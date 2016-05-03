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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook iPhone'lara eklenecek yeni özellikler için çok iddialı konuştu

Apple'ın bir numaralı ismi Tim Cook, CNBC'den Jim Cramer'a oldukça iddialı bir röportaj verdi. Apple CEO'su yeni nesil iPhone'larda "olmadan yaşayamayacağınız" özelliklerin yer alacağını söyledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, gelecekteki iPhone modellerinin "oyunu değiştirecek" bazı yeni özelliklere sahip olacağını ifade etti. Pazartesi günü CNBC'den Jim Cramer'a konuşan Cook, üretim hattında mevcut iPhone sahiplerini telefonlarını yükseltmeye ikna edecek iPhone'ların olduğunu belirtti.
Ayrıca Bkz. "Çin'in Apple'ından Apple Watch'a rakip geliyor"
Apple'ın patronu kullanıcılara yeni iPhone'larda "olmadan yaşayamayacakları" özellikler sunacaklarını söyleyerek çıtayı daha da yükseltti; "Geriye dönüp baktığınızda bunlar olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz". Cook'un ender görülen röportajlarından birinin iPhone satışlarının yavaşladığı şu döneme denk gelmesi de bir başka dikkat çeken ayrıntı oldu. Kendisi bu yavaşlamanın Apple'a has olmadığını ve tüm akıllı telefon üreticilerinin aynı durumdan etkilendiklerini söylüyor.
Şirketin tek sorunu iPhone büyümesinin yavaşlaması değil. Apple ayrıca rakiplerinin önünde yer almak için yeteri kadar yenilikçi olmamakla eleştiriliyor. Cook da bu endişeleri gidermeye çalıştı. Üretim hattında büyük yenilik olduğunu söyleyen Apple CEO'su inanılmaz heyecan verici şeyler üzerine çalıştıklarını ifade etti. Röportajın bir başka ilginç bölümü ise Apple'ın satın alma stratejisini konu alıyor. Cook, ayda en az bir defa yeni bir şirket satın aldıklarını belirtti.

http://www.techinsider.io/tim-cook-says-upcoming-iphones-will-make-you-upgrade-2016-5 Yorum Yaz
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
SD kart, zil sesi özelleştirmesi, itunes bağımlılığına son verilmesi, %70 lere yakın ekran gövde oranı, her update de cihazın pil ve kullanım performansının içine etmemek gibi şeyler mi?

-imla-
SD kart, zil sesi özelleştirmesi, itunes bağımlılığına son verilmesi, %70 lere yakın ekran gövde oranı, her update de cihazın pil ve kullanım performansının iç...
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PaTRaiN1 3 yıl
Bildirim barından hücresel veriyi açma kapama kısayolu koyarlar kesin. Onu da her zamanki gibi ballandırarak anlatırlar. Veya kulaklık girişi kaldırıp Macbook takı gibi tek porta hapsedip çoğaltıcı satarlar.
Bildirim barından hücresel veriyi açma kapama kısayolu koyarlar kesin. Onu da her zamanki gibi ballandırarak anlatırlar. Veya kulaklık girişi kaldırıp Macbook t...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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myhotyro 3 yıl
GreyParrot
ben anlamıyorum iphone kullanmayanlar niye bu kadar geriliyor ne oluyorda hemen karşı cephe alıyorsunuz, zaten kullanmıyorsunuz ilginizi çekecek özellikler getirmezse kullanmamaya devam edersiniz yorum yaparken bu markayı, modeli sevmiyorum şundan şundan dersin bitti gitti sanki apple insanmışta aranızda çekişme husumet varmış gibi konuşuyorsunuz, bunun sebebi belli çoğu samsung takımını tutan taraf ateşe tutuyor nasıl bir fanatiklikse appleın başarısı kaldıramıyorlar bunlar ya borsayla uğraşıyorlar yada çoluk çocuklar .

