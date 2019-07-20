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The Witcher dizisinden ilk fragman geldi

Netflix’in merakla beklenen dizisi The Witcher’ın resmi sahne görsellerinin ardından ilk fragmanı da geldi. Henry Cavill’in canlandırdığı Rivialı Geralt maceradan maceraya koşuyor.
5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Netflix’in en çok satan kitaplar arasına giren The Witcher’dan uyarladığı aynı adlı dizinin ilk fragmanı geldi. Henry Cavill’in Rivialı Geralt’ı canlandırdığı The Witcher uyarlamasının ilk sezon çekimleri tamamlanmış durumda.

İlk fragman geldi

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor.

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Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı.

The Witcher dizisinde ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı açıklanmıştı. İlk sezon yılın sonlarına doğru yayınlanacak.

 


 

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asdasdqwertyveyaalxyvance 4 sa. en beğenilen
oyunculara o kadar para vereceğine şu kalitede 10 bölümlük bir cgi dizi yapılamaz mı çokmu masraflı olur acaba ?

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bwhiteshark 4 sa.

Siri ile Yennefer'a oyunda bakmaya doyamazsın burada vasat görünüyorlar.
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Dürüstİnsan 1 sn.
Ben kötümser değilim. Dizinin kitaptan uyarlandığını bilmeyen bir sürü insanı her yerde var. Oyundaki karakterleri kafanızdan çıkarın. İlk sezonda güzel birçok hikaye işlenecek. Büyük beklentiye girmeyin ve öyle keyif almaya bakın.
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soneday 26 dk.
withcer canavar avcısı değilmiydi?
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TheNewAtilla 54 dk.
Bence dizinin adı “zenciler kuzey avrupada” olsun
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CemalSanane 2 sa.
Kendi konusu varken her fragman vs. için ayrı konu neden açılır bana biri anlatsın boş yere konu kalabalığı
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Steelo 2 sa.
Ben bu dizinin GOT kalitesine ulaşacağını sanmıyorum.O witcher potansiyelini tam anlamıyla yansıtamayacaklar gibi duruyor.Umarım trailer yanıltmıştır ama ergen dizisi gibi hissettirdi bana, vampier diaries gibim.
Zaten yennefer ve Ciri için oynayan oyuncular hiç olmamış.
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ymhaslaman 2 sa.
Bu aktör bu role gitmemiş. Sean Bean amca varken...
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TearsForFears 2 sa.
Oyunla alakası olmayan bir dizi ortaya çıkarmışlar. Ne karakterler benziyor ne de atmosfer. Dizi witcher adıyla çıkmasa çok iyi derdik ama witcher oyunlarındaki atmosferine uymamış. Daha çok amerikan aksiyon dizisine çevirmişler
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lemartes 2 sa. TearsForFears
oyun degil kitap uyarlamasi zaten, oyunda kitabin cok sadik bir uyarlamasi degil ayrica
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Rachsuchtig 3 sa.
Bu dizinin hedef izleyicisi seriye yabancı olanlar.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 4 sa. en beğenilen
oyunculara o kadar para vereceğine şu kalitede 10 bölümlük bir cgi dizi yapılamaz mı çokmu masraflı olur acaba ?

1 Yanıt Yanıtla +9
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BlackLead 2 sa. asdasdqwertyveyaalxyvance
bunun parası oyunculara ödenen parayı geçer
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-MoDeStUs- 4 sa.
Ahh ahh.Afet ötesi Yennefer ne hale gelmiş.Kezban çingeneye dönmüş.Neyse fragman beklediğimden iyi çıktı.Tabii gerçek halini görmek lazım.
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