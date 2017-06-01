Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı

Trump'ı uyaran Elon Musk'ın ardından Apple CEO'su Tim Cook'un da Paris İklim Anlaşması hakkındaki fikirlerinden geri adım atması için ABD Başkanı DOnald Trump'ı aradığı ortaya çıktı.
1 yıl
4,9b
1
18
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı
Tam Boyutta Gör
 

Birkaç ay önce seyahat yasağı konulu bir kararname imzalayarak teknoloji dünyasından önemli isimlerin tepkisini toplayan ABD Başkanı Donald Trump, şu sıralar imzalayacağı yönünde ciddi iddiaların bulunduğu yeni kararname nedeniyle yine eleştirilerin hedefi oldu. İddialara göre Trump, ülkelerin fosil yakıtları bırakmasını ve yenilenebilir enerji kullanmasını isteyen Paris İklim Anlaşması’ndan döndüklerini açıklayan bir kararname imzalamaya hazırlanıyor.

Elon Musk da Uyardı 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, Tesla CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi halinde danışmanlık görevinden ayrılacağını dile getirmişti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Tim Cook da bu anlaşmadan çekilme ihtimalinden oldukça rahatsız. Apple'ı dünyadaki en çevreci şirketlerden biri yapmayı kendine görev edindiğinden sıkça söz eden Cook, salı günü Trump’ı uyarmak için Beyaz Saray’a telefon açtı.

Cook’un telefonda Trump’la konuşup konuşmadığı, eğer konuştuysa nelerden bahsettiği bilinmiyor ancak görünen o ki teknoloji ve iş dünyasından isimler Trump’ın anlaşmadan geri çekilme fikrine karşı bir araya geliyor. Wall Street Journal’ın haberine göre de iş dünyasından 25 ismin altına imza attığı bir bildiri niteliğinde olan ve Trump’ı bu düşüncesinde vazgeçmeye ikna etmek için kaleme alınan mektup Beyaz Saray’a iletildi.

Yenilenebilir Kaynaklardan Güç Alıyor 

Kendi web sitesinde ‘’Çevre kirliliği inkar edilemez.’’ İfadesi bulunan ve Tim Cook CEO’luk görevine başladığından beri Greenpeace’in hazırladığı çevre duyarlılığı listelerinde ilk sıralarda bulunan Apple’ın yenilenebilir enerji konusunun üstünde özellikle durduğunu düşündüğümüzde Tim Cook’un Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekilme konusunda oldukça sert bir tavır alması söz konusu.

Halihazırda veri merkezlerindeki enerjinin yüzde 100’ü, diğer tesislerdeki enerjinin ise yüzde 96’sını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Apple, paylaştığı son raporda kısa bir süre içinde kendisine ait bütün tesislerde yenilenebilir enerji kullanılacağının sözünü vermişti. 


http://www.businessinsider.com/tim-cook-phone-white-house-urging-trump-paris-agreement-2017-6 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adamlardaki adalet sistemine bak. Özel sektör gerekirse ters düştüğünde devleti uyarabiliyor hatta köprüleri atabiliyor. Aynısını bizim ülkemizde yapsınlar o şirketi fetöcü bile ilan ederler.
Adamlardaki adalet sistemine bak. Özel sektör gerekirse ters düştüğünde devleti uyarabiliyor hatta köprüleri atabiliyor. Aynısını bizim ülkemizde yapsınlar o ş...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Adamlardaki adalet sistemine bak. Özel sektör gerekirse ters düştüğünde devleti uyarabiliyor hatta köprüleri atabiliyor. Aynısını bizim ülkemizde yapsınlar o şirketi fetöcü bile ilan ederler.

Hayaller Tim Cook hayatlar Aydın Doğan.

Türkiyede siyasetin çürümüş olmasında suçu sadece politikacılarda bulmamak gerekir.
Mr. JinglesAdamlardaki adalet sistemine bak. Özel sektör gerekirse ters düştüğünde devleti uyarabiliyor hatta köprüleri atabiliyor. Aynısını ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 1 yıl
sen kimsin ya?
bunların derdi milli iradeyle
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kav1nsky 1 yıl
Adam ülkenin tüm kesimlerinden tepki görüyor nasıl seçildiğini anlamak güç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 1 yıl
Eyy TİM SEN KİMSİN YAA !!! ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARTHUR. 1 yıl
O değilde tim cook zombi gibi la, azrail canını alamamış gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 1 yıl
sen kimsin ya?
bunların derdi milli iradeyle
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl
emlakçıyı koca kıtaya başkan seçerseniz ne olmasını bekliyorsunuzki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 1 yıl
Dünyanın sonunu öyle veya böyle getirecek insanoğlu. Amerikadan dünyaya ne fayda gelmişki iyiliğine bir faaliyetin içinde olacak. Sanki anlaşmadan çekilmediği dönemde şartlarını yerine getirecek bir faaliyette bulundu.
Bu haberide fetöye bağlayan zavallı arkadaşlara da acıyorum. Bu yorum sahiplerinin birçoğu fetöcü geri kalanlarda kör muhaliflikden farkında olmadan fetö destekliyor. Allah akıl fikir versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Trump:Firmalarımız geri vites atmamı istedi bende attım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 1 yıl
youtube.com/...
Buradan farkli bir yorum ile anlasma hakkinda bilgi edinebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 1 yıl
hahahaha hep biz mi cekecektik? birazda siz görün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
"beyaz sarayı aradı."
beyaz sarayın hattı kaç acaba?:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4946 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
paris iklim anlaşması, elon musk ve
8 etiket daha tim cook donald trump ABD Enerji Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0 1 yıl Dell ilk Inspiron oyuncu masaüstünü duyurdu 1 yıl Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu 1 yıl Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak 1 yıl Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor 1 yıl LG G6 Plus ve G6 Pro yolda 1 yıl Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı 1 yıl Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor 1 yıl Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek 1 yıl Moto Z2 Play tanıtıldı 1 yıl Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi 1 yıl Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi 1 yıl ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus 1 yıl Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman 1 yıl OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu 1 yıl Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor 1 yıl Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti 1 yıl AMD'nin Ryzen işlemcilerinde yeni fiyat indirimi 1 yıl 25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık 1 yıl AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı Sonraki GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 1 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 1 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 1 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır 1 yıl Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 1 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 1 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 1 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 1 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 1 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 1 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon 1 yıl Asus’tan iki farklı segmente yönelik tablet modelleri 1 yıl Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!" 1 yıl Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un gelecek ay çıkacağını açıkladı 1 yıl Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı 1 yıl Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti 1 yıl Asus, Threadripper işlemcilerde 5GHz ötesine geçiyor 1 yıl VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim