
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