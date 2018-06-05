Tim Cook, Apple'ın Facebook'tan veri topladığını yalanladı

Veri paylaşımı iddiasını yalanladı
ABD'de bir radyo programına katılan Tim Cook, Facebook'un veri paylaşım ortaklığı ile ilgili iddiaların yöneltilmesi üzerine Apple'ın, Facebook tarafından paylaşılan bildiriye yabancı olduğunu belirtti. Şirketin Facebook ile sürdürdüğü ortaklığı doğrulayan Cook, bu ortaklığın tek amacının Facebook'un paylaşım yeteneğini Apple'ın işletim sistemine entegre etmek olduğunu böylece kullanıcıların bir fotoğrafı veya bu tip benzer şeyleri kolay bir şekilde paylaşmasını sağladıklarını ifade etti. Hiçbir zaman veri işinde yer almadıklarını vurgulayan Cook, Facebook'tan asla veri talebinde bulunmadığını ve veri toplamadıklarını açıkladı.
Tabi Facebook, New York Times'in raporundaki bazı iddiaları yalanlasa da bugüne kadar farklı üreticilerle 60 civarında veri paylaşım ortaklığı anlaşması yaptığını doğrulamış ve Apple'ın da bu üreticilerden biri olduğunu açıklamıştı. Tim Cook'un açıklamasının ardından gözler yeniden Facebook'a çevrilmiş durumda. Şirket şimdi sadece bir veri skandalı iddiasıyla yüzleşmekle kalmayıp Apple'ın yalanladığı veri paylaşım programına ilişkinde açıklama yapmak durumunda.
https://www.engadget.com/2018/06/05/tim-cook-apple-facebook-user-data-partnership/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle