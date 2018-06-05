Tim Cook, Apple'ın Facebook'tan veri topladığını yalanladı

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New York Times gazetesi dün sosyal medya devi Facebook ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Gazete tarafından hazırlanan rapora göre Facebook, geçtiğimiz 10 yıl içinde Apple, Samsung, BlakcBerry ve Amazon gibi cihaz üreticileriyle çeşitli veri paylaşım anlaşmaları imzalamış ve kullanıcılara ait verileri bu üreticilerle paylaşmıştı. Konuyla ilgili açıklama bildirisi paylaşan Facebook bu iddiaları kısmen doğrularken kendi savunma sebepleri ileri sürmeyi de ihmal etmemişti. Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamalarına göre ise Apple, Facebook'tan asla veri talebinde bulunmadı.





Veri paylaşımı iddiasını yalanladı

ABD'de bir radyo programına katılan Tim Cook, Facebook'un veri paylaşım ortaklığı ile ilgili iddiaların yöneltilmesi üzerine Apple'ın, Facebook tarafından paylaşılan bildiriye yabancı olduğunu belirtti. Şirketin Facebook ile sürdürdüğü ortaklığı doğrulayan Cook, bu ortaklığın tek amacının Facebook'un paylaşım yeteneğini Apple'ın işletim sistemine entegre etmek olduğunu böylece kullanıcıların bir fotoğrafı veya bu tip benzer şeyleri kolay bir şekilde paylaşmasını sağladıklarını ifade etti. Hiçbir zaman veri işinde yer almadıklarını vurgulayan Cook, Facebook'tan asla veri talebinde bulunmadığını ve veri toplamadıklarını açıkladı.





Tabi Facebook, New York Times'in raporundaki bazı iddiaları yalanlasa da bugüne kadar farklı üreticilerle 60 civarında veri paylaşım ortaklığı anlaşması yaptığını doğrulamış ve Apple'ın da bu üreticilerden biri olduğunu açıklamıştı. Tim Cook'un açıklamasının ardından gözler yeniden Facebook'a çevrilmiş durumda. Şirket şimdi sadece bir veri skandalı iddiasıyla yüzleşmekle kalmayıp Apple'ın yalanladığı veri paylaşım programına ilişkinde açıklama yapmak durumunda.

https://www.engadget.com/2018/06/05/tim-cook-apple-facebook-user-data-partnership/