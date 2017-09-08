"The Walking Dead Season One" Steam anahtarı bedava

Telltale Games'in geliştirmiş olduğu The Walking Dead oyununun birinci sezonu PC'de limitli bir süreliğine ücretsiz oldu.
İlgilenenler Humble Bundle üzerinden oyunun bir adet kopyasını ücretsiz olarak alabilir ve ardından Steam'de aktif edebilir. Ek olarak, Monaco: What's Yours Is Mine Steam'de ve SteamWorld Dig Origin'de ücretsiz oldu.
The Walking Dead'in final sezonu 2018'de konsollar, PC, Mac, iOS ve Android için çıkacak.
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