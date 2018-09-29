" Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu " ...

Avrupa'da hibrit (melez)* araçlar için artık NEDC yerine WLTP standardı geçerli. BMW'den Porsche'a Almanya kökenli otomobil şirketleri bundan olumsuz etkilendi. Çünkü bu geçiş, teşviklerin kaybedilmesiyle sonuçlandı ve üreticiler Avrupa pazarından çekilmeye karar verdi.

Standardın değişmesiyle beraber tüketiciler, araç üreticilerinden daha hassas bir elektrik aralığı değeri görebilecekler. Ancak yeni test döngüsü, araçların resmi verimlilik oranını düşürüyor. Teşviklerin elde edilmesi için, araçların kilometre başına 50 gramın altında CO2 (karbondioksit) emisyonuna sahip olması gerekiyor. Birçok melez araç bu ölçütlere uymuyor. Bu nedenle üreticileri tarafından piyasadan çekiliyorlar.

Almanya kökenli pek çok üretici Avrupa pazarından çekilse de Mitsubishi Outlander PHEV ve Volvo XC60 PHEV gibi birkaç model kriterleri sağlıyor ve piyasada kalmaya devam ediyor. Aslında bu olay, piyasadan çekilen üreticiler hakkında pek de iyi şeyler düşündürmüyor bize. Çünkü sadece teşviklere ulaşmak için satım yaptıkları akıllara geliyor. Çevre ve tüketici gibi hususları geri planda bırakmış görünüyorlar.

*Melez (hibrit) araç: Bu tür araçların hem benzinli hem de elektrikli olmak üzere iki motoru vardır ve birlikte çalışırlar.

https://electrek.co/2018/09/27/german-automakers-stop-selling-bmw-porsche-plug-in-hybrids-losing-subsidy/