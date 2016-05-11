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Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu

Trevor Milton tarafından kurulan Nikola Motor Company isimli şirket iki yeni elektrikli araçla sektöre hızlı bir giriş yapıyor. Şirket 2.000 beygir gücündeki çekici ve 4x4 UTV modellerini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Charles Caleb Colton'un deyişiyle; birini taklit etmek, onu methetmenin en samimi şekli ise Elon Musk, Trevor Milton önderliğindeki girişimden oldukça mutluluk duymalı. Salt Lake City merkezli Nikola Motor Company isimli şirket elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç güç aktarma organı bileşenleri olmak üzere Tesla Motors ile aynı alanda faaliyet göstermek istiyor.
Oysa Tesla küçük bir sportif Roadster ile başlangıç yaparken Nikola, aynı anda Nikola One ve Nikola Zero olmak üzere iki araç duyurdu. Nikola One olarak adlandırılan dorsesiz çekici, 2.000 beygir gücü ve 1930 km menzile sahip. Bu 6x6 elektrikli araç 320kWh pil taşıyor. Ayrıca rejeneratif frenleme ve pilleri şarj eden bir türbin içeriyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu"
Şirketin UTV modeli olan Nikola Zero ise 160 ila 240 km menzil ve 520 beygire sahip. Dört çeker UTV modelinin üzerinde 50kWh kapasitesinde bir pil yer alıyor ve üç saniyede 96 km hıza ulaşabiliyor. Nikola Motor Company henüz prototip aşamasında olan araçlar için rezervasyon almaya başlamış durumda. Nikola One kamyon için 1500 dolar, UTV için ise 750 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapılabiliyor.
Nikola Motor Company henüz araçlar için bir teslimat tarihi vermiş değil. Prototiplerin bu yıl sonlarına doğru sergilenmesi gerekiyor. Elektrikli araçların toplam maliyetlerine gelecek olursak. Şirket Nikola One modeli için 375 bin dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Nicola Zero ise 42 bin dolar karşılığında satın alınabilecek.

http://www.cnet.com/roadshow/news/nikola-motor-company-the-ev-startup-with-the-worst-most-obvious-name-ever/ Yorum Yaz
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aykut467 3 yıl en beğenilen
1930 km menzil bu mükemmel
yakın gelecekte çok taş yerinden oynayacak gibi duruyor
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alprkrkmz 3 yıl
Dorsesiz 1930 km ama yüklüyken kaç olacak o menzil önemli olan o. Sallamasyon yapmak istemiyorum ama tonlarca yükle baya bir duser o menzil.
2 Yanıt Yanıtla +19
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khytr89 3 yıl
aynen 1930 km çekicinin yüksüz durumu.. ama şekli çok güzel ortala 1000km gider ki zaten bir şoförün 8 saat sonra dinlenmesi gerekiyor.. bu süre içerisinde araç şarj olabilir.
aynen 1930 km çekicinin yüksüz durumu.. ama şekli çok güzel ortala 1000km gider ki zaten bir şoförün 8 saat sonra dinlenmesi gerekiyor.. bu süre içerisinde araç...
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DH Misafiri 3 yıl
Adam 100 yıl sonra bile adıyla haber oluyor :)
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BatuhanXxX 3 yıl
TIR güzel olmuş. 1930km çok iyi. Umarım yakında bu değerleri Arabalardada görürüz.
Model 3 1000km yapabilseydi super olurdu. Ama çok uzak değil o mesafeler.
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TEKİN 1881 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX

TIR güzel olmuş. 1930km çok iyi. Umarım yakında bu değerleri Arabalardada görürüz.



Model 3 1000km yapabilseydi super olurdu. Ama çok uzak değil o mesafeler.

Arabada ki akü ile bunda ki akü aynı ebatlarda değil ki. Bence tırda ki akü model 3 ün aküsünün en az 5 katı.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Çekici çok yakışıklı ya alacan bundan bir tane artiz artiz dolaşcan.
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teramit 3 yıl
önünde niye radyatör ızgarası var ? Su soğutma mı olacak araçta..
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OverClocK1ng 3 yıl
aviregal
ne teslaymış be arakadaş?? tesla tesla diye diye şehla olduk ..tesla yazmasanız bu konuya girmiyecektim...bende tesladan esinlenip yorum yaptım kızmayın...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sen sus bakiiiim Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzales seniii.
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C4_1400 3 yıl
Dorse yüklü halde hızlanırken epey bir akım çekilir akülerden, ama bu araç bir defa hızlandığında çok yük çekmeyecektir.
Zaten yokuş inişlerde fren enerjisi ile aküleri tekrar şarj eder. Hemde çok etkin bir şekilde şarj eder, atalet çok fazla olacağı için.
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rfve 3 yıl
Bakan ışık Birkaç güne Açıklama yapar
Nikola Motordan daha iyiyiz

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Audi383848 3 yıl
1930 km menzil aracı süper yapıyor.
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fthkn 3 yıl
Adını bilmediğimiz ne kadar çok şirket var batıda. Endüstrinin doğduğu yer. Bizde bir tane bile yok. Onlar aptal üretip bize yolluyorlar ne güzel. Niye üretelim ki?
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kadirirdem 3 yıl
Menzili rakipsiz olmuş gibi duruyor hadi bakalım bu tesla dan güzel şeyler bekliyorum...
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BlackBeasT 3 yıl
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: Tesla'nın bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğunu, devlerin yapamadığını gerçekleştirdiğini kaydetti.
Işık; "Ama herhalde bir şirketin yaptığından daha iyisini bir devlet yapacaktır"

"Bizim aracımız Tesla'nın 1 haftada 400 bin adet sipariş alan modelinden daha iyi ve iddialı olacak"
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MERT* 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Menzili rakipsiz olmuş gibi duruyor hadi bakalım bu tesla dan güzel şeyler bekliyorum...

Rakipsiz değil. forum.donanimhaber.com/...

Ki bunların konseptleri de bulunuyor. Yani bu tırdan daha olası bir proje bence. En azından şimdilik.
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the_japan 3 yıl
Nikola ile Tesla ileride birlesir, rahmetli artik mezarinda rahat uyur, konu kilit uye ban esprisi ateslendi.
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