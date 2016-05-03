Tim Cook iPhone'lara eklenecek yeni özellikler için çok iddialı konuştu

Apple'ın CEO'su Tim Cook, gelecekteki iPhone modellerinin "oyunu değiştirecek" bazı yeni özelliklere sahip olacağını ifade etti. Pazartesi günü CNBC'den Jim Cramer'a konuşan Cook, üretim hattında mevcut iPhone sahiplerini telefonlarını yükseltmeye ikna edecek iPhone'ların olduğunu belirtti.

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Apple'ın patronu kullanıcılara yeni iPhone'larda "olmadan yaşayamayacakları" özellikler sunacaklarını söyleyerek çıtayı daha da yükseltti; "Geriye dönüp baktığınızda bunlar olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz". Cook'un ender görülen röportajlarından birinin iPhone satışlarının yavaşladığı şu döneme denk gelmesi de bir başka dikkat çeken ayrıntı oldu. Kendisi bu yavaşlamanın Apple'a has olmadığını ve tüm akıllı telefon üreticilerinin aynı durumdan etkilendiklerini söylüyor.

Şirketin tek sorunu iPhone büyümesinin yavaşlaması değil. Apple ayrıca rakiplerinin önünde yer almak için yeteri kadar yenilikçi olmamakla eleştiriliyor. Cook da bu endişeleri gidermeye çalıştı. Üretim hattında büyük yenilik olduğunu söyleyen Apple CEO'su inanılmaz heyecan verici şeyler üzerine çalıştıklarını ifade etti. Röportajın bir başka ilginç bölümü ise Apple'ın satın alma stratejisini konu alıyor. Cook, ayda en az bir defa yeni bir şirket satın aldıklarını belirtti.

http://www.techinsider.io/tim-cook-says-upcoming-iphones-will-make-you-upgrade-2016-5