Arkadaş sanırsınki Elmanın sahibi yada hissedarı. Kullansa da kullanmasa da Apple'ı eleştirenler neden bu kadar batıyor. Ben Apple'da Samsung'da kullanıyorum, ikisinide yeri gelince eleştiriyorum. Samsung'un eleştirilmesi birilerine battığı gibi Apple'ın eleitirilmesi de size neden batıyor. İkiside ne ülkemin firması, ne babamın firması.
GreyParrotben anlamıyorum iphone kullanmayanlar niye bu kadar geriliyor ne oluyorda hemen karşı cephe alıyorsunuz, zaten kullanmıyorsunuz ilgin...
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tarkolar 3 yıl
Ya zamanında itunes da muhteşem inanılmaz yenilik demişlerdi o zamanlar ipod touch 1 kullanıyordum şimdi de iphone 5 kullansam da bir fark yok.
Ha gelen yenilik ne miydi? Biz itunes ile eşitleme yapmadan dosyalarımız haybeye silinmeden dosya transferi beklerken bir baktık ki artık beatles da itunes da dediler :)
Tim kardeş sen de ye bizi :)
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MegaWolt38 3 yıl
Eskisi gibi güzel yenilikleri bekliyoruz. iPhone kullanıcısı olarak ios 6 görselliği ve hızı yeni sürümlerden kat kat güzeldi. Keşke o görsellikte gelse yeni ios lar, şimdikiler çok sade.
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The Bavarian 3 yıl
Nokia 1011 den beri cep telefonu kullaniyorum. Bir daha milletin forumda yazdigina kanipta android isletim sistemli bir telefon alani.. neyse... Android de android diye milletin zortladigi bir zamanda gittim ios isletim sistemli telefonum yanina androidli bir telefon aldim . Bre merhametsiz android gecenin korunde kendi kendine telefon listemdeki 2.000 kusur kisiyi niye ararsin? Niye??? O gunden sonra banka app lerini bile acmaya tirsar olmustum. Isterse bilmem 150 mp li 300 gb ramli dunyanin tasarimda en klas telefonunu yapsinlar yine almam. Artik bana hic birisi ios un verdigi guveni vermiyor. Benim icin oncelik donanim degil, yazilim ve sagladigi guvenlik. Bu soyledigimi android bana ne zaman saglarsa o zaman tasarim ve donanima dikkat edip android bir telefona gecerim!
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307kd 3 yıl
Bluetooth ile butun cihazlarin erisim kurabilesini mi saglayacaklar yoksa pc ye baglayinca sd kart olarak gormesini mi saglayacaklar? :)
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esmerbuyucu 3 yıl
Androidçiler bile iPhone'dan beklenti içine düşmüş sanırım Androidlerininden hiç memnun değiller normaldir. Efenim bunlar ilk önce FM Radyo istemekle başladı. Sonra Adobe Flash Player desteği niye yok dedi. Ama bakıyoruz kendilerinde de bunlar kalmamış. Yani yok o MicroSD kartmış, zil sesi tonunu değiştirmeymiş, telefona korsan müzik atmayı kolaylaştırmaymış zartmış zurtmuş bunlar Apple müşterilerinin isteği değil. Androidde yeterince yok mu bu tarz şeyler gidin ordan beslenin.
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ciroer 3 yıl
Telefon Cinsel ihtiyaclarımızı karsılayacakmıs.Fİyatıyla zaten bazı arkadasların ki karsılanıyor.
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ahmckr 3 yıl
Gelsin görelim. İphone 6 kullanıyorum kardeşime 6s aldım arasındaki farklara baktığımda beni 6'dan 6s'e terfi ettirecek büyük yeniliklerin olmadığını fark etttim. Bakalım iphone 7pro'yu bekliyorum bende eğer yine arada pek fark olmazsa geçmem tabiiki.
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maximus8282 3 yıl
