Tesla Model X kendi kendine hızlanarak binaya çarptı

Geçtiğimiz günlerde bir başka Tesla aracı talihsiz bir kazaya karıştı ve bu kez başrolde Model X var. Araç sürücüsü otomobilin otonom hızlanmasının kazaya neden olduğunu söylüyor. Tesla Model X sahibi Puzant Ozbag bir alışveriş merkezinde otoparka girerken otomobilin kendi kendine aniden hızlanarak bir binaya çarptığını belirtiyor. Kendisi geçtiğimiz hafta sonu resmi Tesla forumunda deneyimlerini paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

Daha 5 günlük yepyeni bir Tesla Model X SUV araca sahip olan Ozbag, otomobilin aniden hızlanarak kaldırıma çıktığını ve eşi direksiyon başındayken bir alışveriş merkezinin yan tarafına çarptığını söylüyor. Ayrıca kaza sırasında herhangi bir kendi kendine sürüş özelliğinin aktif olmadığını da ekliyor. Ozbag konuyla ilgili verdiği röpotajda "Eşim 45 yaşında ve yaklaşık 30 yıldır ehliyet sahibi, ayrıca temiz bir sicile sahip. Kendisi fren yerine gaz pedalına basabilecek 90 yaşındaki biriyle karıştırılmamalı" dedi.

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Kaza sırasında araçta olmayan Puzant, eşinin arabayı park alanın çektiği sırada aracın ön tekerleklerinin hafifçe sola dönük olmasının büyük bir şans olduğunu söylüyor. Çünkü tekerlerin düz olması durumunda Model X'in güzellik merkezinin içine girerek birilerinin ölümüne neden olabileceğini ifade ediyor. Kaza sonucu aracın ön kısmında büyük bir hasar oluşurken araç sahibinin eşi de kolundan yaralandı.

Puzant, sadece 5 günlük aracının Tesla tarafından geri alınmasını ve kendisine yeni bir araba teslim edilmesini istiyor. Ayrıca sistematik bir sorun olup olmadığını araştırmaları için şirkete çağrıda bulunmuş durumda. Kendisi bunun büyük bir sorun olduğunu ve Tesla'nın teslimatları durdurarak bu ciddi kazanın nedenlerini araştırması gerektiğini söylüyor.

https://forums.teslamotors.com/forum/forums/5-day-old-tesla-x-accelerates-and-crashes-its-own-while-parking