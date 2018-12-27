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Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor

Elon Musk, Tesla siparişi veren İrlandalı bir müşterinin twitter üzerinden dile getirdiği şikayetine verdiği yanıtta, önümüzdeki yıl Tesla hızlı şarj istasyonlarının Avrupa’nın tamamına yayılacağını b
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Otomobil Teknolojileri
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Tesla, 480 Volt doğru akım kullanan hızlı şarj istasyonlarına “Tesla Supercharge”ismini veriyor. Aralık 2018 itibariyle dünya üzerinde 1,375 farklı yerde 11,414 hızlı şarj istasyonu yer alıyor. Halihazırda Tesla Model S, Model X ve  Model 3 bu şarj teknolojisine destek veriyor.

Hızlı şarj istasyonlarının en büyük özelliği 20 dk gibi kısa bir sürede aracı ortalama yüzde 50 oranında şarj edebilmesi. 40 dakikada bu değer yüzde 80’e çıkarken, aracın tamamını şarj etmek içinse yaklaşık 75 dakika gerekiyor. Yemek için yolda mola verdiğiniz bir sürede aracınızı tam şarj etmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi"

Yakın zamanda bir Tesla kullanıcısı olacak olan İrlandalı Paul Kelly @shortword Twitter üzerinden Elon Musk’a hitaben yazdığı bir tweetinde Dublin dışındaki yollarda şarj istasyonu eksikliği yaşandığını belirtti. Buna cevaben bir tweet atan Elon Musk, 2019 yılı itibariyle İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye tüm Avrupa’nın yüzde 100 kapsamayla Tesla hızlı şarj istasyonlarına kavuşacağını ifade etti.

Gelişme ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Zira tweette de belirtildiği üzere hızlı şarj kapsamı ülkemizi de içine alacak gibi gözüküyor. Her ne kadar bu kapsam ana yollar mı, otoyollar mı yoksa tüm şehirler arası yollar mı olacak belli değil.
Öte yandan, Avrupa genelinde kullanılan şarj istasyonları CSS tipinde priz destekli. Tesla, kendi istasyonlarını diğer elektrikli araç üreticileriyle de paylaşmak istiyor. Tesla şarj istasyonlarından sorumlu isim Drew Bennett, konuyla ilgili olarak diğer üreticilerle temas halinde olduklarını, ancak istasyonların ortak kullanımına ilişkin henüz somut bir gelişme olmadığını belirtiyor.

https://www.engadget.com/2018/12/27/teslas-supercharger-europe-expansion/ Yorum Yaz
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sml_akyz 3 ay
ABD nin gümrük vergisiyle arabanın fiyatı uçuyor. Tesla Türkiye’ye girdikten sonra rahat 5-10 yıl sonra ağır hasar kayıtlı araçlarıda alsak yeterli bence
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alemburda34 4 ay
Türkiye yatırımlarını durdurmuştu ne oldu o iş ?
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sabzu 3 ay alemburda34
seçimlerden sonra
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sabzu 3 ay alemburda34
seçimlerden sonra
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dark_prince60 4 ay
nasıl bi yemekse 75 dakika sürüyormuş.
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hardtracker 4 ay
Elon'un her soyledigi gercek olsaydi...
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balcis 4 ay
bu twiti gördüm. heyecan verici bir haber.
tesla geldiği gibi ev alır gibi kredi mredi almak lazım bir şekilde. devlet daha regülasyonu tam koymadan (iliğimizi sömürmeden yani) aldın aldın. sonra 250'den gelen arabaya "bak hem benzini de yok" diye teknlojiye çok yatkın bürokrat ve yneticilerimiz ötv'nin yeni bir çeşidini, ayrı bir elektrik vergisini, sonra da yekûn üzerinden kdv'yi dayayınca 600-700 bin olacak ne de olsa.
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sis651 3 ay balcis
İletinizi bir ay kadar geç gördüm ama şuanda ülke içindeki ikinci el fiyatlar bile yazdığınız fiyattan daha fazla.

Tesla alınmaz kolay kolay Türkiye'de. Hani alan adam da arkasından yakıt tankı ve jeneratör taşıyacak bir fosil araç daha gezdirebilir tabi.
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faniseyler 4 ay
Adamın attığı tweetleri bile teknoloji haberi yapıyorsunuz.
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MaximillianFoe 4 ay faniseyler
Özür dileriz - burası zaten siyasi bir platform. Elon Musk'da zaten siyasi bir lider. Boş yapmayın lütfen ya.
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tesla, Türkiye Gündemi ve
7 etiket daha hızlı şarj elektrikli araçlar avrupa kapsama alanı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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