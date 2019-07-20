The Witcher dizisinden ilk fragman geldi

Netflix’in en çok satan kitaplar arasına giren The Witcher’dan uyarladığı aynı adlı dizinin ilk fragmanı geldi. Henry Cavill’in Rivialı Geralt’ı canlandırdığı The Witcher uyarlamasının ilk sezon çekimleri tamamlanmış durumda.

İlk fragman geldi

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor.

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Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı.

The Witcher dizisinde ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı açıklanmıştı. İlk sezon yılın sonlarına doğru yayınlanacak.



