Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak

Son dönemde sıkça haberlerimize konu olan elektrikli araç üreticisi bugün de alışkanlığı bozmadı. Tesla 1 Ocak sonrası yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2017 itibariyle yeni araç alacakların firmanın Supercharger istasyon ağından ücretsiz olarak yararlanamayacağını duyurdu. Bunun yerine yeni müşterilere kredi verileceğini belirten Tesla, bu kredi değerini ise yıllık 400 kWh ücretsiz şarj edebilme olduğunu duyurdu.
Basit bir hesaplama yapacak olursak ortalama olarak gidilen yıllık 1000 mil sonrasında yeni müşterilerin şarj imkanı için ücret ödemesi gerekecek. Detaylıca belirtecek olursak bu durum yalnızca 1 Ocak 2017 sonrasında sipariş verecekleri etkilerken, bu tarihten önce sipariş verenlerin ise durumdan etkilenmemesi için en geç 1 Nisan 2017'de araçlarını teslim almaları gerekiyor.
Özellikle Tesla'nın Supercharger ağının ömür boyu ücretsiz olarak sunulacağına inanan ve diğer pek çok kişi tarafından sürpriz olan bu durumun ağın büyümesini hızlandırmak adına atılan bir adım olduğu düşünülüyor. Kullanıcılara nasıl bir ücretlendirme yapılacağı ile ilgili net bir bilgi vermeyen Tesla, kıyaslanabilir bir arabanın deposunu doldurmak için gerekenden daha az olacağını belirtirken fiyatlandırmanın zaman ve istasyon konumundaki elektrik fiyatlarına göre değişebileceğini belirtiyor. 

http://www.topspeed.com/cars/car-news/tesla-drops-free-charging-option-for-new-customers-ar175127.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mr.big 3 yıl en beğenilen
Ömür boyu olması zaten beklenemez. İlk etapta yapılması "teşvik" dir.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RocknRoll@ 3 yıl
Supercharger çok pahalı bir yatırım.Model 3 kullanıcıları gelince daha fazla yatırım yapmaları lazım.
Misal Adam 120 bin dolarlık Model p100 S'i ile geliyor.Chargerları Model 3ü olan beleşçiler doldurmuş.Unacceptable
Supercharger çok pahalı bir yatırım.Model 3 kullanıcıları gelince daha fazla yatırım yapmaları lazım.Misal Adam 120 bin dolarlık Model p100 S'i ile geliyor...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glukhovsky 3 yıl
Hahah ben bunu aylar önce dedigimde beni topa tutmuslardi forumda. Bosuna ucuza satmiyorlar bu arabalari dedim.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bence yaptıkları yanlış değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl
Bindiği arabaya yakıt parası vermeyenler şikayetçi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merdomable 3 yıl
Sanayiden ayarlarım ben onu sıkıntı yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 3 yıl
yeni bir iş kolu buldum, şarj istasyonları ağı kurup arabalara elektrik satıcam, bir nevi petrol ofislerinin elektrik versiyonu :D
ilerde petrol devleri yenilgiyi kabul edip istasyonlarına bunları kurmayı kabul ediceklerdir bence, sonuçta buda bir kazanç kapısı :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 3 yıl Musty3535123
Evden 3 lü prizmi uzatacaksın sokaga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 3 yıl Musty3535123
Hayır. Onlara yar olmayacak.

Öyle bir durumda bu gelir. AVM, Dinlenme tesisleri, Otoparklar gibi yerlere kalacak gibi. Yani adam arabası şarj olurken gider bir yemek yer ya da yatar uzanır. Ayrıca 2 tane pompalık alanı olanlar yandı zaten. 2 dakikada doldur depoyu sonra diğer müşteriyi al olayı yalan. Araba gelecek 30 dakika şarj için yatacak orada en az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 3 yıl
buraya göre hesaplamamak lazım, adamlarda zaten benzinin litresi 0.6-0.7 $ civarında. elektrik de ücretli olacaksa aracın maliyet avantajı iyiden iyiye eriyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl murettep
murettep

buraya göre hesaplamamak lazım, adamlarda zaten benzinin litresi 0.6-0.7 $ civarında. elektrik de ücretli olacaksa aracın maliyet avantajı iyiden iyiye eriyor.

