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Tesla’nın karıştığı kaza, otonom araçların yükselişine bir engel teşkil eder mi?

7 Mayıs 2016’da bir Tesla Model S, otomatik pilot modundayken bir kazaya karışmıştı. Otomatik sürüşün neden olduğu ilk ölümlü kaza olan bu olay otonom sürüşün yükselişine etki eder mi?
2 yıl
5,2b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Joshua D. Brown’ın kontrolünde yarı otonom modda seyreden Tesla Model S’in karıştığı 7 Mayıs 2016 tarihindeki kaza, otonom/yarı otonom bir aracın karıştığı ilk ölümlü kaza olma niteliğini taşıyor. Kısa süre önce haberini de yaptığımız ve detaylarını verdiğimiz kazada Model S, önünde dönüş yapmakta olan traktörün beyaz treylerini son derece parlak bir hava durumu olarak algılamış ve freni devreye sokmamıştı. Aracın freni Brown tarafından da devreye sokulmadığı için treylere çarpan Model S’in 40 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetmişti.
Aslında bu tarz bir kaza otomotiv sektöründe uzun bir süredir endişeyle beklenmekteydi zira günün birinde bilgisayarların bir şekilde gerçek dünya şartlarını tam olarak değerlendiremeyeceği düşünülmekteydi. Durumu önemli kılan şey ise kazanın tam da birçok üreticinin yarı otonom ve otonom araçlar üzerinde çalıştığı ve halkın da yavaş yavaş bu sistemlere güveninin oturmaya başladığı döneme denk gelmesi. Bu olayın otonom araçları etkileyip etkilemeyeceğine ise yazının devamında değineceğiz.
Hem otomobil üreticileri hem de analistler otonom sürüş özellikleri eklendikçe, bu sistemler üzerinde daha fazla çalışılması konusunda hemfikirler zira araçlar her ek özellikle birlikte daha çok işlevin kontrolünü ele alıyor ve kullanıcıya düşen görevler her seferinde daha da azalıyor. Bu ilerlemeyle birlikte insanlar da sistemlere alışmaya başlıyor ve kontrolün tamamını sistemlere bırakmaya ve sistemlere olduklarından daha fazla güvenmeye başlıyorlar. İşte tam bu noktada, kazalar da bir bakıma kaçınılmaz hale gelmeye başlıyor.
Tesla’nın kendisinin de belirttiği üzere Autopilot sistemi henüz yeni ve bu sistemin otomobilin kullanıcıları tarafından elle devreye sokulması gerekiyor. Ayrıca sistem devrede iken kullanıcının her daim aracın kontrolünü elinde bulundurmaya devam etmesi ve sorumluluğu üstlenmesi gerektiği de Tesla tarafından belirtilen noktalar arasında.
Google ve Uber gibi şirketlerin tamamen otonom araçlar üzerinde çalıştığı bu dönemde, kazanın sadece Tesla ile sınırlı kalmayacağını söylemek zor olmaz zira halihazırda yarı otonom ve otonom sistemlere karşı ön yargısı bulunan insanların bu kazayla birlikte daha da şüpheci bir hâl alacağı, hatta sisteme güven duyan insanların bile şüphe duymaya başlayabileceği tartışmasız bir gerçek.
Güney Karolina Üniversitesi’nde otonom sürüş problemleri uzmanı olarak görev yapan hukuk profesörü Bryant Walker Smith’e göre insanların yıllardır düşündüklerinin aksine, otonom sürüş sistemleri tam olarak olgunlaşmış, kusursuz sistemler değiller. Ancak Smith, aynı zamanda aşırı miktarda gösterilecek bir tepkinin, otonom sürüşün getirdiği can kurtarıcı özellikleri de arka plana atabileceğini vurguluyor. Örnek vermek gerekirse, Tesla sürücüsünün öldüğü gün, ABD yollarında 100 başka insan da hayatını kaybetmişti. Smith, bu insanların hayatlarının belki de otonom sürüş sistemleriyle kurtulmuş olabileceğine dikkat çekiyor.
Yazıyı yine Smith’in konu hakkındaki sözleriyle noktalamak doğru olacaktır: “Araç kullanmak tehlikeli ve çözümü olmayan bir sorundur ancak geliştirilecek her çözümün başka bir dizi problem yaratacağı da unutulmamalıdır.”

http://www.popularmechanics.com/cars/hybrid-electric/news/a21630/tesla-semi-autonomous-mode-fatal-crash/ Yorum Yaz
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Kaygerya 2 yıl en beğenilen
Tarih boyunca otomatik pilot arizasindan o kadar cok ucak duştu ki. Ancak her kazada yazilimsal ve donanimsal iyilestirmeler yapildi. Ve daha iyi oldular. Peki bu kazalardan dolayi havacilik tarihi olumsuz etkilendi mi ? Hayir. Her otonom surus kazasi da incelenecek ve her gun daha iyiye gidecek
Tarih boyunca otomatik pilot arizasindan o kadar cok ucak duştu ki. Ancak her kazada yazilimsal ve donanimsal iyilestirmeler yapildi. Ve daha iyi oldular. Peki...
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neo01470 2 yıl senersongur
senersongur

Çapulcu ve uyduruk Tesla ve onun şişirilen balon sahibi Elon Musk kasım kasım kasılıyordu. Ne oldu şimdi? Araba yapmanın a'sından anlamayan önüne gelen parası bol işadamı otomobil sektörüne girerse olacağı bu.

Honda, Mercedes, Porsche, Toyota falan dururken kendini birşey sanıp otomobil üretmeye kalkışmamak lazım.


Sizin gibilere kalsa kimse birşey yapmasın zaten
senersongurÇapulcu ve uyduruk Tesla ve onun şişirilen balon sahibi Elon Musk kasım kasım kasılıyordu. Ne oldu şimdi? Araba yapmanın a's...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ne kadar çok kaza olursa, o kadar fazla deneyim olur !
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9unkarekoku 2 yıl
İlk ölümlü trafik kazası bugünkü araçların gelişimini nasıl engellemek yerine daha da düzelttiyse, bu da öyle olacaktır.
Biz de de her yıl özellikle tatil ve bayramlarda ne ölümlü yaralanmalı kazalar oluyor ama çoğu da tatile çıkmaktan geri de kalmıyor ölümlü yaralanmalı kaza olacak diye. Yani bence bir engel değil. Teknoloji gelişecek, değişecek ve her çözüm yazının sonunda dediği gibi kendi sorununu oluşturacak.
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_Saint_ 2 yıl
Adam otomatik sürüş esnasında harry potter izliyormuş. Bu nasıl bir güvendir araca çözemedim
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Kaygerya 2 yıl
Su anda tamamen otonom sistem yok. Her sistem direksiyon basinda her mudaheleye hazir bir insan gerektiriyor. Bu araba otonom gitmiyor. Sadece otonom gidebiliyor. Olaya boyle bakmak lazim
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kadirirdem 2 yıl
bence teşkil etmez insanlar kadar hassas olacaklardır ilerde....
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yakapaca37 2 yıl
Bu sistem hatalarla beraber gelişecek. Ama beyaz renk diye orada bir cisim algılamaması garip geldi, sadece görüntüye göre mi karar veriyor? Garaj kapılarında olduğu gibi cismi algılayacak sensör yok mu, ya da sensör açıları yetersiz mi? Bunların cevaplanması lazım.
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teramit 2 yıl
Dehşet Dengesi
Kafamı kurcalayan noktalar var.. Araç otomatik pilottayken bir uçurumun kenarında önümüze hayvan veya insan(aracı bozulmuş birisi olabilir) çıksa. Araç insani refleks gereği insanı kurtarmak için aracı uçuruma kırar mı ? Ya da insanı ezip geçer mi. Ezip geçerse otomatik pilotun yaptığı cinayette suçlu kim olacak. İnsanı kurtarmaya çalışırsa da içinde ki Adama yazık olacak..??

şu an için konuşursak teslalar önüne çıkan adamları eziyor genelde :)
kolay kolay insanları farkedemiyor.Yolda duran kocaman araçları bile farkedemiyor.
Level 2 otonom böyle birşey.
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gcb1903 2 yıl
Karşı tarafın suçlu olduğu bir senaryoda sizin veye bir yakınınız kazaya karıştığını, hayatını kaybettiğini düşünün. Ve karşıda bir suçlu olmadığını, olayı duyan insanlarında " aman ölsün anan baban ne var teknoloji böyle böyle gelişecek " dediğini düşünün. Başka diyeceğim yok.
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Hemican 2 yıl gcb1903
gcb1903
Karşı tarafın suçlu olduğu bir senaryoda sizin veye bir yakınınız kazaya karıştığını, hayatını kaybettiğini düşünün. Ve karşıda bir suçlu olmadığını, olayı duyan insanlarında " aman ölsün anan baban ne var teknoloji böyle böyle gelişecek " dediğini düşünün. Başka diyeceğim yok.

Hocam ayni sekilde insanlarda kaza yapiyor. Yani insan kusurunda karsidaki sucsuzken olebiliyor. Burada onemli nokta bilgisayarin insandan daha az hata yapabilecek duruma gelmesi. Bu oldugunda (ki su an oyle iddia ediliyor.) Otonom araclarin oldurdugu insan sayisi insanlarin oldurdugunden az olacaktir bu da demekki otonom yayginlasmasi toplamda can kaybini azaltacak.
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Escapetolife 2 yıl
Tam emin olmamakla birlikte, Tesla araçları sadece kameradan aldığı bilgiye göre tepki veriyorsa bu işte yanlışlık vardır. Zifiri karanlıkta bile her yönünü 3d olarak algılayabilecek sensörleri olması lazım. Google aracında tepete dönen bir algılayıcı var mesela. Diğer bir kaç test aracında da benzer sistem görmüştüm. Tesla ilk yapmış olmak için bir çok şeyi riske atmış gibi görünüor. Aracı otonom moda aldığında kullanıcının her an müdahale edebilir şekilde durmasını istemek saçma.
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senersongur 2 yıl
Çapulcu ve uyduruk Tesla ve onun şişirilen balon sahibi Elon Musk kasım kasım kasılıyordu. Ne oldu şimdi? Araba yapmanın a'sından anlamayan önüne gelen parası bol işadamı otomobil sektörüne girerse olacağı bu.

Honda, Mercedes, Porsche, Toyota falan dururken kendini birşey sanıp otomobil üretmeye kalkışmamak lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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neo01470 2 yıl senersongur
senersongur

Çapulcu ve uyduruk Tesla ve onun şişirilen balon sahibi Elon Musk kasım kasım kasılıyordu. Ne oldu şimdi? Araba yapmanın a'sından anlamayan önüne gelen parası bol işadamı otomobil sektörüne girerse olacağı bu.

Honda, Mercedes, Porsche, Toyota falan dururken kendini birşey sanıp otomobil üretmeye kalkışmamak lazım.


Sizin gibilere kalsa kimse birşey yapmasın zaten
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