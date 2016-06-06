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Tesla Model X kendi kendine hızlanarak binaya çarptı

Tesla'nın martı kanat SUV aracı Model X'in aniden kendi kendine hızlanarak bir binaya çarptığı iddia ediliyor. Araç sahibi otomobilin otonom sürüş modunda sistematik bir sorun olduğunu söylüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde bir başka Tesla aracı talihsiz bir kazaya karıştı ve bu kez başrolde Model X var. Araç sürücüsü otomobilin otonom hızlanmasının kazaya neden olduğunu söylüyor. Tesla Model X sahibi Puzant Ozbag bir alışveriş merkezinde otoparka girerken otomobilin kendi kendine aniden hızlanarak bir binaya çarptığını belirtiyor. Kendisi geçtiğimiz hafta sonu resmi Tesla forumunda deneyimlerini paylaşarak yaşadıklarını anlattı.
Daha 5 günlük yepyeni bir Tesla Model X SUV araca sahip olan Ozbag, otomobilin aniden hızlanarak kaldırıma çıktığını ve eşi direksiyon başındayken bir alışveriş merkezinin yan tarafına çarptığını söylüyor. Ayrıca kaza sırasında herhangi bir kendi kendine sürüş özelliğinin aktif olmadığını da ekliyor. Ozbag konuyla ilgili verdiği röpotajda "Eşim 45 yaşında ve yaklaşık 30 yıldır ehliyet sahibi, ayrıca temiz bir sicile sahip. Kendisi fren yerine gaz pedalına basabilecek 90 yaşındaki biriyle karıştırılmamalı" dedi.
Ayrıca Bkz. "Airbus şimdi de 3D baskılı mini uçak üretti"
Kaza sırasında araçta olmayan Puzant, eşinin arabayı park alanın çektiği sırada aracın ön tekerleklerinin hafifçe sola dönük olmasının büyük bir şans olduğunu söylüyor. Çünkü tekerlerin düz olması durumunda Model X'in güzellik merkezinin içine girerek birilerinin ölümüne neden olabileceğini ifade ediyor. Kaza sonucu aracın ön kısmında büyük bir hasar oluşurken araç sahibinin eşi de kolundan yaralandı.
Puzant, sadece 5 günlük aracının Tesla tarafından geri alınmasını ve kendisine yeni bir araba teslim edilmesini istiyor. Ayrıca sistematik bir sorun olup olmadığını araştırmaları için şirkete çağrıda bulunmuş durumda. Kendisi bunun büyük bir sorun olduğunu ve Tesla'nın teslimatları durdurarak bu ciddi kazanın nedenlerini araştırması gerektiğini söylüyor.
Tesla Model X kendi kendine hızlanarak binaya çarptı
 

https://forums.teslamotors.com/forum/forums/5-day-old-tesla-x-accelerates-and-crashes-its-own-while-parking Yorum Yaz
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Dukkha 3 yıl en beğenilen
Tesla sahipleri arasında belirli firmalarla anlaşmalı suikastçi müşterileri var bence. Petrole girmiyorum bile,Adamın röportajında 90 yaşındaki biri ile karıştırılmasın demesi bile başlı başına bi komplo olduğuna inandırdı beni.

Tesla sahipleri arasında belirli firmalarla anlaşmalı suikastçi müşterileri var bence. Petrole girmiyorum bile,Adamın röportajında 90 yaşındaki biri ile karı...
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Disconnectus_Erectus 3 yıl
Şoför bayan
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emre1393 3 yıl
Alakası yok, tesla aracın log kayıtlarına bakıp manuel modda olduğunu ve o an gaza %100 basıldığını söylemiş. Zaten araçlar 4g ile sürekli internete ve tesla nin sunucularına bağlı, log kayıtları saniye saniye sunucuya gidiyordur.
electrek.co/...
Ufak bir detay, tüm hava yastıkları açılmış, forumda sensöre denk gelmediği için açılmamıştır diye bazı araçları savunanlar da oturup düşünsünler canların kıymetini tekrar.
Alakası yok, tesla aracın log kayıtlarına bakıp manuel modda olduğunu ve o an gaza %100 basıldığını söylemiş. Zaten araçlar 4g ile sürekli internete ve tesla ni...
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ibo83 3 yıl
Adamlar tüm parayı bu araba işine yatırdılar ya çıkacak ya batacaklar daha uzun menzil otomatik pilot önüne birşey çıkarsa duran sistem (şimdi çoğu araçta var Ford ve Citroën c1 gibi)

