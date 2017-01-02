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Tesla Roadster geri mi dönüyor?

Tesla serüveninin başlangıç aracı olan Tesla Roadster spor modeli 2008-2012 yılları arasında satılmış ve modelden elde edilen gelir Model S'in geliştirilmesine yol açmıştı. Şimdi o araç geri dönüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk'un Twitter hesabı takip edilmesi gereken önemli hesaplardan biridir, bunun nedeni ise Musk'un şirket ile ilgili bazı önemli bilgileri paylaşmak için bu hesabı kullaması. Öncesinde büyük duyuru olarak belirttiği durum sonucunda firmanın Autopilot sistemi resmiyete kavuşmuştu. Geçtiğimiz gün Uber tasarım yöneticisi Jelle Prins'in sorusuna yanıt veren Musk, yine önemli bir bilgiye kamuoyuna paylaştı.
Prins'in Tesla'nın Roadster modelini geri getirmeye yönelik bir planı olup olmadığını sorusuna "Birkaç yıl uzakta, ama evet" şeklinde yanıt veren Musk, bir süredir konuşulan konuya da açıklık getirmiş oldu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Tesla'nın İskandinav Devletleri müdürü Peter Bardenfleth-Hansen de bu konuyla ilgili açıklama yaparken, Roadster modelinin geri dönmekle kalmayacağını, aynı zamanda 2008 - 2012 yılları arasında satılan orjinal modele göre "biraz farklı, biraz daha hızlı ve biraz daha büyük" olacağını belirtmiş.
Bardenfleth-Hansen'in yorumları önemli olsa da tüm şirketi yöneten kişiden gelen kadar önemli değil. Musk'ın açıklamasına göre de birkaç yıl uzakta olan yeni spor aracın Musk'ın Temmuz 2016'da paylaştığı Tesla'nın “Master Plan” ikinci aşamasında yer almaması da modelin 2019 yılında resmiyete kavuşacağı tahminlerini ortaya çıkarıyor. O zamana kadar pek çok şey değişebilir ve Musk'ın yorumları yeni Roadster'ın durumu için şu anda en net yanıtı veriyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/is-tesla-bringing-back-the-model-that-started-it-all-ar175534.html Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
McLaren P1 kadar hızlı olacağı iddia ediliyor...
Ey Elon sen nelere kadirsin.
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cucu87 2 yıl
deli gibi kıskandığım ve kendime idol olarak seçtiğim tek insan
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aycibin 2 yıl
tesla spor otomobil satmakta zorlanır çünkü spor ruhu motor sesi yüzünden eksik.fazla satamayacaklarından dolayı o projeyi aceleye getirmiyorlar bence.
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mokinto 2 yıl aycibin
aycibin

tesla spor otomobil satmakta zorlanır çünkü spor ruhu motor sesi yüzünden eksik.fazla satamayacaklarından dolayı o projeyi aceleye getirmiyorlar bence.

Bence bahsettiğiniz konu bu on yılın meselesi. Sonra doğal bir kanıksama ve yönelim olacaktır. Ayrıca ben elektrik motorunun sesini de çekici buluyorum.
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arabaci_58 2 yıl aycibin
150-200.000 euroya p1'den hızlı bir aracı tesla çıkardığında herkes hızına bakacak sesi kimse takamaz hale gelecek
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Eski model bildiğin lotus'un elektrikli modeliydi yeni model şuanki Tesla tasarımına benzer ve Amerikan tasarımı olacaktır ilk roadster dan çok daha büyük geniş ve daha az hava kanallı olacaktır
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canguler917 2 yıl
şu anki tesla modelleri zaten hızlı fakat spor otomobil değiller,şasi de spor otomobil şasisi olunca tam olacak.ama ne bileyim,spor otomobilden güçlü motor sesini falan beklersin
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umut_baris 2 yıl canguler917
canguler917
şu anki tesla modelleri zaten hızlı fakat spor otomobil değiller,şasi de spor otomobil şasisi olunca tam olacak.ama ne bileyim,spor otomobilden güçlü motor sesini falan beklersin

G kuvvetini hissetmek yeterli bence.
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kadirirdem 2 yıl
Elon elini atarsa tamamdır bu iş.Ayrıca arabanın tasarımı da güzelmiş.
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
McLaren P1 kadar hızlı olacağı iddia ediliyor...
Ey Elon sen nelere kadirsin.
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