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Tim Cook gelecekteki yatırımlar için Çin'i ziyaret etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Katı kuralları ve yasaklamalarıyla gündeme gelen Çin, 500 milyonu aşkın internet kullanıcısı olan ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen bir ülke. Bu bakımdan pek çok firmanın gözde yatırım alanları arasında yer alıyor. Bunlardan birisi de Apple.

Bir süre öncesine kadar resmi olarak çok az iOS cihazı satabilen ancak paralel ithalat yoluyla önemli miktarda cihazı satılan Apple, resmi olarak Çin'e mağaza açma kararı almış ve ülkenin dev operatörleriyle anlaşma imzalamıştı. Bu adımdan sonra satışları hızla yükselen Apple şimdi daha büyük yatırımlar için en üst düzeyde Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkeyi ziyaret eden Apple tepe yöneticisi Tim Cook bugün bir Apple mağazasında çalışanlarla buluştu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çin, ABD'den sonra Apple'ın ikinci büyük pazarı konumunda. iPhone 4S modelinin satışa başladığı gün Pekin'deki Apple mağazasında stoklar tükenince müşteriler mağazayı yumurta yağmuruna tutmuş ve mağaza günlerce satış yapmamıştı. Bu bakımdan Apple ürünlerine beklenenin üzerinde bir talep var.

Biri Hong Kong'da olmak üzere Çin'de 6 Apple mağazası var ve Apple'ın amacı ABD'deki mağaza sistemini Çin'e taşımak. Yıl bitmeden 25 Apple mağazasına ulaşmak hedefleniyor.

Mağaza haricinde Apple'ın farklı planlarının olduğu belirtiliyor. Çin'de kendi üretim tesisini veya Ar-Ge merkezini kurmak bunlardan birisi. Böylece Apple çalışan sayısını da artırmayı hedefliyor.
Yeni iPad modelinin yetkili makamlar tarafından onaylanmasının ardından Çin'de kısa süre satışına başlanacak. 

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eulogy 7 yıl en beğenilen
Keşke mağazalar için değilde foxconndaki işçiler için gideydi.


Edit : Tiksinti geldi yorumlardan... Şöyle alın bir dürüstçe okuyun. Bir bakın kim buraya yorum yazarklen neyi hedefliyor bir düşünün.
Keşke mağazalar için değilde foxconndaki işçiler için gideydi.Edit : Tiksinti geldi yorumlardan... Şöyle alın bir dürüstçe okuyun. Bir bakın ki...
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AndryTR 7 yıl
Yazmamak için zor tuttum kendimi ama dayanamadım. Sıkıntı şudur ki;

  • İşçiler Foxconn'un işçileri. Foxconn da Apple'a ait olmadığı için; fabrikalar, şunlar, bunlar Apple'ın değil. Alayı Foxconn'un.
  • Apple sadece müşteri. Yani parasını verir, ürünlerini ürettirir. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur sanırım. Apple verdiği paranın karşılığına bakar ki olması gereken budur.
  • Şimdi; Apple'ı ilgilendiren tek şey sipariş ettiği ürünlerdir. Gerisi ile ilgilenmesi hem kendisine vazife değildir hem de zorunluluk değildir. Siz gidip de marketten ya da teknoloji mağazalarından bir şey aldığınızda oradaki çalışanları umursuyor musunuz? Hayır. Büyük bir çoğunluk oradaki elemanların ne şartlarda, nasıl çalıştığını bilmiyor. Bilmek de istemez. Çünkü kendisini ilgilendiren bir şey değil. Patronları var, bilmem neleri var deyip geçer.
  • Aldığınız diğer Çin malı ürünler nasıl üretiliyor bunu biliyor musunuz? Televizyonunuzdan, cep telefonunuza, kullandığınız klavyeden fareye kadar Çin'de üretilmeyen yok. Bunlar nasıl üretiliyor? Ne kadar ağır şartlarda çalışıyorlar bunları üreten işçiler?
  • Türkiye'deki çalışma koşullarını amerikalı bir şirketin düzelteceğine dair inancınız var mı? Yoktur. Hadi amerikalı şirketin umrunda olmayacağı gerçeğini "es" geçelim; Türkiye üzerine yaptırım uygulayamaz. Zaten işverenler iplemeyecektir. Çin'le ilgili olan da aynı şey değil mi?
  • Foxconn'un "Az para verip çok iş yaptırmak istiyorlar" bahanesi ise gerçekten komik yani. Ben müşteriysem tabii ki az para verip çok iş yaptırmak isterim. Sen adam gibi karşımda durup "bu böyle olur" diyemezsen, suç benim değil; senindir. Bu nedenle bahaneleri komik.
  • Genel olarak Çin'in ekonomik stratejisi işleri bu noktaya getiriyor. Çin dünyadaki en güçlü ekonomilerden biri. Bu noktaya öyle kolay gelmedi. Bu işçiler sayesinde geldi. Ve onları düşünecek merci ya kendi şirketleri olan Foxconn'dur ya da kendi hükumetleridir. Başka da kimse onlar için bir şey yapmaz. Foxconn Microsoft ve Amazon'a da üretim yapıyor. Hadi MS'in o kadar ürünü yok diyelim. Amazon Kindle Fire n'oldu?

