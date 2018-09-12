Tesla'nın yok satan kablosuz şarj cihazı tekrar satışa sunuldu

Ağustos sonunda kısa bir süreliğine satışa sunulan Tesla marka kablosuz şarj cihazı yakında tekrar stoklara girecek. Şirket daha önce de benzer ürünler satmıştı ancak taşınabilir kablosuz şarj cihazı online satış mağazasının en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu.

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65 dolar fiyat etiketi ile hızlı bir şekilde satıldı. Şimdi ise kaçıranlar için bir başka fırsat daha sunuluyor. Tesla, müşterilere e-posta göndererek şarj cihazının 49 dolarlık indirimli fiyatla yeniden online mağaza stoklarına gireceğini bildirdi. Söz konusu ürün şirketin Tesla marka kablosuz şarj cihazıfiyat etiketi ile hızlı bir şekilde satıldı. Şimdi ise kaçıranlar için bir başka fırsat daha sunuluyor. Tesla, müşterilere e-posta göndererek şarj cihazınınindirimli fiyatla yeniden online mağaza stoklarına gireceğini bildirdi. Söz konusu ürün şirketin web sitesinde tekrar satışa sunulmuş durumda.

Yüksek fiyattan alanlara 16 dolar iade yapılacak

Beyaz ve siyah renk seçenekleri olan taşınabilir kablosuz şarj cihazı, 6.000 mAh kapasiteli bir pile sahip. Qi standardını destekleyen tüm akıllı telefonlara uyumlu olan cihaz kablosuz şarj için 5W çıkış sunuyor.

Ayrıca kablolu şarj imkanı sağladığını da belirtelim. Tasla aynı zamanda şarj cihazını daha önce yüksek fiyat ödeyerek satın alan müşterilere otomatik olarak 16 dolar iade yapılacağını da açıkladı.

https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/tesla-wireless-charger.html