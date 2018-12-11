Telegram büyük bir güncelleme aldı

Rusya merkezli anında mesajlaşma platformu Telegram, günümüzde bu alanda lider olan WhatsApp'ın en sıkı rakibi diyebiliriz. Bugün yapılan duyuruyla birlikte Telegram'ın Android ve İOS versiyonunun büyük bir güncelleme aldığı açıklandı.

Tasarım olarak da yenilendi

Sürüm 5'teki güncelleme bugün Android ve İOS platformunda piyasaya sürüldü ve başta Translations Platform ve düzeltmeler dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirme ile birlikte geliyor. Translations Platform ile kullanıcılar uygulamayı kendi dillerine çevirebiliyor, özel dil paketleri oluşturabiliyor ve hatta başkalarıyla paylaşabiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=tr

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Tasarım güncellemeleri açısından, Telegram'ın yeni sürümü,kullanıcı, grup ve kanal profillerinden görüntülemenize olanak tanırken, önizleme ve daha hızlıiçin küçük resimlere odaklanansunuyor. Ayrıca Telegram 5, profil fotoğrafınızdaki istenmeyen kısımlarıve daha kolay profil fotoğrafı oluşturmanızı sağlayan seçenekler de sunmaya başladı.