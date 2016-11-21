Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu

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Ekim ayında Tesla, Hardware 2 (HW2) donanımı ile otomatik pilotta yeni bir döneme adım atmıştı. 8 kamera ve 1 radardan oluşan yeni sistem, an itibariyle Model S ve Model X araçların yeni versiyonlarında yer almaya başladı bile.

Sizlere burada yer alan yazımızda yeni teknolojide yer alan kameralara ve sistemin bazı özelliklerine dair kapsamlı bir yazı yayınlamıştık. Şimdi de Tesla, ikinci nesil otomatik pilot donanımına sahip araç ile kaydedilmiş ilgi çekici bir video yayınladı.

Videoda sürücü koltuğunda oturan kişi araca hiç müdahale etmiyor. İstenilen noktaya yolcuyu ulaştıran araç dar yollarda başarılı bir şekilde hedefe ulaşıyor. Yolda giderken aracın etrafındaki hareket halindeki araç, park etmiş otomobiller, yol çalışması, yayalar gibi objelere gösterdiği reaksiyonlar ve bu objeleri nasıl tanımladığı da videoda görülebiliyor.

Aşağıda yer alan galeride Tesla Hardware 2 donanımına yakından bakabileceğiniz görseller yer alıyor:

Hızlandırılmış videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: