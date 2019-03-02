Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz

Apple CEO'su Tim Cook, Cuma günü şirketin Kaliforniya'daki Apple Park kampüsünde gerçekleştirilen yıllık yatırımcı toplantısında, önemli açıklamalar yaptı. Cook yatırımcılara seslendiği konuşmasında "sizi uçuracak ürünlere zar atıyoruz" dedi. Deneyimli yönetici çok faza detaya girmese de Apple Watch ve AirPods ile ilgili “uzun, harika bir fantastik yol haritası” olduğunu belirtti.

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Cook yeni nesil Apple Watch'un daha fazla sağlık odaklı özellik getireceğini söyledi. AirPods 2 hakkında çıkan söylentiler ise kablosuz kulaklığın siyah renk seçeneği, “Hey Siri” desteği ve kablosuz şarj gibi özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Ayrıca, İspanyol Applesfera adlı internet sitesi AirPods 2'nin 29 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağını iddia etti.

Lansman etkinliği 25 Mart'ta

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/cook-says-apple-is-rolling-the-dice-on-future-products

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Öte yandan Apple'ın 25 Mart tarihinde özel birev sahipliği yapacağına yönelik bilgiler var. Şirketin bu etkinlikte AirPods 2'nin yanı sırakablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad ve'i de tanıtacağı söyleniyor. Sonuç olarak Mart sonunda yapılacak lansmanda birçokile tanışacağız gibi görünüyor.