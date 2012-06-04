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Temple Run: Brave 14 Haziran'da App Store'a geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
20
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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80 Milyon indirmeye ulaşan ve günlük 16 Milyon aktif kullanıcıya sahip Temple Run, Disney'in yeni animasyon filmi Brave'e özel yeni bir versiyonuyla geliyor. iOS platformunda büyük başarı elde eden Imangi Studios ile işbirliğine giden Disney, Temple Run: Brave adlı oyunuyla aynı başarıyı yakalamak istiyor.
Bir grup teknoloji yazarının Pixar merkez binasını ziyaretinde sergilenen Brave filminin Temple Run oyunuyla ilgili detaylar bugün gün yüzüne çıkmaya başladı. Where's My Water yapımı için tasarlanan Swampy karakterinin büyük ilgi görmesi sonucu Disney'in mobil bölümü uygulama geliştirme çalışmalarını çeşitlendirmeyi amaçlıyordu. Fox'un Rio filmi için Angry Birds ile anlaşmasını kendine örnek alan şirket, milyonlarca iOS kullanıcısının her gün oynadığı bir oyunu yeni filmiyle bütünleştirmeye karar verdi.
Filmin baş karakteri Merinda, İskoç kralı ve kraliçesinin özgürlüğüne düşkün, okçuluk meraklısı kızı olarak tanıtılıyor. Temple Run'da varsayılan oyuncu olan kaşifin yerine Merinda, şeytani maymunlar yerine filmdeki Mordu adlı ayı ve antik tapınak yerine İskoç ormanları yer alacak. 
Temple Run: Brave'de mekanlar, düşmanlar, engeller ya da yöneteceğiniz karakterler değişmiş olsa da oynanışda pek bir farklılık olmayacak. Kötü ayıdan kaçıp, altınları toplamaya ek olarak Merinda'nın okçuluğundan yararlanarak kaçışınız sırasında ekstra puanlar kazanabileceksiniz.
Orjinal Temple Run oyunu tamamen ücretsiz olmasına karşın Brave versiyonu 0.99 Dolar'dan satılacak. Fakat verdiğiniz bu ücret size normalde aynı fiyattan uygulama içi satın alınabilen 2500 oyun parası olarak geri dönecek.
Gerek Disney gerekse Imangi Studios yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Temple Run Brave'in orjinal oyunun yerini alacak bir yapım olmayacağı vurgulanıyor. Animasyon filminden lisanslı karakterlerin yönetileceği bir Temple Run milyonlarca kullanıcıdan bir kısmının ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz.
14 Haziran'da App Store'da yayınlanacak oyunun Android versiyonuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Büyük ihtimalle Temple Run: Brave'i Android ekosisteminde göremeyeceğiz.
Brave animasyon filminin 22 Haziran'da gösterime gireceğini ve ülkemize 7 Eylül'de giriş yapacağını ekleyelim. Touch Arcade tarafından yayınlanan Temple Run: Brave ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
Güncelleme: Pocket Gamer'ın haberine göre; Temple Run'ın Brave versiyonu iOS ile aynı tarihte, yani 14 Haziran'da Google Play Store'da da yayınlanacak. 





http://techcrunch.com/2012/06/04/temple-run-brave/ Yorum Yaz
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-Ege 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Hala Apple İos !!! Androidin 8cekirdek olması lazım o zaman gelir dicem ama o bile bi ihtimal

Bu mesajda Misafir Üyeliğin kalkmasını anlıyoruz.


seven_7343

aynen androit 1 gb ram 1.6 ghz işlemci falan filan uçup gidiyorda ne b ka yarıyor 512 bm ramli 800 mhz işlemcili bi cihaz kadar olamıyor.
demekki neymiş herşey donanım değilmiş.

