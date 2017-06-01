Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı

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Birkaç ay önce seyahat yasağı konulu bir kararname imzalayarak teknoloji dünyasından önemli isimlerin tepkisini toplayan ABD Başkanı Donald Trump, şu sıralar imzalayacağı yönünde ciddi iddiaların bulunduğu yeni kararname nedeniyle yine eleştirilerin hedefi oldu. İddialara göre Trump, ülkelerin fosil yakıtları bırakmasını ve yenilenebilir enerji kullanmasını isteyen Paris İklim Anlaşması’ndan döndüklerini açıklayan bir kararname imzalamaya hazırlanıyor.

Elon Musk da Uyardı

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, Tesla CEO’su ve aynı zamanda Trump’ın danışmanı olan Elon Musk, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi halinde danışmanlık görevinden ayrılacağını dile getirmişti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Tim Cook da bu anlaşmadan çekilme ihtimalinden oldukça rahatsız. Apple'ı dünyadaki en çevreci şirketlerden biri yapmayı kendine görev edindiğinden sıkça söz eden Cook, salı günü Trump’ı uyarmak için Beyaz Saray’a telefon açtı.

Cook’un telefonda Trump’la konuşup konuşmadığı, eğer konuştuysa nelerden bahsettiği bilinmiyor ancak görünen o ki teknoloji ve iş dünyasından isimler Trump’ın anlaşmadan geri çekilme fikrine karşı bir araya geliyor. Wall Street Journal’ın haberine göre de iş dünyasından 25 ismin altına imza attığı bir bildiri niteliğinde olan ve Trump’ı bu düşüncesinde vazgeçmeye ikna etmek için kaleme alınan mektup Beyaz Saray’a iletildi.

Yenilenebilir Kaynaklardan Güç Alıyor

Kendi web sitesinde ‘’Çevre kirliliği inkar edilemez.’’ İfadesi bulunan ve Tim Cook CEO’luk görevine başladığından beri Greenpeace’in hazırladığı çevre duyarlılığı listelerinde ilk sıralarda bulunan Apple’ın yenilenebilir enerji konusunun üstünde özellikle durduğunu düşündüğümüzde Tim Cook’un Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekilme konusunda oldukça sert bir tavır alması söz konusu.

Halihazırda veri merkezlerindeki enerjinin yüzde 100’ü, diğer tesislerdeki enerjinin ise yüzde 96’sını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Apple, paylaştığı son raporda kısa bir süre içinde kendisine ait bütün tesislerde yenilenebilir enerji kullanılacağının sözünü vermişti.

http://www.businessinsider.com/tim-cook-phone-white-house-urging-trump-paris-agreement-2017-6