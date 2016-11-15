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Tamamen elektrikle çalışan çöp kamyonları geliyor

Elektrikli otobüsler ve kamyonlar geliştiren BYD America, tamamen elektrik ile çalışan ilk çöp kamyonunu dün ABD'de düzenlediği etkinlik ile tanıttı. Araç tek sefer 160 kilometre yol alabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çin menşeili otomobil ve şarj edilebilir pil üreticisi BYD Company, elektrikli taşıtlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. ABD'de elektrikli otobüsler ve kamyonlar üzerinde çalışan bir departmanı bulunan BYD, dün Phoenix'te bir etkinlik düzenleyerek yeni çöp kamyonunu tanıttı. 3.9 tonluk bu yenilikçi çöp kamyonu, tamamen elektrik ile çalışıyor.
Elektrikli çöp kamyonları üzerinde çalışan tek firma BYD Company değil. Tesla Motors'un kurucularından biri olan Ian Wright'ın kurduğu Wrightspeed de elektrikli çöp kamyonları geliştiriyor. Ancak BYD Company'nin dün tanıttığı elektrikli çöp kamyonu, tamamen elektrik ile çalışması ve tek seferde 160 kilometre yol alabilmesiyle öne çıkıyor.
Elektrik ile çalışan çöp kamyonları ile hem egzoz gazı emisyonu azalacak, hem de daha gürültüsüz bir hizmet sunulabilecek. Ayrıca elektrikli araçlarda kullanılan yenilemeli fren sistemi de, kullanım alanları gereği sık sık fren yapan çöp kamyonları için son derece kullanışlı bir sistem.
Bu yeni elektrikli çöp kamyonunun sağlayacağı faydalar hakkında bir açıklama yayınlayan BYD Company; bu yenilikçi aracın egzoz gazı emisyonunu ve gürültü kirliliğini ortadan kaldıracağını ve gerek özel şirketler için, gerekse belediyeler için işletim masraflarını azaltacağını ifade etti. Şirkete göre bu araçlarda bulunan yenilemeli fren sistemi sayesinde yapılan tasarruf ve dizel yakıtlara ihtiyaç duyulmaması masrafların önemli ölçüde azalmasını sağlayacak.
Bu elektrikli çöp kamyonlarını geliştiren BYD America, araçlarda kullanılacak çöp idaresi ile ilgili özellikleri geliştirmesi için Wayne Engineering ile birlikte çalıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Wayne Engineering; bu projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtirken, bu yenilikçi çöp araçları sayesinde gelecek için doğru yönde bir adım attıklarına vurgu yaptı.

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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Elektrikli araç işini artık petrol kartelleri engelleyemez. Aldı başını gidiyor. Muazzam bir yarış var. Pil işinde devrim yapan firma dünyanın en değerli şirketi olur artık öyle gözüküyor
Elektrikli araç işini artık petrol kartelleri engelleyemez. Aldı başını gidiyor. Muazzam bir yarış var. Pil işinde devrim yapan firma dünyanın en değerli şirket...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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darkaura 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
Elektrikli araç işini artık petrol kartelleri engelleyemez. Aldı başını gidiyor. Muazzam bir yarış var. Pil işinde devrim yapan firma dünyanın en değerli şirketi olur artık öyle gözüküyor

Bu petrol kartellerinin en buyuk agababalarindan rockefeller ailesi petrol isinden cikacaklarini acikladiklarinda bir degisimin gelecegi belliydi. Nitekim hemen pesinden elektrikli arac sektoru ivmelendi, buyuk araba ureticileri ana model olarak elektrikli arac tasarlamay basladi. Avrupa ulkeleri tek tek fosil yakitli araclarin yasaklancagi tarihi acikladi. Hepsi pespese geldi. Rockefellerlar petrolle buyumus bir aile. Bu kadar karli bir aile isinden cikiyorlarsa arkada bilmedigimiz buyuk bir neden var demektir.
KalemKolikElektrikli araç işini artık petrol kartelleri engelleyemez. Aldı başını gidiyor. Muazzam bir yarış var. Pil işinde devrim yapan firm...
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quattrovalvole 2 yıl
Donanımhaber elektrikli araçlara gösterdiği ilginin yarısını internet haksızlıklarına gösterseydi heralde şuan 100Mbit tam limitsiz fiber internet kullanıyi olurduk. Bu ne arkadaş giriyorum "Tamamen Elektrikle Çalışan Çöp Arabaları Geliyor". Elektrik elektrik. Yeter artık adam gibi haber yapın.
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sis651 3 yıl
Yalnız bu araçların tüketeceği elektriği yenilenebilir enerji ile üretemedikten sonra çok da bir özelliği kalmıyor sistemin. Kirliliğin oluşturulduğu yer yollardan kömür santrallerine dönüyor sadece. Umarım temiz enerji yatırımları da yeterli düzeyde yapılır...
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sdc55 3 yıl
süper bişe
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kadirirdem 3 yıl
bu çok iyi olur artık petrolden sıyrılmanın vakti geldi diyebiliriz...
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Çok güzel bir proje her araç,kamyon,tır gibi şeyler elektrikli oluyor.
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adsizbedevi 3 yıl
Alternatif enerjilerin kullanımı da artar umarım
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CaSsErDoDo 3 yıl
Petrol kartelleri rahatsız diyorsunuz ama elektrik nasıl üretiliyor?
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gxhero 3 yıl
Bu araçlarda piller standart boyutta olup bir istasyonda değişecek şekilde üretilirse mesela tıpkı benzin alır gibi bir istasyonda biten pilleri değiştirip o istasyonda hızlı şarja bırakırsın, şarj edilir sonra gelen araca takılır böylece piller sürekli kontrol edilmiş olur ve şarj, zaman oranı yakalanır ayrıca sorunlu piller devamlı kontrol altında kalır. Araca entegre pil mantıksız yedek depo misali küçük bir pil olabilir ama ana piller ayrı ve değiştirilebilir olmalı hem güvenlik hem konfor açısında...
Fikrimin mantıklı olduğunu düşünüyorum umarım birileri görür ve uygular böylece şu fosil yakıt belasında kurtuluruz!
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Piêr Dé Sans 3 yıl gxhero
Bahsettiğiniz durum Forkliftlerde mevcut. batarya ile çalışan forkliftlerin batarya dolum üniteleri var. bitmeye yakın orada dolu bataryaları alıp boşları şarj edebiliyorsunuz. Zor bir durum olmasa gerek.
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gun 3 yıl gxhero
Renault'nun aracında bu deneniyor da birşey çıkmadı daha.
m.donanimhaber.com/...
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caneycaney 3 yıl
Bildiğiniz gibi çöplerden elektrik üretiliyor tesislerde
Bakarsınız yarın öbürgün bir çöp kamyonu yaptık terler arkada kendi elektriğini üretir kamyon hem çalışır hemde çöpler temizlenir atık azalır
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interwap 3 yıl
Bir zamanlar "falanca yerde biri suyla çalışan bir araba yapmışda adamı kaçırmışlar, araplar yaşatmaz" gibi dedikodular vardı.
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elektrikli araçlar, byd company ve
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