Tim Cook gelecekteki yatırımlar için Çin'i ziyaret etti

Katı kuralları ve yasaklamalarıyla gündeme gelen Çin, 500 milyonu aşkın internet kullanıcısı olan ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen bir ülke. Bu bakımdan pek çok firmanın gözde yatırım alanları arasında yer alıyor. Bunlardan birisi de Apple.





Bir süre öncesine kadar resmi olarak çok az iOS cihazı satabilen ancak paralel ithalat yoluyla önemli miktarda cihazı satılan Apple, resmi olarak Çin'e mağaza açma kararı almış ve ülkenin dev operatörleriyle anlaşma imzalamıştı. Bu adımdan sonra satışları hızla yükselen Apple şimdi daha büyük yatırımlar için en üst düzeyde Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.





Ülkeyi ziyaret eden Apple tepe yöneticisi Tim Cook bugün bir Apple mağazasında çalışanlarla buluştu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çin, ABD'den sonra Apple'ın ikinci büyük pazarı konumunda. iPhone 4S modelinin satışa başladığı gün Pekin'deki Apple mağazasında stoklar tükenince müşteriler mağazayı yumurta yağmuruna tutmuş ve mağaza günlerce satış yapmamıştı. Bu bakımdan Apple ürünlerine beklenenin üzerinde bir talep var.





Biri Hong Kong'da olmak üzere Çin'de 6 Apple mağazası var ve Apple'ın amacı ABD'deki mağaza sistemini Çin'e taşımak. Yıl bitmeden 25 Apple mağazasına ulaşmak hedefleniyor.





Mağaza haricinde Apple'ın farklı planlarının olduğu belirtiliyor. Çin'de kendi üretim tesisini veya Ar-Ge merkezini kurmak bunlardan birisi. Böylece Apple çalışan sayısını da artırmayı hedefliyor.

Yeni iPad modelinin yetkili makamlar tarafından onaylanmasının ardından Çin'de kısa süre satışına başlanacak.