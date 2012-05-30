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Tim Cook, DX konferansında konuştu, Siri'ye yeni özellikler kazandıracaklarının sinyalini verdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tim Cook, DX konferansında konuştu, Siri'ye yeni özellikler kazandıracaklarının sinyalini verdi
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Pek çok önemli teknoloji devinin tepe yöneticisinin ağırlandığı D: All Things Digital konferansı bu kez Apple'ın patronu Tim Cook'u konuk etti. Merak edilen pek çok sorunun cevaplarını aradığı konferansta Cook'un değindiği satırbaşları şu şekilde:

Katı kuralların işlediği bilinen Apple'da her zaman olduğu gibi Cook, son dönemin en çok konuşulan iddialarına cevap vermekten ziyade gelecek ile ilgili öngörülere değinerek geçiştirdi.

Bu iddialardan birisi Apple HD TV'si hakkında. Cook geçen yıl 2.8 milyon Apple TV ürünü sattıklarını, bu yılda 2.7 milyon cihazın şimdiden sevkiyatının gerçekleştiğini açıkladı. Televizyon kavramı pek çok insanın hayatlarında memnun olmadığı bir alan. Apple, bu alandaki anahtar teknolojiyi kontrol edebilmeyi, rakiplerinden daha ileride olan önemli katkılar yapmayı ve istedikleri gibi bir ürün ortaya koymayı tartışıyor.
Netflix tarzında herhangi bir içerik sağlayıcısı olmak istemediklerini ifade eden Cook, içerik sağlayıcısı olmanın çok önemli olmadığını aktarıyor. Israrlı sorulara rağmen Cook şimdilik HD TV üretimi ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek gibi görünüyor.

Ürünlerin üretim sürecinde oldukça sert tedbirler alan Apple, Cook'un deyimine göre bu katılığı iki katına çıkaracak. Hatta Cook önceden olduğu gibi gerekirse şirket satın alarak gizliliği korumayı planlıyor. Ancak tedarik zinciri, çalışma koşulları, çevresel konular olduğu zaman süper şeffaf olmanın da adımlarını atıyor. 

Ürünlerini genelde Asya odaklı üreticilere ürettiren ve birleştirten Apple, bununla birlikte cam ve işlemci üretimini ABD sınırları içerisinde yaptırıyor. Cook, ABD'de daha çok parçanın üretiminin yapılması ve hatta birleştirme işleminin yapılması için çaba gösterdiklerini ve bunun devam edeceğini vurguluyor.

Cook, sesli asistan Siri'nin ise fonksiyonelliğini ikiye katlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki aylarda Siri'nin sunmaya başlayacağı yeni fonksiyonlar kullanıcıları çok memnun edebilir. Siri ismi ile ona bir kişilik kazandırdıklarını söyleyen Cook, tüketicilerin onu çok sevdiğini belirtiyor. Bunun yanında iOS kullanıcıları daha fazla Facebook entegrasyonu ile de karşılaşacak. Detayları bilinmese de Cook, iOS kullanıcıları için en iyi tecrübeyi sunmak istiyor.

Daha ucuz ürünler sunmak konusunda ise gelecekte ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini belirten Cook, iPod touch'ı örnek vererek fiyat seviyesini korumaya çalışmadıklarını, bunun yerine daha iyi ürünler ortaya koymaya çalıştıklarını söylüyor.

Gündemdeki iddialarla ilgili yine ser verip sır vermeyen Cook, beklentileri WWDC 2012 fuarına bırakmış oldu.

http://allthingsd.com/20120529/live-apple-ceo-tim-cooks-first-time-in-the-hot-seat-at-d/ Yorum Yaz
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İrfan.S 6 yıl en beğenilen
sonerrap
Hala Apple !

Lütfen düşünme yeteneğinizi kullanarak yorum yazacaksanız yazın. Yoksa yazmayın. Şahsi fikrinizde kendinize kalsın. Sizin gibiler yüzünden Apple haberlerinden nefret etmeye başladım..
sonerrapHala Apple !Lütfen düşünme yeteneğinizi kullanarak yorum yazacaksanız yazın. Yoksa yazmayın. Şahsi fikrinizde kendinize kalsın....
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barbunyaza 6 yıl
onbeskarakterli
barbunyazaklasik türk mantığı türkçe dil desteği istiyoruz halbuki dünya küreselleşiyor artık ingilizce bilmeyenler dünyada ne olup bittiğini öğrenemeyecek. ama inatla biz hala türkçe olsun türkçesini üretsinler istiyoruz. yerinizden kalkın ve ingilizce öğrenin!
Bu süper düşüncenizle rehberlerimizdeki Türk insanlarının isimleri İngilizceye mi döndü? Ya da lokasyon bazlı hizmetlerden İngilizce konuşsak da kullanabilir hale mi geldik? Sosyal ağlardaki hesaplarınızda tamamen İngilizce kullanan kişi oranı kaç? Daha gider bu.Siri tarzı bir programda kişinin ana dilinin olması ve ülkesinin desteklenmesi şart. Bunun İngilizcenin önemi ile ya da insanlarımızın düşünceleri ile alakası yok.

