Tesla'da işten çıkarmalar başladı, Elon Musk 3.600 çalışanın işine son veriyor

Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, üretim sürecinde yaşadığı zorluklarla konuşulurken şimdi de işten çıkarma haberleriyle gündemde. Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği e-posta ile birçok çalışanın görevine son verileceğini açıkladı.

Elon Musk, 3.600 çalışanın işine son verecek

Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü şirket çalışanlarına gönderdiği e-posta ile yaklaşık 40 bin çalışanından %9'unun işine son verileceğini açıkladı. Masrafları azaltmak için böyle bir karar verildiğini açıklayan Musk, 3.600 beyaz yakalı çalışanın görevine son verecek. Şirketin bu kararla ne kadar tasarruf edileceği açıklanmazken, Musk bunun Tesla yönetim yapısının sadeleştirilmesi olarak da değerlendirilmesini istiyor.

Şirket, salı günü çalışanlarını bilgilendirdi ve önümüzdeki süreçte işten çıkarmaların başlayacağı ifade ediliyor. Musk, Tesla'nın bir daha böyle bir durumla anılmasını istemediğini belirtirken, ek üretim çalışanlarına hala önemli ölçüde ihtiyaç duyduklarını söyledi. 3.600 çalışanın görevine son verilecek olmasının Tesla Model 3 üretimini de etkilemeyeceği belirtiliyor.

http://abc7news.com/business/tesla-cuts-9-percent-of-workforce-in-bid-to-post-profit/3594253/