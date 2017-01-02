Tesla Roadster geri mi dönüyor?

Tesla CEO'su Elon Musk'un Twitter hesabı takip edilmesi gereken önemli hesaplardan biridir, bunun nedeni ise Musk'un şirket ile ilgili bazı önemli bilgileri paylaşmak için bu hesabı kullaması. Öncesinde büyük duyuru olarak belirttiği durum sonucunda firmanın Autopilot sistemi resmiyete kavuşmuştu. Geçtiğimiz gün Uber tasarım yöneticisi Jelle Prins'in sorusuna yanıt veren Musk, yine önemli bir bilgiye kamuoyuna paylaştı.

Prins'in Tesla'nın Roadster modelini geri getirmeye yönelik bir planı olup olmadığını sorusuna "Birkaç yıl uzakta, ama evet" şeklinde yanıt veren Musk, bir süredir konuşulan konuya da açıklık getirmiş oldu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Tesla'nın İskandinav Devletleri müdürü Peter Bardenfleth-Hansen de bu konuyla ilgili açıklama yaparken, Roadster modelinin geri dönmekle kalmayacağını, aynı zamanda 2008 - 2012 yılları arasında satılan orjinal modele göre "biraz farklı, biraz daha hızlı ve biraz daha büyük" olacağını belirtmiş.

Bardenfleth-Hansen'in yorumları önemli olsa da tüm şirketi yöneten kişiden gelen kadar önemli değil. Musk'ın açıklamasına göre de birkaç yıl uzakta olan yeni spor aracın Musk'ın Temmuz 2016'da paylaştığı Tesla'nın “Master Plan” ikinci aşamasında yer almaması da modelin 2019 yılında resmiyete kavuşacağı tahminlerini ortaya çıkarıyor. O zamana kadar pek çok şey değişebilir ve Musk'ın yorumları yeni Roadster'ın durumu için şu anda en net yanıtı veriyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/is-tesla-bringing-back-the-model-that-started-it-all-ar175534.html