Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak

Tesla yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2017 itibariyle yeni araç alacakların firmanın Supercharger istasyon ağından ücretsiz olarak yararlanamayacağını duyurdu. Bunun yerine yeni müşterilere kredi verileceğini belirten Tesla, bu kredi değerini ise yıllık 400 kWh ücretsiz şarj edebilme olduğunu duyurdu.

Basit bir hesaplama yapacak olursak ortalama olarak gidilen yıllık 1000 mil sonrasında yeni müşterilerin şarj imkanı için ücret ödemesi gerekecek. Detaylıca belirtecek olursak bu durum yalnızca 1 Ocak 2017 sonrasında sipariş verecekleri etkilerken, bu tarihten önce sipariş verenlerin ise durumdan etkilenmemesi için en geç 1 Nisan 2017'de araçlarını teslim almaları gerekiyor.

Özellikle Tesla'nın Supercharger ağının ömür boyu ücretsiz olarak sunulacağına inanan ve diğer pek çok kişi tarafından sürpriz olan bu durumun ağın büyümesini hızlandırmak adına atılan bir adım olduğu düşünülüyor. Kullanıcılara nasıl bir ücretlendirme yapılacağı ile ilgili net bir bilgi vermeyen Tesla, kıyaslanabilir bir arabanın deposunu doldurmak için gerekenden daha az olacağını belirtirken fiyatlandırmanın zaman ve istasyon konumundaki elektrik fiyatlarına göre değişebileceğini belirtiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/tesla-drops-free-charging-option-for-new-customers-ar175127.html