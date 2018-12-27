Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor

Tesla, 480 Volt doğru akım kullanan hızlı şarj istasyonlarına “Tesla Supercharge”ismini veriyor. Aralık 2018 itibariyle dünya üzerinde 1,375 farklı yerde 11,414 hızlı şarj istasyonu yer alıyor. Halihazırda Tesla Model S, Model X ve Model 3 bu şarj teknolojisine destek veriyor.



Hızlı şarj istasyonlarının en büyük özelliği 20 dk gibi kısa bir sürede aracı ortalama yüzde 50 oranında şarj edebilmesi. 40 dakikada bu değer yüzde 80’e çıkarken, aracın tamamını şarj etmek içinse yaklaşık 75 dakika gerekiyor. Yemek için yolda mola verdiğiniz bir sürede aracınızı tam şarj etmek mümkün.



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Yakın zamanda bir Tesla kullanıcısı olacak olan İrlandalı Paul Kelly @shortword Twitter üzerinden Elon Musk’a hitaben yazdığı bir tweetinde Dublin dışındaki yollarda şarj istasyonu eksikliği yaşandığını belirtti. Buna cevaben bir tweet atan Elon Musk, 2019 yılı itibariyle İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye tüm Avrupa’nın yüzde 100 kapsamayla Tesla hızlı şarj istasyonlarına kavuşacağını ifade etti. Hızlı şarj istasyonlarının en büyük özelliğigibi kısa bir sürede aracı ortalamaoranında şarj edebilmesi. 40 dakikada bu değer yüzde 80’e çıkarken, aracın tamamını şarj etmek içinse yaklaşık 75 dakika gerekiyor. Yemek için yolda mola verdiğiniz bir sürede aracınızı tam şarj etmek mümkün.Yakın zamanda bir Tesla kullanıcısı olacak olan İrlandalıTwitter üzerinden Elon Musk’a hitaben yazdığı bir tweetinde Dublin dışındaki yollarda şarj istasyonu eksikliği yaşandığını belirtti. Buna cevaben bir tweet atan Elon Musk, 2019 yılı itibariylekapsamayla Tesla hızlı şarj istasyonlarına kavuşacağını ifade etti.



Gelişme ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Zira tweette de belirtildiği üzere hızlı şarj kapsamı ülkemizi de içine alacak gibi gözüküyor. Her ne kadar bu kapsam ana yollar mı, otoyollar mı yoksa tüm şehirler arası yollar mı olacak belli değil.

Öte yandan, Avrupa genelinde kullanılan şarj istasyonları CSS tipinde priz destekli. Tesla, kendi istasyonlarını diğer elektrikli araç üreticileriyle de paylaşmak istiyor. Tesla şarj istasyonlarından sorumlu isim Drew Bennett, konuyla ilgili olarak diğer üreticilerle temas halinde olduklarını, ancak istasyonların ortak kullanımına ilişkin henüz somut bir gelişme olmadığını belirtiyor.

https://www.engadget.com/2018/12/27/teslas-supercharger-europe-expansion/