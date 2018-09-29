" Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu " ...

Avrupa'da hibrit (melez)* araçlar için artık NEDC yerine WLTP standardı geçerli. BMW'den Porsche'a Almanya kökenli otomobil şirketleri bundan olumsuz etkilendi. Çünkü bu geçiş, teşviklerin kaybedilmesiyle sonuçlandı ve üreticiler Avrupa pazarından çekilmeye karar verdi.
Standardın değişmesiyle beraber tüketiciler, araç üreticilerinden daha hassas bir elektrik aralığı değeri görebilecekler. Ancak yeni test döngüsü, araçların resmi verimlilik oranını düşürüyor. Teşviklerin elde edilmesi için, araçların kilometre başına 50 gramın altında CO2 (karbondioksit) emisyonuna sahip olması gerekiyor. Birçok melez araç bu ölçütlere uymuyor. Bu nedenle üreticileri tarafından piyasadan çekiliyorlar.
Almanya kökenli pek çok üretici Avrupa pazarından çekilse de Mitsubishi Outlander PHEV ve Volvo XC60 PHEV gibi birkaç model kriterleri sağlıyor ve piyasada kalmaya devam ediyor. Aslında bu olay, piyasadan çekilen üreticiler hakkında pek de iyi şeyler düşündürmüyor bize. Çünkü sadece teşviklere ulaşmak için satım yaptıkları akıllara geliyor. Çevre ve tüketici gibi hususları geri planda bırakmış görünüyorlar.
*Melez (hibrit) araç: Bu tür araçların hem benzinli hem de elektrikli olmak üzere iki motoru vardır ve birlikte çalışırlar.
https://electrek.co/2018/09/27/german-automakers-stop-selling-bmw-porsche-plug-in-hybrids-losing-subsidy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Piyasadan çekileceği açıklanan modellerin çoğu, zaten sırf teşvik ve test amacıyla varolan araçlardı. Belirtilen modellerin Avrupa dışında satışı oldu mu ki sadece Avrupa'da iptal edilsin. Ayrıca öyle saçmalık mı varmış, aracı teşvik için geliştirmişsin; rekabetçi de değil ama sırf zevk olsun diye başka pazarlarda satmaya devam mı edeceksin?
"Aslında bu olay, piyasadan çekilen üreticiler hakkında pek de iyi şeyler düşündürmüyor bize"
Tabi canım, km başına 50 gram CO2 kolay bir emisyon hedefiydi sanki. Zaten haberin böyle abartılacak bir tarafı bile yok. Önemi kalmamış ve sadece teşvik için yaşayan modellerin fişi çekilmiş o kadar. Donanımhaber ise, yetkin olmadığı konularda bir dünya yorum yapmaktan çekinmeyen editörlerle dolmuş.
Bu arada, hibrit sadece elekrik-benzin kombinasyonuna denmez. Piyasada (her ne kadar pek de mantıklı olmasa da) dizel-elektrik hibriti deneyen üreticiler de var