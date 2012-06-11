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Tim Cook: App Store 650,000 uygulama, 30 milyar indirme barajını aştı

6 yıl
17,5b
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Henüz başlayan WWDC 2012'nin açılışında konuşan Apple CEO'su Tim Cook, App Store ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. İçerik mağazasındaki toplam uygulama sayısının 650,000'e ulaştığı ve 30 milyar indirme barajının aşıldığı müjdelendi.
Etkinliğin ilk dakikalarında dijital asistan hizmeti Siri'nin esprileriyle Android ve Samsung'a bazı göndermelerde bulunuldu. Ardından sahneye Tim Cook çıktı ve geliştiricileri memnun edecek haberlerini sıraladı. Diğer platformların aksine iPad modelleriyle uyumlu uygulamaların 225,000'i aştığına dikkat çekildi.
Henüz Mart ayında 25 milyar indirmeyi devirmiş olan App Store'un üç ay gibi bir sürede 5 milyar daha indirma alması gerçekten etkileyici. 
Şimdiye kadar geliştiricilere yapılan ödemelerin 5 Milyar Dolar olduğu da salondaki katılımcılarla paylaşıldı. Böylesine yüksek bir meblanın oluşmasında, mağazanın yarısından fazlasını ücretli uygulamaların oluşturması büyük rol oynuyor.
400 milyon civarında kayıtlı hesabın bulunduğu App Store, artık aralarında İran'ın da bulunduğu yeni bölgelerle toplamda 152 ülkede resmen hizmet verecek.

http://9to5mac.com/2012/06/11/tim-cook-400-million-app-store-accounts-650000-apps-30-billion-app-downloads/ Yorum Yaz
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liezhiwr 6 yıl
Apple parça tedarik eden üreticilerin karları yüzde 10 civarında yayınlanan raporları okuduysanız,uygulama ekonomisinde de paşı çeken ülke amerika yani para sürekli tek bir kutupda toplanıp büyüyor .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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soul calibur 6 yıl
Bunca insan IPhone'a niye para veriyordu? Tamamen yazılımın kalitesi içindi. Stabil ve sorunsuz çalışması içindi. Ama Apple sen 2 bin liralık high-end cihazda 2 sürümdür uyduruk şeyleri özellik diye kakalarsan kusura bakma stabiliteni al başına çal.
Apple niye sevilirdi? Ürettiği tüm ürünlerde kullanıcı dostu olmasıyla sevilirdi. Şu Ios'a bakıyorum. Widget desteği yok, tamamen ikonlara mahkum sistem. Uygulamarım 5 sayfa olmuş, aramak istediğim uygulamayı görmek için 5 sayfa kasıyorum, küçücük ikonlardan seçmek için. Jailkbreak yapıp Ncsettings'i kurmasam parlaklık ayarını yapmak için menülere boğuluyorum. Artık Ios kullanıcı dostu falan değildir. Android artık bu konuda çok öndedir.
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soul calibur 6 yıl
IOS 6 patladı. IPHONE 5'de ikonlara mahkum. Ben ios diyarlarından gider.
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ErTuFx 6 yıl
Apple'in takdir edilecek bir basarisi var tahtindan almak zor.
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noblelion 6 yıl
heyecanla bekliyoruz ios6yı
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tugares 6 yıl
Donanimhaber e kotu veya yanli demek sencede biraz yanlis degil mi ?? Sana 50 do ye yakin gs3 incelemesi sundular yapimcilar , eger tum dunyaya bakarsan bu kadar ayrintili bir inceleme yapan baska bir site bulabilmen biraz zor olur ... Boyle ayrintili inceleme yapmalari bize verdikleri degeri gosterir , nankorluk yapmanin hicbir anlami yok , elestirel yaklasmanin da bir mantigi yok ... Egrisi ve dogrusu Ile objektif olarak inceleme yapan guzide sitelerden birisi ... Varsa elinde herhangi bir veri , belge ya da dh nin apple I destekleyip digerlerini desteklemedigine dair bir kanitin buyur bizlere de sun bizde ogrenelim ... Ayip yaptigin , cidden ...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu canlı yayın ve bundan önceki apple canlı yayınları ile Donanım haber sitesi ve editörlerinin açık bir şekilde apple desteklediği ve diğer firmaları desteklemediği ve diğer firma kullanıcılarının apple kullanıcıları için yaptığı mesajları sistemden silip ceza verdiğini görmüş bulunmaktayız.
Samsung canlı yayını verilmedi. Üstüne üstün dünyanın en son incelemesini DH yaptı ve onuda yarım yamalak yaptı. Bu donanım ve teknoloji dünyasının gerçekten acı bir yüzü oldu.
DH'yi yanlı yayıncılığından dolayı kınıyorum.... Bari sitenin en başına bu site apple destekçisi va fanboyu diye ekleyiverinde girenlerde açıkça görebilsinler.
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mbugra19 6 yıl
apple aynisini yeni ipad tanitiminda da yapti.
Her tanitimda samsunga laf atarak kendini kucuk dusuruyor.ne gerek var bunlara adam gibi tanitimini yap,devam et yoluna...davalar,laf atmalar..v.s bence caresizligin gostergesi...
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Psycna 6 yıl mbugra19
mbugra19

