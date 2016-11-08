Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyareti esnasında uzun menzilli hava savunma sistemi konusunda iki ülkenin birlikte hareket edebileceğine ilişkin bir takım bilgiler ortaya çıkmıştı. Çin ile yürütülen görüşme sözleşmelerine son verilmesine karşın kesinlikle projenin rafa kalkmadığı belirtilmişti. (Çin ile yürütülen müzakerelerde sonuç alınamamıştı)

Konuya dair açıklamalar yapan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, destek vermek isteyen tüm ülke ve firmalardan destek alınabileceğini ve iş birliği yapılabileceğini belirtti. Rusların da işbirliği konusunda ülke çıkarlarına uygun olması durumunda sürece dahil olabileceğini belirten müsteşar, tüm ülkelere kapının açık olduğu vurgusunu yapıyor.

Rusya’nın S400 füzelerinin hazır olarak satın alınması konusunun da değerlendirilebileceğini belirten İsmail Demir, 5-6 yılı bulacak geliştirme süreci içinde hızlı çözüm üretmeye yönelik olarak bir takım faaliyetlerin yürütülebileceğine dikkat çekiyor.

Bu arada Altay Tankı’nın üretimi konusunda Otokar’dan seri üretim için istenen güncel teklifin de değerlendirilmesinde sona gelindiği ifade ediliyor. Ayrıca Tümosan’ın yabancı teknik sağlayıcı konusunda üçüncü bir firma ile görüşmeye başladığı ifade edilmiş. Altay tankı ve diğer savunma sanayi araçlarında da kullanılabilecek güç grubu ve dizel motorun üretimi için Tümosan ihaleyi kazanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Otosan hisseleri % 3.8, Tümosan hisseleri ise %5.1 değerlenmiş durumda.