#elbette petrol lobisi şuan petrol olduğu için yaygınlaşmasını istemez ülkemize Renault Fluence ZE geldi şuan yok bazı Toyota corolla lar vat elektrikli ama daha ufak kompak Renault Twizy gibi araçlar gelmiyor getiriliyor şarj istasyonu yok

en güzeli şuan için Chevrolet Volt 2 arka teker arasi dinamo ile prizsiz kendi kendine dolduran elektrikli motoru var 1litre ile 300km gidiyordu

Eyer işler planlandığı gibi gitmez araçların başına birşey gelir çalışanlar mühendisler isi bırakırsa harbi sabatoj var demek
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ArchloveKilled 3 yıl
Konunun başlığı değiştirilmeli.
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LinSoft 3 yıl
Artık benzin yetişmiyor şu elektrikli arabalar yaygınlaşsa da araçlarımızı doya doya kullansak.
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Kaygerya 3 yıl
Elektronik bir arac. Halen testleri de suruyor. Loglara bakarlar kim niye be kadar gaz vermis. Hersey cikar kayitlarda
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personalcomputer 3 yıl
Beta sürümü olduğu için böyle kazalar yaşanır birkaç hafta önce de ilk ölümlü kaza olmuştu.
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Umutcan 3 yıl
Haberi görünce zaten aklıma yalan söyleyebilecekleri gelmişti, ve bir arkadaş zaten link ile böyle olduğunu açıklamış.
Olay çok basit, bu kafada insanlar kaza yaptığında firmayı suçlayıp tazminat olarak hasarın ödenmesini veya daha fazlasını istiyor, suçu da otonom moduna atıyor.
Loglar herşeyi açığa çıkarıyor malesef. Ha otonom modu kusursuz mu? Tabi ki değil, otonom araçların belki de alpha çağındayız. Satın alacak insanların bu hata payını bilerek alması lazım.
Ama manuel kaza yapan uyanıklar da suçu otonom moduna atabilirler, ki atmışlar da.
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kaan2142 3 yıl
Neyseki bu tür araçların yazılımı en son hangi pedala basıldığını hafızada tutuyor..
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JNG90 3 yıl
Tesla'nın forumda nasıl etkisi oluyor ?
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20likcivi 3 yıl
vay şerefsizler elektrikli otomobilin önünü kesmeye çalışıyorlar. doğu düzgün araştrılsın bu adam ve kadın suikastcidir.
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memo84 3 yıl
45 yaşında ,30 yıldır ehliyetimi var 😂
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__Nikolaus__ 3 yıl memo84
Amerikada 15 yaşında alınabiliyor.
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Berk.Armani 3 yıl
Bence olay bir kadın sürücünün fren yerine gaza basmasından kaynaklanmakta. Teorik olarak tesla otonom modları aracın hız yapmasına değil belirli bir hızda ilerleyip karşısına engel çıktığında veya trafik yavaşladığında adaptasyon sağlamasına yönelik bir yazılım kullanıyor. Sistemin aniden açılması ve hızlanmaya çalışması ihtimali kadının fren yerine gaza basma ihtimalinden çok çok daha düşük.
Korkunca kadın arabaya bok atmış kocası da yeni araba gitti diye Teslaya bok atayım belki bir umut yeni araba verirler diye ağlamış olay bu benim kanatimce :d
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a1g0rithm 3 yıl
Buna kim inanır?





Kadir inanır :)))



Tesla öyle bir karşı dava açmalı ki bu adamı ve şoför hanım efendiyi idam ettirmeli.

Bu yobaz tipler yüzünden teknoloji geride kalıyor.
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BekirTemel 3 yıl
Yorumlara baktıktan sonra bende Tesla ya komplo mu diye düşünmeye başladım çok sağlam yol alıyorlar çünkü
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