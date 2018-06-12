Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'da işten çıkarmalar başladı, Elon Musk 3.600 çalışanın işine son veriyor

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, üretim sürecinde zor günler geçirmeye devam ediyor. Şirketten gelen haberlere göre Elon Musk çalışanların %9'unun görevine son verilecek.
11 ay
8,6b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, üretim sürecinde yaşadığı zorluklarla konuşulurken şimdi de işten çıkarma haberleriyle gündemde. Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği e-posta ile birçok çalışanın görevine son verileceğini açıkladı.

Elon Musk, 3.600 çalışanın işine son verecek

Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü şirket çalışanlarına gönderdiği e-posta ile yaklaşık 40 bin çalışanından %9'unun işine son verileceğini açıkladı. Masrafları azaltmak için böyle bir karar verildiğini açıklayan Musk, 3.600 beyaz yakalı çalışanın görevine son verecek. Şirketin bu kararla ne kadar tasarruf edileceği açıklanmazken, Musk bunun Tesla yönetim yapısının sadeleştirilmesi olarak da değerlendirilmesini istiyor.
Şirket, salı günü çalışanlarını bilgilendirdi ve önümüzdeki süreçte işten çıkarmaların başlayacağı ifade ediliyor. Musk, Tesla'nın bir daha böyle bir durumla anılmasını istemediğini belirtirken, ek üretim çalışanlarına hala önemli ölçüde ihtiyaç duyduklarını söyledi. 3.600 çalışanın görevine son verilecek olmasının Tesla Model 3 üretimini de etkilemeyeceği belirtiliyor.

