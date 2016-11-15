Tamamen elektrikle çalışan çöp kamyonları geliyor

Çin menşeili otomobil ve şarj edilebilir pil üreticisi BYD Company, elektrikli taşıtlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. ABD'de elektrikli otobüsler ve kamyonlar üzerinde çalışan bir departmanı bulunan BYD, dün Phoenix'te bir etkinlik düzenleyerek yeni çöp kamyonunu tanıttı. 3.9 tonluk bu yenilikçi çöp kamyonu, tamamen elektrik ile çalışıyor.

Elektrikli çöp kamyonları üzerinde çalışan tek firma BYD Company değil. Tesla Motors'un kurucularından biri olan Ian Wright'ın kurduğu Wrightspeed de elektrikli çöp kamyonları geliştiriyor. Ancak BYD Company'nin dün tanıttığı elektrikli çöp kamyonu, tamamen elektrik ile çalışması ve tek seferde 160 kilometre yol alabilmesiyle öne çıkıyor.

Elektrik ile çalışan çöp kamyonları ile hem egzoz gazı emisyonu azalacak, hem de daha gürültüsüz bir hizmet sunulabilecek. Ayrıca elektrikli araçlarda kullanılan yenilemeli fren sistemi de, kullanım alanları gereği sık sık fren yapan çöp kamyonları için son derece kullanışlı bir sistem.

Bu yeni elektrikli çöp kamyonunun sağlayacağı faydalar hakkında bir açıklama yayınlayan BYD Company; bu yenilikçi aracın egzoz gazı emisyonunu ve gürültü kirliliğini ortadan kaldıracağını ve gerek özel şirketler için, gerekse belediyeler için işletim masraflarını azaltacağını ifade etti. Şirkete göre bu araçlarda bulunan yenilemeli fren sistemi sayesinde yapılan tasarruf ve dizel yakıtlara ihtiyaç duyulmaması masrafların önemli ölçüde azalmasını sağlayacak.

Bu elektrikli çöp kamyonlarını geliştiren BYD America, araçlarda kullanılacak çöp idaresi ile ilgili özellikleri geliştirmesi için Wayne Engineering ile birlikte çalıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Wayne Engineering; bu projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtirken, bu yenilikçi çöp araçları sayesinde gelecek için doğru yönde bir adım attıklarına vurgu yaptı.