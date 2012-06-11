Tim Cook: App Store 650,000 uygulama, 30 milyar indirme barajını aştı





Henüz başlayan WWDC 2012'nin açılışında konuşan Apple CEO'su Tim Cook, App Store ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. İçerik mağazasındaki toplam uygulama sayısının 650,000'e ulaştığı ve 30 milyar indirme barajının aşıldığı müjdelendi.

Etkinliğin ilk dakikalarında dijital asistan hizmeti Siri'nin esprileriyle Android ve Samsung'a bazı göndermelerde bulunuldu. Ardından sahneye Tim Cook çıktı ve geliştiricileri memnun edecek haberlerini sıraladı. Diğer platformların aksine iPad modelleriyle uyumlu uygulamaların 225,000'i aştığına dikkat çekildi.

Henüz Mart ayında 25 milyar indirmeyi devirmiş olan App Store'un üç ay gibi bir sürede 5 milyar daha indirma alması gerçekten etkileyici.

Şimdiye kadar geliştiricilere yapılan ödemelerin 5 Milyar Dolar olduğu da salondaki katılımcılarla paylaşıldı. Böylesine yüksek bir meblanın oluşmasında, mağazanın yarısından fazlasını ücretli uygulamaların oluşturması büyük rol oynuyor.

400 milyon civarında kayıtlı hesabın bulunduğu App Store, artık aralarında İran'ın da bulunduğu yeni bölgelerle toplamda 152 ülkede resmen hizmet verecek.

http://9to5mac.com/2012/06/11/tim-cook-400-million-app-store-accounts-650000-apps-30-billion-app-downloads/