Bu mesajda ise beynin önemini vurguluyoruz.
DH MisafiriHala Apple İos !!! Androidin 8cekirdek olması lazım o zaman gelir dicem ama o bile bi ihtimalBu mesajda Misa...
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Bilal Akgündüz 7 yıl
Güncelleme: Pocket Gamer'ın haberine göre; Temple Run'ın Brave versiyonu iOS ile aynı tarihte, yani 14 Haziran'da Google Play Store'da da yayınlanacak.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bir tablet pc almayı düşünüyorum sizce hangisini tercih etmeliyim
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Bilal Akgündüz 7 yıl
Umutcan
Oyun android ve iosa birlikte çıkacak, ufak bir haber hatası olmuş sonradan düzeltilmiş, millet ios android diye birbirine girmiş bile


Haberi yazarken Android ile ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Şuanda Disney'in yayınladığı video ile kesinleşti.
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Riobolt 7 yıl
Güzel haber!
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dede_trtr 7 yıl
Bilal Abi sen ne zaman dh'e katıldın?
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Bilal Akgündüz 7 yıl
dost1984
yaw androidede cıkacak nasıl haber bu yotubede ios ve android diyo videonun sonunda

Haberi tam okuyun lütfen.
Güncelleme: Pocket Gamer'ın haberine göre; Temple Run'ın Brave versiyonu iOS ile aynı tarihte, yani 14 Haziran'da Google Play Store'da da yayınlanacak.
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Umutcan 7 yıl
Oyun android ve ios'a birlikte çıkacak, ufak bir haber hatası olmuş sonradan düzeltilmiş, millet ios android diye birbirine girmiş bile
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dost1984 7 yıl
yaw androidede cıkacak nasıl haber bu yotubede ios ve android diyo videonun sonunda
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Guest-1EC5CA326 7 yıl
Galaxy s2 kullanıyorum ama orta düzey ve alt düzey android telefonları kullanmak tam bir işkence Annemde galaxy ace var 800mhz işlemcisi olmasına rağmen 600mhz işlemcili İphone 3GS nin tırnağı olamaz.ARM v6 olduğu için temple run u bile açmıyor.Yukardaki arkadaşında dediği gibi android çok fazla sistem kaynağı isteyen bir işletim sistemi.Yoksa android kullanılacak gibi değil düşük sınıf cihazlarda
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Bilal Akgündüz 7 yıl
Güncelleme: Pocket Gamer'ın haberine göre; Temple Run'ın Brave versiyonu iOS ile aynı tarihte, yani 14 Haziran'da Google Play Store'da da yayınlanacak.
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playmaker10 7 yıl
Bu kadar tutan bi oyunun bugüne kadar geliştirilmemesi hataydı. Güzel görünüyor umarım Android'e de bir an önce gelir
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Batuist 7 yıl
çok şükür şu oyuna bir ekleme güncelleme yapmadılar... zamanında çok kastırmıştım bu oyunda.. ama hiç güncellenmeyen hep aynı şeyleri tekrar eden bir oyun.. bu kadar indirilen ve sevilen bir oyuna insan güncelleme ek paket vesaire yapmaz mı?? yok yapmadılar bugüne kadar.. şimdide komple farklı bir sürümle geliyor.. iyi gelsinde birde onu oynarız... adamlar sponsor bulamasa yine birşey yapacakları yoktu...
1 Yanıt Yanıtla +1
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The Catalyst 7 yıl Batuist
Batuist

çok şükür şu oyuna bir ekleme güncelleme yapmadılar... zamanında çok kastırmıştım bu oyunda.. ama hiç güncellenmeyen hep aynı şeyleri tekrar eden bir oyun.. bu kadar indirilen ve sevilen bir oyuna insan güncelleme ek paket vesaire yapmaz mı?? yok yapmadılar bugüne kadar.. şimdide komple farklı bir sürümle geliyor.. iyi gelsinde birde onu oynarız... adamlar sponsor bulamasa yine birşey yapacakları yoktu...

+1

aynen katılıyorum hocam.

yeni oyunun güzel olacağından şüphem yok ama birde ilk oyuna güncelleme çıkarsalardı bir yenilik falan olsaydı o zaman güzel olurdu.
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seven_7343 7 yıl
SpyPC
DH Misafiri Hala Apple İos !!! Androidin 8cekirdek olması lazım o zaman gelir dicem ama o bile bi ihtimal
Bu mesajda Misafir Üyeliğin kalkmasını anlıyoruz.
seven_7343 aynen androit 1 gb ram 1.6 ghz işlemci falan filan uçup gidiyorda ne b ka yarıyor 512 bm ramli 800 mhz işlemcili bi cihaz kadar olamıyor. demekki neymiş herşey donanım değilmiş.
Bu mesajda ise beynin önemini vurguluyoruz.

senin anladıklarınlada anlayışının kıt olduğunu anlıyoruz :)
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