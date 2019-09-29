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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteği geldi

    Elektrikli otomobil şirketi Tesla, araçları için yeni bir güncelleme yayınladı. Otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteği getiren bu güncellemeyle araçlar artık uzaktan çağrılabiliyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk'ın Tesla şirketi, elektrikli otomobiller için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme araçlara Smart Summon da olmak üzere birçok yenilik getiriyor.

    Smart Summon özelliği dikkat çekiyor

    Yeni "Tesla Theatre" özelliği, Model S, Model X ve Model 3 araç sahiplerinin, araçların merkez ekranlarından video akışı için Netflix, YouTube ve Hulu (veya Live TV'li Hulu) hesaplarına bağlanmalarını sağlıyor. Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle video akışı özelliklerinin yalnızca Tesla'nın park halindeyken çalıştığını da belirtelim.
    Tesla'nın Sürüm 10.0 yazılım güncellemesi, sürücülerin ve yolcuların melodilerle birlikte şarkı söylemelerine izin veren yeni bir Karaoke özelliği ve birden fazla dili destekleyen bir şarkı sözleri kütüphanesini de içeriyor. Tesla ayrıca tüm Model 3 Standard Range Plus ve Standard Range araçlarında tarayıcı erişimine de izin vermiş durumda. Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik de Smart Summon. Bu özellik de otonom sürüş yeteneğine sahip Tesla otomobillerin, otoparktan çıkıp sürücüsünün olduğu yere gitmelerini sağlıyor.


    https://variety.com/2019/digital/news/tesla-spotify-netflix-youtube-hulu-1203350885/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ***Leopard*** 1 gün en beğenilen smhkln314834
    Haberi okusaydın böyle bir yorum yapmazdın.
    Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle video akışı özelliklerinin yalnızca Tesla'nın park halindeyken çalıştığını da belirtelim.
    Haberi okusaydın böyle bir yorum yapmazdın. Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle video akışı özelliklerinin yalnızca Tesla'nın park halindeyken çalıştığı...
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    Yanıtla +11
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    Bay Robot 1 gün
    Adamlar 40 birime sınırsız internetli hat aldığı için o uygulamaları istedikleri kadar kullanabiliyorlar vay be...
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    Greylights 1 gün
    Bildiğim kadarı ile Model S'ler zaten Spotify ile geliyordu. Model 3 e ayrıca diğer hizmetler ile gelmiş.
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    smhkln314834 1 gün yeni yorumcu
    İyide bu servisler yolcular için iyi tamam ama sürücülerin dikkatini dağıtmaz mı?
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    ***Leopard*** 1 gün smhkln314834
    Haberi okusaydın böyle bir yorum yapmazdın.
    Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle video akışı özelliklerinin yalnızca Tesla'nın park halindeyken çalıştığını da belirtelim.
    Yanıtla +11
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    Serdar 1 gün
    Evdeki televizyonun bile yaptığı şeyler bunlar...
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 gün
    Bizim sanayide "gizli özellikleri" açarlar, yolda giderken de izlersin.Araba zaten kendi gidiyor, sen aç sansürlü filmini, yolda izleye izleye git.
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    Bay Robot 1 gün
    Adamlar 40 birime sınırsız internetli hat aldığı için o uygulamaları istedikleri kadar kullanabiliyorlar vay be...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    TITAN 1 gün Bay Robot
    40 bin dolara ne araçlar var tesla alıp şarjla uğraşmazsın benzin ucuz internet sınırsız zaten geç onu geç
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    Bilaltuna 1 gün yeni yorumcu
    Netflixten film izleyebiliriz ne güzel
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    tesla, elektrikli otomobil ve
    5 etiket daha güncelleme smart summon Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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