Sizlerden tek ricam şudur arkadaşlar; kendinden başka kimseyi umursamayan amerikalıların, başkalarını da umursuyorlarmış gibi görünmek için yaptıklarına kanmayın. Çin'deki çalışma şartlarının genelini protesto edecekseniz amenna. Ben de desteklerim. Çünkü gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Ama Apple'ın popülaritesinden faydalanmak için Foxconn'un şartlarına dem vuranlardan olmayın. Çünkü neyi protesto ettiklerini bilmiyor büyük çoğunluğu. Kullandıkları hemen her şey Çin'den geliyor fakat iş eylem yapmaya, protesto etmeye gelince Apple'ı protesto ediyorlar. Gerçekten çok yapmacık oluyor. Lütfen siz bari bunlardan olmayın. Genelini eleştirin, geleni değil...
Yazmamak için zor tuttum kendimi ama dayanamadım. Sıkıntı şudur ki;İşçiler Foxconn'un işçileri. Foxconn da Apple'a ait olmadığı için; fabrikalar,...
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eng304 7 yıl
carnador
Kendi ülkemizdeki işsizlik ve bazı ağır çalışma şartları çalışma sorununu çözmüşüz de Çindeki kaldı bir değil mi ?

Klavyeyle dünyayı kurtarıyor adamlar. Klavyeyle Türkiye'yi kurtarmak egolarını tatmin etmez :)
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panelci 7 yıl
Konu Apple olunca herkes devrimci oluyor,sanki diğer markalar 5bin dolara Çin'de işçi çalıştirip herkesin hakkını veriyor..
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Psycna 7 yıl panelci
panelci

Konu Apple olunca herkes devrimci oluyor,sanki diğer markalar 5bin dolara Çin'de işçi çalıştirip herkesin hakkını veriyor..

tek amac apple'i kotulemek, dogrulari soylemek degil ki. sacma sapan yorumlarla dolu konu.
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erci501 7 yıl
bakınız apple müşteri portföyü nasıl. video.mynet.com/...
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DGT 7 yıl erci501
erci501

bakınız apple müşteri portföyü nasıl.
video.mynet.com/...

O müşterilerden her firma sahip.Özellikle klas bir markaysanız fazlasıyla sahip olursunuz.
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DGT 7 yıl
Hala foxcornu kötüleyenler var tuhaf. Bilmiyolar ki çindeki en iyi çalışma şartları ve
Maaş adamlarda.
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AndryTR 7 yıl
Yazmamak için zor tuttum kendimi ama dayanamadım. Sıkıntı şudur ki;

  • İşçiler Foxconn'un işçileri. Foxconn da Apple'a ait olmadığı için; fabrikalar, şunlar, bunlar Apple'ın değil. Alayı Foxconn'un.
  • Apple sadece müşteri. Yani parasını verir, ürünlerini ürettirir. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur sanırım. Apple verdiği paranın karşılığına bakar ki olması gereken budur.
  • Şimdi; Apple'ı ilgilendiren tek şey sipariş ettiği ürünlerdir. Gerisi ile ilgilenmesi hem kendisine vazife değildir hem de zorunluluk değildir. Siz gidip de marketten ya da teknoloji mağazalarından bir şey aldığınızda oradaki çalışanları umursuyor musunuz? Hayır. Büyük bir çoğunluk oradaki elemanların ne şartlarda, nasıl çalıştığını bilmiyor. Bilmek de istemez. Çünkü kendisini ilgilendiren bir şey değil. Patronları var, bilmem neleri var deyip geçer.
  • Aldığınız diğer Çin malı ürünler nasıl üretiliyor bunu biliyor musunuz? Televizyonunuzdan, cep telefonunuza, kullandığınız klavyeden fareye kadar Çin'de üretilmeyen yok. Bunlar nasıl üretiliyor? Ne kadar ağır şartlarda çalışıyorlar bunları üreten işçiler?
  • Türkiye'deki çalışma koşullarını amerikalı bir şirketin düzelteceğine dair inancınız var mı? Yoktur. Hadi amerikalı şirketin umrunda olmayacağı gerçeğini "es" geçelim; Türkiye üzerine yaptırım uygulayamaz. Zaten işverenler iplemeyecektir. Çin'le ilgili olan da aynı şey değil mi?
  • Foxconn'un "Az para verip çok iş yaptırmak istiyorlar" bahanesi ise gerçekten komik yani. Ben müşteriysem tabii ki az para verip çok iş yaptırmak isterim. Sen adam gibi karşımda durup "bu böyle olur" diyemezsen, suç benim değil; senindir. Bu nedenle bahaneleri komik.
  • Genel olarak Çin'in ekonomik stratejisi işleri bu noktaya getiriyor. Çin dünyadaki en güçlü ekonomilerden biri. Bu noktaya öyle kolay gelmedi. Bu işçiler sayesinde geldi. Ve onları düşünecek merci ya kendi şirketleri olan Foxconn'dur ya da kendi hükumetleridir. Başka da kimse onlar için bir şey yapmaz. Foxconn Microsoft ve Amazon'a da üretim yapıyor. Hadi MS'in o kadar ürünü yok diyelim. Amazon Kindle Fire n'oldu?

Sizlerden tek ricam şudur arkadaşlar; kendinden başka kimseyi umursamayan amerikalıların, başkalarını da umursuyorlarmış gibi görünmek için yaptıklarına kanmayın. Çin'deki çalışma şartlarının genelini protesto edecekseniz amenna. Ben de desteklerim. Çünkü gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Ama Apple'ın popülaritesinden faydalanmak için Foxconn'un şartlarına dem vuranlardan olmayın. Çünkü neyi protesto ettiklerini bilmiyor büyük çoğunluğu. Kullandıkları hemen her şey Çin'den geliyor fakat iş eylem yapmaya, protesto etmeye gelince Apple'ı protesto ediyorlar. Gerçekten çok yapmacık oluyor. Lütfen siz bari bunlardan olmayın. Genelini eleştirin, geleni değil...
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berkkarabacak 7 yıl
eulogy
Keşke mağazalar için değilde foxconndaki işçiler için gideydi.

Şu aralar çalışma şartları ***biraz*** düzelmiş.Steve zamanında işçiler o durumdaydı.
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Psycna 7 yıl
yorumlara bak yahu. coluk cocuk doluymus meger...
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E_Aydin35 7 yıl
6'dan 25 mağaza hedeflenmesi adamın gelecekte devasa miktarda yatırımlar ve kazançlar sağlıyacağının sinyalleri..
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alpa07 7 yıl
Adam ne kadar halinden memnun
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u.r.k. 7 yıl
Üretimi arttıracaz daha çok köle lazım diye gitmiş Çine.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
hayvan gibi davranıp sömürecek daha başka yerler varmı diye bakmaya gitmiştir..
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eulogy 7 yıl en beğenilen
Keşke mağazalar için değilde foxconndaki işçiler için gideydi.


Edit : Tiksinti geldi yorumlardan... Şöyle alın bir dürüstçe okuyun. Bir bakın kim buraya yorum yazarklen neyi hedefliyor bir düşünün.
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