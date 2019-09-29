Tesla otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteği geldi

Elon Musk'ın Tesla şirketi, elektrikli otomobiller için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme araçlara Smart Summon da olmak üzere birçok yenilik getiriyor.

Smart Summon özelliği dikkat çekiyor

Yeni "Tesla Theatre" özelliği, Model S, Model X ve Model 3 araç sahiplerinin, araçların merkez ekranlarından video akışı için Netflix, YouTube ve Hulu (veya Live TV'li Hulu) hesaplarına bağlanmalarını sağlıyor. Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle video akışı özelliklerinin yalnızca Tesla'nın park halindeyken çalıştığını da belirtelim.

https://variety.com/2019/digital/news/tesla-spotify-netflix-youtube-hulu-1203350885/

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Tesla'nın Sürüm 10.0 yazılım güncellemesi, sürücülerin vemelodilerle birlikte şarkı söylemelerine izin veren yeni birözelliği ve birden fazla dili destekleyen bir şarkı sözleri kütüphanesini de içeriyor. Tesla ayrıca tüm Model 3 Standard Range Plus ve Standard Range araçlarında tarayıcı erişimine de izin vermiş. Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik de Smart Summon. Bu özellik de otonom sürüş yeteneğine sahip Tesla otomobillerin, otoparktan çıkıpolduğu yere gitmelerini sağlıyor.