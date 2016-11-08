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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemi, Altay tankı ve dizel motor üretimi konularında ilgi çekici açıklamalar yaptı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyareti esnasında uzun menzilli hava savunma sistemi konusunda iki ülkenin birlikte hareket edebileceğine ilişkin bir takım bilgiler ortaya çıkmıştı. Çin ile yürütülen görüşme sözleşmelerine son verilmesine karşın kesinlikle projenin rafa kalkmadığı belirtilmişti. (Çin ile yürütülen müzakerelerde sonuç alınamamıştı)

Konuya dair açıklamalar yapan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, destek vermek isteyen tüm ülke ve firmalardan destek alınabileceğini ve iş birliği yapılabileceğini belirtti. Rusların da işbirliği konusunda ülke çıkarlarına uygun olması durumunda sürece dahil olabileceğini belirten müsteşar, tüm ülkelere kapının açık olduğu vurgusunu yapıyor.

Rusya’nın S400 füzelerinin hazır olarak satın alınması konusunun da değerlendirilebileceğini belirten İsmail Demir, 5-6 yılı bulacak geliştirme süreci içinde hızlı çözüm üretmeye yönelik olarak bir takım faaliyetlerin yürütülebileceğine dikkat çekiyor.

Bu arada Altay Tankı’nın üretimi konusunda Otokar’dan seri üretim için istenen güncel teklifin de değerlendirilmesinde sona gelindiği ifade ediliyor. Ayrıca Tümosan’ın yabancı teknik sağlayıcı konusunda üçüncü bir firma ile görüşmeye başladığı ifade edilmiş. Altay tankı ve diğer savunma sanayi araçlarında da kullanılabilecek güç grubu ve dizel motorun üretimi için Tümosan ihaleyi kazanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Otosan hisseleri % 3.8, Tümosan hisseleri ise %5.1 değerlenmiş durumda.

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serafon 2 yıl en beğenilen
Batı dostluğu da düşmanlığı da Türkiye aleyhine kullanacaktır. O yüzden olaya siyah beyaz değil akıllıca bakmak lazım. NATO'dan ve ab den uzaklaşmadan işimize geleni yapmayı başarabilirsek elimiz gitgide güçlenir. Oyuna gelmeyelim
Batı dostluğu da düşmanlığı da Türkiye aleyhine kullanacaktır. O yüzden olaya siyah beyaz değil akıllıca bakmak lazım. NATO'dan ve ab den uzaklaşmadan işimize g...
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ressi1 2 yıl
Müttefik dediklerimiz bizim düşmanlarımızla hareket ediyorken bu zor zamanda Rusya-Suriye-İran-Çin bloğuyla ortak hareket etmeliyiz ancak böyle kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz.
Müttefik dediklerimiz bizim düşmanlarımızla hareket ediyorken bu zor zamanda Rusya-Suriye-İran-Çin bloğuyla ortak hareket etmeliyiz ancak böyle kendi güvenliğim...
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Neyinkafasi 2 yıl homebird
homebird
Amerika'nın PKK ya ve FETÖ ye verdiği desteğe karşı siyasi bir manevra. Hava savunması önemli ve gerekli, ancak asıl amaç Nato dışı unsurlarla görüşülerek batıya mesaj vermek.

Pkknın ininden sadece nato üyesi 2 ülkede olan silah çeşidi çıktığında Türkiye kararını verdi, iki yüzlü batı ülkeleri artık can sıkmaya başlamıştı.
homebirdAmerika'nın PKK ya ve FETÖ ye verdiği desteğe karşı siyasi bir manevra. Hava savunması önemli ve gerekli, ancak asıl amaç Nato dışı u...
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sdc55 2 yıl
görüşmeler tamamlanınca artık hava savunma sanayınınde netice alınacaktır
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FRAPS_TR 2 yıl
Daha düne kadar rusya katil , rusya doğalgazı kessin tezek yakarız. Rusya bayırbucak türkmenlerini bombalıyor katlediuyor diyenler şimdi rusyanın eteklerinin altına girmeye çalışıyor. Bu nasıl dış politika arkadaşım ?
Büyük devletlerin bir duruşu olur , rüzgar nasıl eserse oraya sürüklenmez. İtibarımızı iki paralık ettiler.
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkesine güvenen yatırım yapan kazanır bu kadar basit ...
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Şuanki Hükümetde zaen silah alırken veya transver yaparken kontrol altında yapıyor herşeyi yani s-400 alınsa bile rusyanın canı istedigi zaman bir dügmeyle sistemi kapatması mümkün deildir(amaçlanan kontrol altında tutulması) zaten aranan şartlar teknolji transveri bi anlamdada kontrol bizde olsun niteliginde ve bir arkadaş yorum yazmıış türkiye her iki tarafa oynamakla hata yapıyor gunun sonunda türkiye zararlı cıkar tarzı bişi demiş bana göre ELİNİ HER İKİ TARAFADA GOSTERMEYEN VE HER İKİ TARAFADA OYNAYAN BASKA BİR ULKE BİLMİYORUM HEM SİYASİ HEMDE ASKERİ OLARAK ÜLKEMİZDE EGER İÇ KARISIKLIKLAR ÇOK OLMASSA İNŞ ÜMİD EDİYORUM 20 SENE İÇİNDE HARİKA YERLERE GELECEGİZ. SAYGILARIMLA
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BekirTemel 2 yıl
F35 siparişlerini iptal edelim madem o uçakları da Ruslardan alıp iyice onların yeröre verdiği desteği görmezden gelemediğimiz mesajını alsınlar ?
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hsngencer 2 yıl
s 400 şuan rusyanın en iyi hava savunma sistemi.istedigin yere kurabiliyorsun. hemen kaldıra biliyorsun.ancak bildigim kadarı ile kankaları cok istemelerine rağmen ne irana ne de çin e sattı bu füzeleri.cift motorlu kıtalar arası gelen füzeleri vuran rusya nın en etkili hava savunma sistemi s 400 ler.
irana s 300 sattı.cogu bozuk ve calışmayan sistem cıkınca iran hepsini geri iade etti.bu rusya bizi kakalamaya calışmasın sakına.bence teklonoji transferi icin cok fazla almamamiz lazım.biz heronları israilden kullanmak icin almadikki.daha iyisini kopyalamak icin aldik.zaten 7 tanemi ne almiştik.simdi fuze atabilen kendi insansiz hava aracimizi yaptik.aynı şekilde hava savunma sistemi ni de kopyalamamiz lazım.
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muhamnet 2 yıl
Millileştirilmiş bir sistem olsa "bunun neresi Milli?"
direk alsan "ruslardan birşey alınmaz..."
rusya dan alınıyor diye; "israil-abd malı alalım..."
masadaki ve sahadaki şartları/dinamikleri forum ahalisi olarak herkesten daha iyi biliyoruz. forumda haberi okuyup aklımızdan ilk geçeni en doğru kabul ediyoruz. harikayız biz valla. harcanıyoruz forum köşelerinde.
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murdocklawless 2 yıl
rus füzesi alacaksak önce nato'dan çıkmamız gerekiyor.
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Ferrari 2 yıl murdocklawless
NATO'dan çıkmana gerek yok. NATO üyesi olup S-300 kullanan ülkeler mevcut.
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Parola_18 2 yıl
uçak ve füzelere güvenmeyin kendimiz yapmadıkdan sonra adam uydudan bir hamle ile ürettikleri araçları bertaraf edebilir iş basit bir sinyale bakar... büyük devlet olacaksan biz üretmeliyiz tüm enerji ve dikkat bu yönde olmalı
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kadirirdem 2 yıl
böyle şeylere ihtiyaç var savunma sanayi bu saatten sonra artık daha'da önemli....
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altay tankı, otokar ve
8 etiket daha tümosan otosan uzun menzilli hava savunma sistemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
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