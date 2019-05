The Flash filmi aradığı kadın başrol oyuncusunu buldu

Bu yıl vizyona giren Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini adım adım kurmaya devam eden Warner Bros, birçok DC Comics uyarlaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Wonder Woman'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Justice League'in de çekimlerine başlanması ile birlikte, Warner Bros'ta gözler artık The Flash filmine çevrilmiş durumda.

2018 yılında vizyona girecek olan The Flash filmi için çalışmalar hızlandırıldı. Geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız filmlerinden biri olan Dope ile adını duyuran Rick Famuyiwa'nın yöneteceği The Flash, yönetmeninden sonra aradığı kadın başrol oyuncusunu da Dope'un kadrosunda buldu. Dope'taki etkileyici performansı ile dikkat çeken genç oyuncu Kiersey Clemons, The Flash filminin kadın başrolü için bir numaralı aday. Henüz Warner Bros cephesinden resmi bir açıklama yayınlanmamış olsa da, konuya yakın kaynaklar Clemons'un rol için görüşme halinde olduğunu belirtiyor.

Senaryosunu Seth Grahame-Smith'in kaleme aldığı The Flash filmi, şu sıralar The CW kanalında yayınlanan popüler televizyon dizisinde de olduğu gibi Barry Allen'ın maceralarını anlatacak. DC Comics'in en sevilen kahramanlarından biri olan Barry Allen'ı Ezra Miller'ı canlandıracak. Kiersey Clemons'ın ise Iris West karakterini canlandırması bekleniyor. Genç bir gazeteci ve Barry'nin yakın arkadaşı olan Iris West, The CW dizisinde Candice Patton tarafından canlandırılıyor.

