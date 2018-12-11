Telegram büyük bir güncelleme aldı

Teknoloji Editörü
Rusya merkezli anında mesajlaşma platformu Telegram, günümüzde bu alanda lider olan WhatsApp'ın en sıkı rakibi diyebiliriz. Bugün yapılan duyuruyla birlikte Telegram'ın Android ve İOS versiyonunun büyük bir güncelleme aldığı açıklandı.
Tasarım olarak da yenilendi
Sürüm 5'teki güncelleme bugün Android ve İOS platformunda piyasaya sürüldü ve başta Translations Platform ve düzeltmeler dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirme ile birlikte geliyor. Translations Platform ile kullanıcılar uygulamayı kendi dillerine çevirebiliyor, özel dil paketleri oluşturabiliyor ve hatta başkalarıyla paylaşabiliyor.Tasarım güncellemeleri açısından, Telegram'ın yeni sürümü, paylaşılan medyayı kullanıcı, grup ve kanal profillerinden görüntülemenize olanak tanırken, önizleme ve daha hızlı yükleme süresi için küçük resimlere odaklanan yeni bir arayüz sunuyor. Ayrıca Telegram 5, profil fotoğrafınızdaki istenmeyen kısımları kırpmanızı ve daha kolay profil fotoğrafı oluşturmanızı sağlayan seçenekler de sunmaya başladı.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avantajları
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.
10) Grup üye sayı sınırının olmaması.
vs. vs. devamı daha çok gelir bu kadarı bile yeterli... What's app mesajı gelmese açmıyorum bile uygulamayı.
Gizli sohbet
Belirledigin süreye göre yazilan mesajlar otomatikman siliniyor. Ben günlük yaptım.
Ozel kanallar var mesela bilgisayar parcasi satan dukkani takip ediyorum her saat basi ürünün fotosunu atip guncel fiyatları gönderiyor
Sticker desteği
Gece modu
Parmak okuyucu sifrelemesi (whatsapin henuz akil edemedigi secenek)
Ozbekistanda yaşıyorum burda sadece telegram kullaniliyor. Whatsapa girmiyorum bile