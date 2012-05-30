Tim Cook, DX konferansında konuştu, Siri'ye yeni özellikler kazandıracaklarının sinyalini verdi

Pek çok önemli teknoloji devinin tepe yöneticisinin ağırlandığı D: All Things Digital konferansı bu kez Apple'ın patronu Tim Cook'u konuk etti. Merak edilen pek çok sorunun cevaplarını aradığı konferansta Cook'un değindiği satırbaşları şu şekilde:





Katı kuralların işlediği bilinen Apple'da her zaman olduğu gibi Cook, son dönemin en çok konuşulan iddialarına cevap vermekten ziyade gelecek ile ilgili öngörülere değinerek geçiştirdi.





Bu iddialardan birisi Apple HD TV'si hakkında. Cook geçen yıl 2.8 milyon Apple TV ürünü sattıklarını, bu yılda 2.7 milyon cihazın şimdiden sevkiyatının gerçekleştiğini açıkladı. Televizyon kavramı pek çok insanın hayatlarında memnun olmadığı bir alan. Apple, bu alandaki anahtar teknolojiyi kontrol edebilmeyi, rakiplerinden daha ileride olan önemli katkılar yapmayı ve istedikleri gibi bir ürün ortaya koymayı tartışıyor.

Netflix tarzında herhangi bir içerik sağlayıcısı olmak istemediklerini ifade eden Cook, içerik sağlayıcısı olmanın çok önemli olmadığını aktarıyor. Israrlı sorulara rağmen Cook şimdilik HD TV üretimi ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek gibi görünüyor.





Ürünlerin üretim sürecinde oldukça sert tedbirler alan Apple, Cook'un deyimine göre bu katılığı iki katına çıkaracak. Hatta Cook önceden olduğu gibi gerekirse şirket satın alarak gizliliği korumayı planlıyor. Ancak tedarik zinciri, çalışma koşulları, çevresel konular olduğu zaman süper şeffaf olmanın da adımlarını atıyor.





Ürünlerini genelde Asya odaklı üreticilere ürettiren ve birleştirten Apple, bununla birlikte cam ve işlemci üretimini ABD sınırları içerisinde yaptırıyor. Cook, ABD'de daha çok parçanın üretiminin yapılması ve hatta birleştirme işleminin yapılması için çaba gösterdiklerini ve bunun devam edeceğini vurguluyor.





Cook, sesli asistan Siri'nin ise fonksiyonelliğini ikiye katlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki aylarda Siri'nin sunmaya başlayacağı yeni fonksiyonlar kullanıcıları çok memnun edebilir. Siri ismi ile ona bir kişilik kazandırdıklarını söyleyen Cook, tüketicilerin onu çok sevdiğini belirtiyor. Bunun yanında iOS kullanıcıları daha fazla Facebook entegrasyonu ile de karşılaşacak. Detayları bilinmese de Cook, iOS kullanıcıları için en iyi tecrübeyi sunmak istiyor.





Daha ucuz ürünler sunmak konusunda ise gelecekte ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini belirten Cook, iPod touch'ı örnek vererek fiyat seviyesini korumaya çalışmadıklarını, bunun yerine daha iyi ürünler ortaya koymaya çalıştıklarını söylüyor.





Gündemdeki iddialarla ilgili yine ser verip sır vermeyen Cook, beklentileri WWDC 2012 fuarına bırakmış oldu.