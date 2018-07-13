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The Walking Dead: Our World oyunu IOS ve Android için yayınlandı

The Walking Dead izleyicilerini sevindirecek haber bu kez mobil oyun tarafından geldi. Dizinin artırılmış gerçeklik tabanlı oyunu IOS ve Android için yayınlandı. Detaylar haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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1
Mobil Oyunlar
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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The Walking Dead: Our World oyunu IOS ve Android için yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıllarda Pokemon Go ile başlayan artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı oyun furyası epeyce talep gördü. Devamında Dranicus Go ve Jurassic World Alive gibi yine AR tabanlı oyunlar da Play Store’da yerini almıştı. Şimdi ise Finlandiyalı oyun geliştiricisi Next Games ve AMC, The Walking Dead: Our World isimli AR tabanlı oyunu AppStore ve Play Store’da yayınladı.
Oyun tıpkı dizideki gibi sizi bir zombi istilası ile baş başa bırakıyor ve sizin bu istiladan sağ kurtulmanız bekleniyor. Sokakta gezerken kamerayı doğrulttuğunuz her yerde görebileceğiniz bu zombileri öldürdükçe yeni silahlar elde edip gücünüze güç katabiliyorsunuz. Şimdilik AR modunda bazı hatalar olduğu söyleniyor. Fakat ne güzel ki oyun dışarı çıkmak istemediğinizde ya da yağmurlu havalarda iç mekânda oynamak istediğinizde buna olanak veren “Couch Mode” ile birlikte geliyor. Bu modda oturduğunuz yerden kalkmadan zombilerle savaşmak mümkün.

Google Haritalar'ı baz alıyor

The Walking Dead: Our World haritalandırma konusunda Google Haritalar'ı baz alıyor bu yüzden oyunda Özgürlük Heykeli, Burj Khalifa ve Londra’daki en büyük dönme dolap gibi şehir simgelerine de rastlamak mümkün.

Next Games CEO’su Teemu Huuhtanen, son derece azim gerektiren bu sürükleyici oyunu, AMC’nin The Walking Dead evreniyle birlikte yarattıkları için Next Games geliştirici takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. 

Oyunu indirip bir an önce oynamak isteyen IOS kullanıcıları buraya tıklayıp oyunu indirebilir.

Android kullanıcıları ise buraya tıklayarak oyunu indirebilir.


https://www.techradar.com/news/the-walking-dead-our-world-uses-ar-to-bring-zombie-hordes-to-your-door Yorum Yaz
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