http://abc7news.com/business/tesla-cuts-9-percent-of-workforce-in-bid-to-post-profit/3594253/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Father Torque 11 ay en beğenilen
Çıkarılanların beyaz yakalı olması ilginç yalnız. Haberde beyaz yakalı işçi diye bahsedilmiş ama beyaz yakalı tabiri genellikle ofiste çalışan mühendis/tasarımcı gibi meslekleri ifade ediyor. Sanırım tasarım, planlama, muhasebe gibi ofis departmanlarında azalmaya gidecekler yoksa siparişlerin yetişmediği bir ortamda mavi yakalı "işçi" çıkarmak hiç akıl karı olmazdı.
Çıkarılanların beyaz yakalı olması ilginç yalnız. Haberde beyaz yakalı işçi diye bahsedilmiş ama beyaz yakalı tabiri genellikle ofiste çalışan mühendis/tasarım...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 11 ay
Editörler haberi düzgün aktarmayınca haberi okuyan nereye isterse oraya çekiyor hali ile.
1:işten çıkarmaların ilk sebebi şirketin yeniden yapılanmaya gitmesi.Yani (musk'un Reog dediği) şirket hiyereşiyi ve şirket içi düzeni yeniden kuruyor ki bunun asıl amacı daha rekabet edebilen hızlı karar alabilen ve refleks gösterebilen bir yapı oluşturmak.
2:Yukarıda arkadaş açıklamış.Çıkartılanlar ofis çalışanları.Tesla semi ve y model ve Roadsterin tasarımı konsept üretimi ve geliştirmesi bittiği için bir sürü insan fazlaya çıktı ve bunlar görevleri itibarı ile ofiste çalışanlar malum.Musk üretim işçilerinden kimsenin çıkartılmadığını söyledi bu yüzden.
Editörler haberi düzgün aktarmayınca haberi okuyan nereye isterse oraya çekiyor hali ile.1:işten çıkarmaların ilk sebebi şirketin yeniden yapılanmaya gitmes...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C192699FC 11 ay
Herkes eleştiriyor şu sıralar tamam bir kısmı ilk başından beri ama şu kadarını söyleyelim eğer bu herif olmasaydı elektirikli arabaları çocuklarınız görürdü dünyada hala yeterli düzeyde petrol rezervi var. Adam hertürlü riski alıyor ve insanlık için bişeyler yapmaya çalışıyor bizim koç gibi sabancı ev alayım arsa alayım üstüne yatayım kafasında değil üretiyor üretimde illaki çeşitli riskler var türkiyede kaç tane şöyle babayiğit var bence eleştirmeden önce buna bakmak lazım sabancı dediğimiz şirket elektirik dağıtım işine girdi mesela tesla bunu yapmaz çünkü vizyon sahibi geleneksel yöntemlerle ülkemiz malesef 40 50 yıl geriye gitti kafamızı değiştirmemiz lazım herkes başarılı olacak diye kaide yok kimi mucit kimi girişimci denerken ölüyor teknolojide bir bayrak yarışı musk bizi 30 40 yıl ileriye götürdü tartışmasız
Herkes eleştiriyor şu sıralar tamam bir kısmı ilk başından beri ama şu kadarını söyleyelim eğer bu herif olmasaydı elektirikli arabaları çocuklarınız görürdü d...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 11 ay
hahaahahahahahha gemi su alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇatlakMerlin 11 ay
Diyorum diyorum aynı şeyi diyorum. Bu adam bizim ülkeye geldi bir haller oldu. Gittiğinden beri de beli doğrulmadı. Nerede görsem ha battı ha batacak haberleri dolaşıp duruyor. İyi gününde zaten bizi ne yapsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moonwalker00 11 ay
Haber İngilizce orjinalinden çeviren arkadaş biraz dikkatsiz herhalde donanım haber denetimsiz mesut abi geziyor ooh DH forum zaten patates DH elden gidiyeaah mesıt abee amarıgalarda gezzziyeeah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 11 ay musty578
Adamların 40 bin çalışanı varmış bizim yerli otomobil için hedef 20 bin çalışan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musty578 11 ay
işten atılanları biz toplasakda bi eletirikli araba yapsak artık 5 senedir dilimizde
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 11 ay
Belli bir sure yenilik icin planlama yok eldeki ve ilan edilmemis urunleri ki varsa anca o sekilde idare edecek anlasilan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C192699FC 11 ay
Herkes eleştiriyor şu sıralar tamam bir kısmı ilk başından beri ama şu kadarını söyleyelim eğer bu herif olmasaydı elektirikli arabaları çocuklarınız görürdü dünyada hala yeterli düzeyde petrol rezervi var. Adam hertürlü riski alıyor ve insanlık için bişeyler yapmaya çalışıyor bizim koç gibi sabancı ev alayım arsa alayım üstüne yatayım kafasında değil üretiyor üretimde illaki çeşitli riskler var türkiyede kaç tane şöyle babayiğit var bence eleştirmeden önce buna bakmak lazım sabancı dediğimiz şirket elektirik dağıtım işine girdi mesela tesla bunu yapmaz çünkü vizyon sahibi geleneksel yöntemlerle ülkemiz malesef 40 50 yıl geriye gitti kafamızı değiştirmemiz lazım herkes başarılı olacak diye kaide yok kimi mucit kimi girişimci denerken ölüyor teknolojide bir bayrak yarışı musk bizi 30 40 yıl ileriye götürdü tartışmasız
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 11 ay
Yakaların rengine çok takılmayın arkadaşlar. Önemli olan kafaların içerisindekiler.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_mp_ 11 ay
amerikada işten kovunca tazminat verilmiyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 11 ay
Amerika; GM firmasının markalarını Tesla'ya versin. Böylece Tesla'nın üretim sıkıntısı kalmaz, hem de GM gibi otomobil firmasını politbüro gibi yöneten bir şirket verimli hale dönmüş olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8600 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elon musk ve
7 etiket daha elektrikli otomobil işten çıkarma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay PS4'de Spider-Man oynadık "Her şeyiyle bekleneni verecek" 11 ay BİM, uygun fiyata Steelseries Rival 110 oyuncu faresi satacak 11 ay Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer" 11 ay Byton, elektrikli ve sürücüsüz konsepti K-Byte sedanı görücüye çıkardı 11 ay Logitech G512 klavye ve yeni mekanik tuş seçeneği GX Blue tanıtıldı 11 ay Google Translate artık daha zeki 11 ay G.Skill’den Computex 2018 fuarında rekor üstüne rekor 11 ay Avengers: Infinity War gişede 2 milyar dolara ulaştı 11 ay Apple, geliştiricilerin kullanıcı verilerine erişimini kısıtladı 11 ay Intel’den 22 çekirdekli masaüstü işlemci 11 ay 11 yıllık bir Mac açığı keşfedildi 11 ay 2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü 11 ay Xperia XZ3 kameralara yakalandı 11 ay Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında 11 ay Yeni nesil Xbox oyun konsolu 2020'de gelebilir 11 ay ABD-Meksika sınırına yapay zeka destekli sanal duvar sistemi geliyor 11 ay DxOMark: Kamera incelemeleri için para teklifleri aldık 11 ay Apple'ın sanal asistanı Siri, 2018 Dünya Kupası ile ilgili soruları cevaplayacak 11 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma yolunda 11 ay Instagram çökünce, şirket açıklamayı rakibi Twitter'dan yapmak zorunda kaldı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla'da işten çıkarmalar başladı, Elon Musk 3.600 çalışanın işine son veriyor Sonraki iOS 11.4 güncellemesi bataryaları sömürüyor mu? 11 ay Uber'in 5 MB'lık hafif sürümü yayınlandı 11 ay Samsung, Apple davasında hükmedilen tazminata itiraz etti 11 ay Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme 11 ay "Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor 11 ay Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası" 11 ay Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor 11 ay 2018 Dünya Kupası başlıyor! Maçlar nasıl izlenir? Nereden takip edilir? 11 ay Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi 11 ay Yeni Citroen C4 Cactus Türkiye fiyatı belli oldu 11 ay PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video] 11 ay Vivo rüyayı gerçeğe dönüştürdü: Karşınızda çentiksiz ve çerçevesiz Vivo Nex 11 ay Üretilen toplam Ether adeti 100 milyonu geçti 11 ay Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe" 11 ay Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli 11 ay Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 49-inç boyutunda 11 ay OPPO Find X resmen onaylandı: Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama 11 ay Shadow of the Tomb Raider için Nvidia desteği 11 ay CRISPR tekniği kanser riskini artırabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim