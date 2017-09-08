Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"The Walking Dead Season One" Steam anahtarı bedava

Telltale Games'in sevilen oyunlarından The Walking Dead'in birinci sezonu, Humble Bundle'da iki gün boyunca ücretsiz olarak veriliyor. Oyunu Steam kütüphanenize eklemek için acele edin.
1 yıl
3b
1
1
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telltale Games'in geliştirmiş olduğu The Walking Dead oyununun birinci sezonu PC'de limitli bir süreliğine ücretsiz oldu.
İlgilenenler Humble Bundle üzerinden oyunun bir adet kopyasını ücretsiz olarak alabilir ve ardından Steam'de aktif edebilir. Ek olarak, Monaco: What's Yours Is Mine Steam'de ve SteamWorld Dig Origin'de ücretsiz oldu.
The Walking Dead'in final sezonu 2018'de konsollar, PC, Mac, iOS ve Android için çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Walking_Deadin_Birinci_Sezonu_PCde_Ucretsiz_Oldu-87890.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-2936C6278 1 yıl
Teşekkürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman 1 yıl Yeni Surface modelleri 31 Ekim’de tanıtılacak 1 yıl Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir 1 yıl Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor 1 yıl ABD'deki ilk drone afet yardım programı başlıyor 1 yıl Yerli imkânlarla ‘kendini onaran zırh teknolojisi’ geliştirildi 1 yıl Huawei, çift ön ve arka kameralı bir cihaz üzerinde çalışıyor 1 yıl Avrupa Birliği siber strateji oyunuyla bakanları test etti 1 yıl App Store'da haftanın ücretsizi: Streaks Workout 1 yıl WSJ iddia ediyor: iPhone 8'de Touch ID olmayacak 1 yıl Cortana'nın Android sürümü güncellendi 1 yıl Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası 1 yıl BMW, dört kapılı sedan bir "i" modeli üzerinde çalışıyor 1 yıl iPhone 8'in gecikmesi durumunda kullanıcılar başka telefonlara yönelebilir 1 yıl ABD'de dev siber saldırı: 143 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı 1 yıl Su bazlı bataryalar daha güvenli olacak 1 yıl Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor 1 yıl Beyin sarsıntıları akıllı telefonla teşhis edilebilecek 1 yıl iPhone 8 üretimi sıkıntıda, Apple hisseleri düşüşte 1 yıl MSI yeni Titan oyuncu dizüstü modelini duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN "The Walking Dead Season One" Steam anahtarı bedava Sonraki Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı 1 yıl Meizu sektörün ilk gerçek çerçevesiz telefonuna imza atabilir 1 yıl Çalışırken görüntülenen Huawei Mate 10 Pro tasarımıyla beğeni topladı 1 yıl Bir süreliğine Apple geliştirici adresiniz Rusya çıkabilir 1 yıl Japonya tarım arazilerini mantar ve güneş enerjisi ile değerlendirecek 1 yıl Xiaomi, Mi Mix 2'nin yanında başka bir cihazını daha tanıtabilir 1 yıl Instagram hikayeleri Facebook'ta da paylaşılabilecek 1 yıl Huawei ilk kez Apple’ı geride bıraktı 1 yıl MSI Infinite A incelemesi "Tempered Glass panelli, hazır oyuncu sistemi" 1 yıl Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli 1 yıl HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir 1 yıl Fujifilm'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-E3 1 yıl AMD'den oyuncuları kızdıran paylaşım 1 yıl ABD'li traktör üreticisi, tarımda yapay zekadan faydalanmak istiyor 1 yıl Jaguar Land Rover'da, elektrikli otomobiller kulübüne katılıyor 1 yıl Rusya ABD seçimlerinde Facebook'a 100.000$ değerinde reklam verdi 1 yıl IBM ve MIT'den yapay zeka ortaklığı 1 yıl Alexa, Siri ve diğer sesli asistanlarda siber saldırı riski 1 yıl WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor 1 yıl PC oyunculuğu yükselişini sürdürüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim