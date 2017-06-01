Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı

Elon Musk da Uyardı
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, Tesla CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi halinde danışmanlık görevinden ayrılacağını dile getirmişti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Tim Cook da bu anlaşmadan çekilme ihtimalinden oldukça rahatsız. Apple'ı dünyadaki en çevreci şirketlerden biri yapmayı kendine görev edindiğinden sıkça söz eden Cook, salı günü Trump’ı uyarmak için Beyaz Saray’a telefon açtı.
Cook’un telefonda Trump’la konuşup konuşmadığı, eğer konuştuysa nelerden bahsettiği bilinmiyor ancak görünen o ki teknoloji ve iş dünyasından isimler Trump’ın anlaşmadan geri çekilme fikrine karşı bir araya geliyor. Wall Street Journal’ın haberine göre de iş dünyasından 25 ismin altına imza attığı bir bildiri niteliğinde olan ve Trump’ı bu düşüncesinde vazgeçmeye ikna etmek için kaleme alınan mektup Beyaz Saray’a iletildi.
Yenilenebilir Kaynaklardan Güç Alıyor
Kendi web sitesinde ‘’Çevre kirliliği inkar edilemez.’’ İfadesi bulunan ve Tim Cook CEO’luk görevine başladığından beri Greenpeace’in hazırladığı çevre duyarlılığı listelerinde ilk sıralarda bulunan Apple’ın yenilenebilir enerji konusunun üstünde özellikle durduğunu düşündüğümüzde Tim Cook’un Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekilme konusunda oldukça sert bir tavır alması söz konusu.
Halihazırda veri merkezlerindeki enerjinin yüzde 100’ü, diğer tesislerdeki enerjinin ise yüzde 96’sını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Apple, paylaştığı son raporda kısa bir süre içinde kendisine ait bütün tesislerde yenilenebilir enerji kullanılacağının sözünü vermişti.
http://www.businessinsider.com/tim-cook-phone-white-house-urging-trump-paris-agreement-2017-6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayaller Tim Cook hayatlar Aydın Doğan.
Türkiyede siyasetin çürümüş olmasında suçu sadece politikacılarda bulmamak gerekir.
bunların derdi milli iradeyle