apple aynisini yeni ipad tanitiminda da yapti.

Her tanitimda samsunga laf atarak kendini kucuk dusuruyor.ne gerek var bunlara adam gibi tanitimini yap,devam et yoluna...davalar,laf atmalar..v.s bence caresizligin gostergesi...

caresizlik mi?


samsung s3 ile herseyi yuzune gozune bulastirdi asil caresiz durumda olan o. ios6 harika bir sekilde geliyor. iphone5 ile bomba zaten patlayacak. ayrica adamlar dogru duzgun degerlendirmeler yapiyorlar sunumlarinda, gercek rakamlar uzerinden konusuyorlar. laf atmak falan degil olay.

asil caresiz olan her reklaminda apple'a tas atmaya calisan samsungun kendisidir. apple takiyor mu? tabiki hayir. aslanin yaninda fare viyaklamasinin onemi yoktur.
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easymen 6 yıl
bu kadar trilyon dolar parayı ne için kullanacaklar tabii ki daha çok köle daha çok aç ve sefil insan yaratmak için gel gelelim gerçekçi olmak lazım param olsa alır mıyım? tabii ki de alırım
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vitor reis 6 yıl
çekemeyen fandrozortçular anten taksın
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vitor reis 6 yıl
çekemeyen fandrozortçular anten taksın
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iphoneuss2 6 yıl easymen
easymen

bu kadar trilyon dolar parayı ne için kullanacaklar tabii ki daha çok köle daha çok aç ve sefil insan yaratmak için gel gelelim gerçekçi olmak lazım param olsa alır mıyım? tabii ki de alırım

Eminim parasi olan alir, sizin gibi. Gercekten hak ediyor.

Evet bencede Apple daha cok kole daha cok ac ve sefil insan yaratmak icin paralari goturuyor.

Sorabilir miyim, Apple olmasa, dunyada aclik olmayacak mi?

Apple 10 yil once bir hicti, ama aclik vardi? Ezelden?

Apple olmasa parayi MS, Sony ve Samsung gibi firmalar goturecek. Varsin Apple gotursun, sizin icin ne fark eder?

Ayrica Apple'in cogu muhendisleri Hindistan'li, Foxconn ile olan kontrati ve Cin'deki fabrikalari, bir cok Cin'liye sundugu is imkanlari cabasi. Peru'dan Swaziland'a kadar her tenden Developer'lara platformunu acmasi, insanlarin kendilerini gelistirmelerini saglamasi ve basarili uygulamalari ile gelir elde etmelerini saglayan yine Apple.

Hem paraniz olsa ben de alirim demissiniz, neden? Siz insanlari ac mi birakmak istiyorsunuz? Sayet sizin icin Apple bundan ibaret degil mi?

Lutfen, su evrenin sosyal sorunlarini Apple'a dayatmayalim. Bu sacmalik olmaz, daha da otesi olur...

Bilmem kac milyon cihaz satisi, bilmem kac milyon kullanici, bilmem kac bin uygulama, bilmem kac milyon indirme... Bunlari Apple, ve biz Apple musterileri yaratiyoruz, kendimi istegimiz, rizamiz, kendi keyfimiz icin. Apple musterilerine keyif sunuyor...Dediniz ya, param olsa alirim diye...

Neyse...

Amacim tartismak degil.
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Statistik 6 yıl
100 milyar'i gecse gene iPhone almam
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Python 6 yıl Statistik
Statistik

100 milyar'i gecse gene iPhone almam

Bu mesajdan sonra apple battıgını açıklayacaktır
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