Yani iphone veya android haberlerindeki yorumlara genel olarak bakınca sanırsın bazıları firmalara ruhunu satmış, nedir yani bu. Şirketler sizin köleniz olmalı siz şirketlerin değil. Eskiden araba üretilirdi tek renk siyah, başka seçenek yok zaten şirketlerin tercih edilmeme korkusu yoktu çünkü alternatifleri yoktu. Şimdi üretim dünyasındayız, şirketler bizlere kendini beğendirmek zorundalar, sizler onları savunmak zorunda değilsiniz. Her sene telefon çıkarıp elinizdeki telefonun değerini düşüren ve bir sonraki modele geçmeniz için uğraşan yine o bu şirketler, hepsi size kazık atıyor ama gidip hala savunuyorsunuz. Adamlar cebinizdeki paralara göz dikmiş sizler birbirinize sataşıyorsunuz. Şurada oturup birbirinizi kırıyorsunuz yazıktır.
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DH Misafiri 3 yıl
72 saat hiç uçak modu açmadan i.hizliresim.com/... pil konusunda da stabil 6s
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djorkaeff 3 yıl
Şu kritik noktayı bir türlü anlamadınız gitti hep aynı şeyi yazıyorsunuz hep yazdığınız bu şeyler android kullananların beklentisi apple kullanıcıları ilgilenmiyor bile sd kart kullanmak iOS de olmaz şaçma sapan reklamlar market dışı uygulama kurma diğer uygulamaları çökertmesi virüs tehdidi gibi getirileri olacağına olmasın zaten markası apple olsun demiyorsa aktif kullanacak apple kullanıcısı 128 hatta şimdi 256 gb modelleri alıyor ve alacaktır. He o olmadı 50 tane bulut servisi var onları kullanırsın Diğer konu ekran oranı ya arkadaş apple kullanıcıları beğeniyor 70 milyon mu 100 milyon mu ne sattı 6 serisi biz beğeniyoruz size ne ?? Ben hala iPhone 6 Plus umu beğeniyorum zevk meselesi yani tamam s7 Edge çok güzel görünüyor ama ben sadece şekil için yıllarca kullandığım Samsung a bir daha dönmem.bu müthiş eko sistemi bırakmak için deli olmak lazım Hep aynı android kullanıcı beklentilerini yazıp yazıp duruyorsunuz artılarından haberiniz yok Türkiye için servisleri 10 numara film alıyorum kiralıyorum apple müzik Siri tüm apple cihazlarını bir birine bağlı ve stabil çalışması ya 2 sene olmak üzere daha fabrika ayarlarına dönmedim eskiden periyodik 1 veya 2 ay aralıklarla f.ayarlarına dönmek zorunda kalırdım uygulamalar çöker kitlenir arayüz yavaş iPhone da bir kere oldu 1,5 senede sadece bir kere Neyi eleştiriyorsunuz K Herkesin bildiği özellikleri sanki ilk defa veriliyormuş gibi tanıtılıyormuş e öyle ilk 4 K video kayıt özelliğini Apple verdi diğerleri yok efendim ısınıyor 3 dk olsun sonraki modellerde işletim sistemi desteklemiyor 4gb sınırı olsun bu ne demek özelliği tam veremiyorsanız sizin ki demodur tam olarak kullanıldığında ilk veren olursunuz. o yüzden apple kullananlar apple A android kullananlar android cihazlar a yorum yapsın komik oluyor ayrı dünyaların insanıyız ??
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
Yeni Apple Modellerinde artık olması gereken şeyler;

1- Kimse sizden daha ince telefon istemiyor, ama herkes daha iyi batarya performansı için, zekanıza küfürler ediyor.
Bırakın inceltmeyi de adam gibi batarya koyun.

2- AMOLED ekrana geçin.

3- Ekran kasa oranını geliştirin.

4- Karaktersiz çakal esnaflar gibi, 32GB kapasiteye ihtiyaç duyan insanlar daha iyi sövüşlemek için 16 ile 64 arasındaki 32GB kapasiteyi kaldırdınız.
Gidin 16GB kapasiteyi kaldırın, ve cihazlar en az 32GB kapsiteden başlasın. Kapasite arasında da saçam sapan fiyat farkı istemeyin.

5- İphone 4/4s kasasını geri kullanmaya başlayın. (Çelik çerçeve ve Cam arka kapak)


Not: İphone sahibiyim.
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