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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz

