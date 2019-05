Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu

Charles Caleb Colton'un deyişiyle; birini taklit etmek, onu methetmenin en samimi şekli ise Elon Musk, Trevor Milton önderliğindeki girişimden oldukça mutluluk duymalı. Salt Lake City merkezli Nikola Motor Company isimli şirket elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç güç aktarma organı bileşenleri olmak üzere Tesla Motors ile aynı alanda faaliyet göstermek istiyor.

Oysa Tesla küçük bir sportif Roadster ile başlangıç yaparken Nikola, aynı anda Nikola One ve Nikola Zero olmak üzere iki araç duyurdu. Nikola One olarak adlandırılan dorsesiz çekici, 2.000 beygir gücü ve 1930 km menzile sahip. Bu 6x6 elektrikli araç 320kWh pil taşıyor. Ayrıca rejeneratif frenleme ve pilleri şarj eden bir türbin içeriyor.

Şirketin UTV modeli olan Nikola Zero ise 160 ila 240 km menzil ve 520 beygire sahip. Dört çeker UTV modelinin üzerinde 50kWh kapasitesinde bir pil yer alıyor ve üç saniyede 96 km hıza ulaşabiliyor. Nikola Motor Company henüz prototip aşamasında olan araçlar için rezervasyon almaya başlamış durumda. Nikola One kamyon için 1500 dolar, UTV için ise 750 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapılabiliyor.

Nikola Motor Company henüz araçlar için bir teslimat tarihi vermiş değil. Prototiplerin bu yıl sonlarına doğru sergilenmesi gerekiyor. Elektrikli araçların toplam maliyetlerine gelecek olursak. Şirket Nikola One modeli için 375 bin dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Nicola Zero ise 42 bin dolar karşılığında satın alınabilecek.

http://www.cnet.com/roadshow/news/nikola-motor-company-the-ev-startup-with-the-worst-most-obvious-name-ever/