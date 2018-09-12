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Tesla'nın yok satan kablosuz şarj cihazı tekrar satışa sunuldu

Tesla'nın akıllı telefonlar için Ağustos sonunda piyasaya sürdüğü ancak kısa süre içerisinde tükenen taşınabilir şarj cihazı yeniden satışa sunuldu. Bu kez fiyatta ciddi bir indirim de söz konusu.
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Ağustos sonunda kısa bir süreliğine satışa sunulan Tesla marka kablosuz şarj cihazı yakında tekrar stoklara girecek. Şirket daha önce de benzer ürünler satmıştı ancak taşınabilir kablosuz şarj cihazı online satış mağazasının en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu.
Ayrıca Bkz. "Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı"
Tesla marka kablosuz şarj cihazı 65 dolar fiyat etiketi ile hızlı bir şekilde satıldı. Şimdi ise kaçıranlar için bir başka fırsat daha sunuluyor. Tesla, müşterilere e-posta göndererek şarj cihazının 49 dolarlık indirimli fiyatla yeniden online mağaza stoklarına gireceğini bildirdi. Söz konusu ürün şirketin web sitesinde tekrar satışa sunulmuş durumda.

Yüksek fiyattan alanlara 16 dolar iade yapılacak

Beyaz ve siyah renk seçenekleri olan taşınabilir kablosuz şarj cihazı, 6.000 mAh kapasiteli bir pile sahip. Qi standardını destekleyen tüm akıllı telefonlara uyumlu olan cihaz kablosuz şarj için 5W çıkış sunuyor.
Ayrıca kablolu şarj imkanı sağladığını da belirtelim. Tasla aynı zamanda şarj cihazını daha önce yüksek fiyat ödeyerek satın alan müşterilere otomatik olarak 16 dolar iade yapılacağını da açıkladı.

https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/tesla-wireless-charger.html Yorum Yaz
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join 8 ay en beğenilen
Ama adamların önceden yüksek fiyattan alanlara iade yapması takdir edilecek bir davranış.
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V4LKyR 8 ay
Marka algısı... Xiaomi bunun KRALINI yapıyor hali hazırda. Güç çıkışı da böyle 5W değil, QC 3.0
Fiyat mı?
10 $
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emre1393 8 ay
Daha iyisi xiaomi'de 10 dolar
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sniper23 8 ay
Marka algısının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi...
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join 8 ay en beğenilen
Ama adamların önceden yüksek fiyattan alanlara iade yapması takdir edilecek bir davranış.
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OverClocK1ng 8 ay
5 Watt. 6000 de az. 49 Dolar da çok yüksek.
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orientem 8 ay
Haberi girene kadar tükenmiş gene
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