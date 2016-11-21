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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu

Tesla’nın Ekim ayında duyurduğu ikinci nesil otomatik pilot donanımına sahip bir araç ile çekilen bu video ilgi uyandırıyor. Araç sürücü müdahalesi olmadan dar bir yolda harikalar yaratıyor.
2 yıl
12,9b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu
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Ekim ayında Tesla, Hardware 2 (HW2) donanımı ile otomatik pilotta yeni bir döneme adım atmıştı. 8 kamera ve 1 radardan oluşan yeni sistem, an itibariyle Model S ve Model X araçların yeni versiyonlarında yer almaya başladı bile.

Sizlere burada yer alan yazımızda yeni teknolojide yer alan kameralara ve sistemin bazı özelliklerine dair kapsamlı bir yazı yayınlamıştık. Şimdi de Tesla, ikinci nesil otomatik pilot donanımına sahip araç ile kaydedilmiş ilgi çekici bir video yayınladı.

Videoda sürücü koltuğunda oturan kişi araca hiç müdahale etmiyor. İstenilen noktaya yolcuyu ulaştıran araç dar yollarda başarılı bir şekilde hedefe ulaşıyor. Yolda giderken aracın etrafındaki hareket halindeki araç, park etmiş otomobiller, yol çalışması, yayalar gibi objelere gösterdiği reaksiyonlar ve bu objeleri nasıl tanımladığı da videoda görülebiliyor.

Aşağıda yer alan galeride Tesla Hardware 2 donanımına yakından bakabileceğiniz görseller yer alıyor:

Hızlandırılmış videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


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ITTF 2 yıl en beğenilen
Bakan Işık: Tesla’dan çok daha iyiyiz :)
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Front-Back 2 yıl
Benden akıllı yemin ediyorum :)
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Emre D 2 yıl
Çoğu insandan iyi sürüyor.
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Defkhan3459 2 yıl
Bunca yıldır çalışıyorlar. Şimdiye kadar hiçbir marka farkedip işbirliği yapmayı düşünmemiş mi?
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Rohanli_Theoden 2 yıl
bu arabalar bizim buralarda yaygınlaşsa millet pi*lik olsun diye önüne atlar kaza yaptırtmaya çalışır
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sdc55 2 yıl
süper bişe
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mbs02 2 yıl
biraz düşünün Amerika petrol bağımlılığını tamamen bitirecek bu elektrikli piyasasına da hakim olacak.(yani olmak istiyor)
Dacota eyaletinde dev bir araba fabrikası kapanmıştı hatırlayın.
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DH Misafiri 2 yıl
buna tüp takılıyomu
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Captain_Ivy 2 yıl
1:32'de çok saçma bir şey oluyor o ne öyle? Yolun ortasında durup tekrar devam ediyor..
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black_flood 2 yıl
Devletin ehliyet sömürgesine güzel bir son gelmek üzere nin habercisi artık 3 ün 1 ini alacaklar sınav ve eğitim Parası diye.
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V4LKyR 2 yıl
İnanılmaz üst seviye görüntü işleme teknikleri kullanılmış. Vay be.
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turker03 2 yıl
oğlum bu nasıl şey lan :D Hayran kaldım. Araba nasıl tüm o kararları verip çözümleyebiliyor. Ben bile bazen karşıya geçsem mi, yoldan gelen hızlı mı geçiyor yavaş mı geliyor, geçsem mi geçmesem mi karar veremiyorum. :D Adamlara helal olsun.
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FearMyLife 2 yıl
Otobilot duran bi arabadan çok daha hızlı. 25 30 km hız
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