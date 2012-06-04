Temple Run: Brave 14 Haziran'da App Store'a geliyor

80 Milyon indirmeye ulaşan ve günlük 16 Milyon aktif kullanıcıya sahip Temple Run, Disney'in yeni animasyon filmi Brave'e özel yeni bir versiyonuyla geliyor. iOS platformunda büyük başarı elde eden Imangi Studios ile işbirliğine giden Disney, Temple Run: Brave adlı oyunuyla aynı başarıyı yakalamak istiyor.

Bir grup teknoloji yazarının Pixar merkez binasını ziyaretinde sergilenen Brave filminin Temple Run oyunuyla ilgili detaylar bugün gün yüzüne çıkmaya başladı. Where's My Water yapımı için tasarlanan Swampy karakterinin büyük ilgi görmesi sonucu Disney'in mobil bölümü uygulama geliştirme çalışmalarını çeşitlendirmeyi amaçlıyordu. Fox'un Rio filmi için Angry Birds ile anlaşmasını kendine örnek alan şirket, milyonlarca iOS kullanıcısının her gün oynadığı bir oyunu yeni filmiyle bütünleştirmeye karar verdi.

Filmin baş karakteri Merinda, İskoç kralı ve kraliçesinin özgürlüğüne düşkün, okçuluk meraklısı kızı olarak tanıtılıyor. Temple Run'da varsayılan oyuncu olan kaşifin yerine Merinda, şeytani maymunlar yerine filmdeki Mordu adlı ayı ve antik tapınak yerine İskoç ormanları yer alacak.

Temple Run: Brave'de mekanlar, düşmanlar, engeller ya da yöneteceğiniz karakterler değişmiş olsa da oynanışda pek bir farklılık olmayacak. Kötü ayıdan kaçıp, altınları toplamaya ek olarak Merinda'nın okçuluğundan yararlanarak kaçışınız sırasında ekstra puanlar kazanabileceksiniz.

Orjinal Temple Run oyunu tamamen ücretsiz olmasına karşın Brave versiyonu 0.99 Dolar'dan satılacak. Fakat verdiğiniz bu ücret size normalde aynı fiyattan uygulama içi satın alınabilen 2500 oyun parası olarak geri dönecek.

Gerek Disney gerekse Imangi Studios yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Temple Run Brave'in orjinal oyunun yerini alacak bir yapım olmayacağı vurgulanıyor. Animasyon filminden lisanslı karakterlerin yönetileceği bir Temple Run milyonlarca kullanıcıdan bir kısmının ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz.

14 Haziran'da App Store'da yayınlanacak oyunun Android versiyonuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Büyük ihtimalle Temple Run: Brave'i Android ekosisteminde göremeyeceğiz.

Brave animasyon filminin 22 Haziran'da gösterime gireceğini ve ülkemize 7 Eylül'de giriş yapacağını ekleyelim. Touch Arcade tarafından yayınlanan Temple Run: Brave ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Güncelleme: Pocket Gamer 'ın haberine göre; Temple Run'ın Brave versiyonu iOS ile aynı tarihte, yani 14 Haziran'da Google Play Store'da da yayınlanacak.







http://techcrunch.com/2012/06/04/temple-run-brave/