Haberde hala yılda 1600 km civarında ömür boyu ücretsiz şarj hakkı verileceğinden bahsediliyor. Ayrıca ücretlerin akaryakıttan daha ucuz olacağından bahsediliyor. Hala çok büyük maliyet avantajı var Amerika için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RocknRoll@ 3 yıl
Supercharger çok pahalı bir yatırım.Model 3 kullanıcıları gelince daha fazla yatırım yapmaları lazım.
Misal Adam 120 bin dolarlık Model p100 S'i ile geliyor.Chargerları Model 3ü olan beleşçiler doldurmuş.Unacceptable
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl RocknRoll@
RocknRoll@

Supercharger çok pahalı bir yatırım.Model 3 kullanıcıları gelince daha fazla yatırım yapmaları lazım.
Misal Adam 120 bin dolarlık Model p100 S'i ile geliyor.Chargerları Model 3ü olan beleşçiler doldurmuş.Unacceptable

Zaten sadece Model S sahiplerine ömür boyu ücretsiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Aldırmak için her şeyi yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr.big 3 yıl en beğenilen
Ömür boyu olması zaten beklenemez. İlk etapta yapılması "teşvik" dir.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl mr.big
mr.big

Ömür boyu olması zaten beklenemez. İlk etapta yapılması "teşvik" dir.

4 yıldır Model S satın alanlar ömür boyu ücretsiz şarj edebilecek araçlarını, beklemediğin halde ömür boyu ücretsiz şarj var yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Bedava şarj mi olur xD zaten ne kadara dolcak 3 5 lira bisidir ;)) onuda veriversinler bi zahmet
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liebermann 3 yıl
bizim memleket için gerçekten çok kıymetli bir haber..
Tesla kullanıcılarını üzecektir :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kril33 3 yıl liebermann
liebermann

bizim memleket için gerçekten çok kıymetli bir haber..

Tesla kullanıcılarını üzecektir :)

Çok haklısın bundan sonra Donanımhaber sadece Samsung S3Mini ile ilgili haber yapmalı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3448 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, supercharger ve
5 etiket daha tesla supercharger tesla şarj ağı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 beta programı başladı 3 yıl Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor 3 yıl 2. Otomasyon Akademisi 28 Kasım tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl AMD'nin Zen işlemcileri ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak: Özel video 3 yıl Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti 3 yıl CES 2017'nin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan CEO'su yapacak 3 yıl Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu 3 yıl LG V20 S geliyor 3 yıl Tesla, Türk otobüs üreticisi Temsa ile anlaştı 3 yıl Kars'ta askeri bölgeye giren drone'a yaylım ateşi açıldı 3 yıl iPhone 7 Jet White söylentileri 3 yıl Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor 3 yıl Orta seviyeye Motorola Moto M 3 yıl İlk uzay ülkesi Asgardia’nın bayrağına siz karar verin 3 yıl GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor 3 yıl Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek 3 yıl Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler) 3 yıl Samsung, EVO Plus 256GB MicroSD bellek kartı Türkiye’de satışta 3 yıl Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı 3 yıl Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak Sonraki ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor 3 yıl Intel, AMD ve Nvidia'nın GPU'larına rakip 3 yıl LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı 3 yıl Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda 3 yıl General Mobile GM5 ön inceleme "Nougat'lı Fiyat/Performans Telefonu" 3 yıl Ballmer: iPhone konusunda yanıldım 3 yıl Facebook'un hedefinde Snapchat'ten sonra bu kez LinkedIn var 3 yıl Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak 3 yıl Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık 3 yıl Twitter, Vine’ı kapatmak yerine satıp kazanç sağlamak istiyor 3 yıl Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira 3 yıl Polaris tabanlı yeni AMD Radeon Pro (FirePro) serisi satışa çıkıyor 3 yıl Günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonuyla konuştuk 3 yıl Yeni yakalayıcı teçhizat ile polisten kaçmak imkansız hale gelecek 3 yıl Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor 3 yıl Bir kavisli telefon da Lenovo’dan 3 yıl İspanya'da veliler "Ödev zararlıdır" diyerek boykot başlattı 3 yıl Spectacles gözlüğünün patentli bir şarj sistemi var 3 yıl Corsair Spec Alpha incelemesi "Robotik Kırmızı Kasa" 3 yıl Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim