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The Flash filmi aradığı kadın başrol oyuncusunu buldu

DC sinematik evreninin en heyecan verici filmleri arasında yer alan The Flash için hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Şimdi de filmin kadın başrol oyuncusu belli oldu
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yıl vizyona giren Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini adım adım kurmaya devam eden Warner Bros, birçok DC Comics uyarlaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Wonder Woman'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Justice League'in de çekimlerine başlanması ile birlikte, Warner Bros'ta gözler artık The Flash filmine çevrilmiş durumda.
2018 yılında vizyona girecek olan The Flash filmi için çalışmalar hızlandırıldı. Geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız filmlerinden biri olan Dope ile adını duyuran Rick Famuyiwa'nın yöneteceği The Flash, yönetmeninden sonra aradığı kadın başrol oyuncusunu da Dope'un kadrosunda buldu. Dope'taki etkileyici performansı ile dikkat çeken genç oyuncu Kiersey Clemons, The Flash filminin kadın başrolü için bir numaralı aday. Henüz Warner Bros cephesinden resmi bir açıklama yayınlanmamış olsa da, konuya yakın kaynaklar Clemons'un rol için görüşme halinde olduğunu belirtiyor.
Senaryosunu Seth Grahame-Smith'in kaleme aldığı The Flash filmi, şu sıralar The CW kanalında yayınlanan popüler televizyon dizisinde de olduğu gibi Barry Allen'ın maceralarını anlatacak. DC Comics'in en sevilen kahramanlarından biri olan Barry Allen'ı Ezra Miller'ı canlandıracak. Kiersey Clemons'ın ise Iris West karakterini canlandırması bekleniyor. Genç bir gazeteci ve Barry'nin yakın arkadaşı olan Iris West, The CW dizisinde Candice Patton tarafından canlandırılıyor.

http://variety.com/2016/film/news/the-flash-kiersey-clemons-female-lead-1201810036/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 3 yıl en beğenilen
Zencilere yapılan pozitif ırkçılıktan rahatsızım.
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filteke 3 yıl
niye kaybolmuş muydu
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Johan Elmander 3 yıl
Olmamış
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Lionel Fusco 3 yıl
Dizideki oyuncular olmayacaksa ve senaryo iyi olacaksa güzel olur. Dizinin kopyası olacaksa hiç gerek yok.


Edit: ırkçı falan değilim kimse yanlış anlamasın ama her yerde zenci yeter lan
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0MG90 3 yıl
Filmin çok iyi olması lazım. Özellikle görsel efektlerin. Anca onlar kurtarır.
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Seyrim 3 yıl
Süper kahramanlar da olmasa film cekemeyecekler ısıtıp ısıtıp aynı senaryoları satıyorlar bizlere...
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Angel of the Lord 3 yıl
Lex Luthor'u mok ettiler sıra bunlarda. Batman ve Superman'imiz iyi en azından. Aquaman'den de umutluyum ayrıca.
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Dick Grayson 3 yıl
Keşke bulmasalardı.
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Seyrim 3 yıl
Küçükken çizgi romanlarını okurduk.. filmlerinden daha heyecan vericiydi..
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ilkerinanç 3 yıl
bizim dizideki barry allenimiz iyiydi ya ezramı esramı ne idiğü belli değil,bu cinsi nerden bulmuşlardıki zaten?

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Lord Melkor 3 yıl en beğenilen
Zencilere yapılan pozitif ırkçılıktan rahatsızım.
1 Yanıt Yanıtla +27
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Ed Wood 3 yıl Lord Melkor
Lord Melkor

Zencilere yapılan pozitif ırkçılıktan rahatsızım.

Oscar'da çok ağladılar. Sonra son çıkan olaylar daha da alevledi bu ayrımcılığı. Bu sektörde ön plana atmaya çalışıyorlar maalesef.
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Mr. Jingles 3 yıl
Zaten Ezra tonla eleştiri almışken Iris için de böyle bir seçim olursa bombok edecekler. Göz var izan var Iris kim bu kim?

Bkz: Afferim size.
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hasomen 3 yıl Mr. Jingles
Yalnız Ezra nın flash performansı müthişmiş, gazetecilere gösterilen sahnelerde
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filteke 3 yıl
niye kaybolmuş muydu
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sinema, çizgi roman ve
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