türkçe dil pakedi isteyenlerin tek sorunu türkçe isimlermi, türkçe yer adlarımı? bunu iyi değerlendirmek gerekir bence. insanlar rehberlerindeki kişilere ulaşmak içinmi siriyi türkçe istiyor? yoksa hava durumunu sormak içinmi yada msj yazabilmek içinmi yada bugun borsanın durumu ne diye sorabilmek içinmi siriyi türkçe istiyor? siriyi kim hangi amaçla kullanmak için türkçe istiyor bunun değerlendirilmesinin yapılması lazım bence.
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FRAPS 6 yıl
Evet yine klasik apple reklamlarına hoş geldiniz. Ben bu reklamlara beyin yıkama tekniği diyorum


Neyse artık Asosyel iphoneboylara gün doğdu , telefona bana kız arkadaşı ayarla dersiniz oda size bulur.
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IgorStravinsky 6 yıl
Galiba dandirik facebook bu yüzden uygulama yapmıyor. iOS 6 ile twitter gibi bişey olacak sanırsam Facebook'ta.

@FRAPS

Bilmiyorum nasıl bir mantıkla yazdın fakat güldürdün :)

Apple'ı çekememezlik nedir arkadaş? Nedir yani söyle düzgünce bu firmadan niye nefret ediyorsunuz? Beyin yıkamaksa olay al sana beyin yıkamak.

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onbeskarakterli 6 yıl
barbunyaza
klasik türk mantığı türkçe dil desteği istiyoruz halbuki dünya küreselleşiyor artık ingilizce bilmeyenler dünyada ne olup bittiğini öğrenemeyecek. ama inatla biz hala türkçe olsun türkçesini üretsinler istiyoruz. yerinizden kalkın ve ingilizce öğrenin!

Bu süper düşüncenizle rehberlerimizdeki Türk insanlarının isimleri İngilizce'ye mi döndü? Ya da lokasyon bazlı hizmetlerden İngilizce konuşsak da kullanabilir hale mi geldik? Sosyal ağlardaki hesaplarınızda tamamen İngilizce kullanan kişi oranı kaç? Daha gider bu.
Siri tarzı bir programda kişinin ana dilinin olması ve ülkesinin desteklenmesi şart. Bunun İngilizce'nin önemi ile ya da insanlarımızın düşünceleri ile alakası yok.
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barbunyaza 6 yıl
klasik türk mantığı türkçe dil desteği istiyoruz halbuki dünya küreselleşiyor artık ingilizce bilmeyenler dünyada ne olup bittiğini öğrenemeyecek. ama inatla biz hala türkçe olsun türkçesini üretsinler istiyoruz. yerinizden kalkın ve ingilizce öğrenin!
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sariugur 6 yıl
Siri'yle ilgili en büyük gelişme Amerika'daki tüm fonksiyonelliğin dünyanın geri kalanında da işlemesi olur, ayrıca daha da karakteristik bir asistan daha iyi olur. şuan da sesle komuttan öte normal diyaloglarla iletişim kurulabiliyor ama bunu geliştirip hem cihaz üzerinde hemde online olarak yapılacak işlemlerdeki detaylılık arttırılır umarım...
ha birde Retina kalitesinde bir Led TV güzel olurdu :)
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*GameOver* 6 yıl
siriye türkçe dil desteği gelene kadar apple'a eksiyi basıyorum
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murdocklawless 6 yıl
siri'yi kaç kişi kullanıyor acaba tüm dünya 4s sahipleri içinde? %5 filan varmıdır?
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Patria o Muerte 6 yıl
Fiyatlar düşse iphone alinir.
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E_Aydin35 6 yıl
Siri önemli ve önü açık olan üstünde yapılan modifikasyonlarla iyi yerlere gelebilicek bir teknoloji, özellikle Apple'ında buna fazlasıyla öncülük etmesi v egeliştirip çok iyi olacağının sinyallerini vermesi iPhone'da ve belki çoğu telefonda yakın veya ileri zamanlarda olması yüksek ihtimal olan bir teknoloji olduğu kesin..
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bocekgrafik 6 yıl
Haber başlığı olmamış. "Tim Cook, Apple ürünleriyle ilgili bazı planlarını açıkladı." olabilirdi.
Apple dendiğinde aklınıza ilk neyin geldiği de açıkça belli: iPhone.
Apple'ı Apple yapan ne telefon, ne tabletler, ne müzik ürünleri, ne de TV'sidir. Yalnızca macintoshtur. Yani Apple'ın varolma sebebi mac'lerdir. Bakmayın bugün macintoshlara değil de diğer ürünlere ağırlık verdiğine. Macintosh konusunda tekel olduğu için rahat hareket ediyor.
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prank31 6 yıl
Siriye turkce dil ve navigasyon destegi gelse ne guzel olur he :)
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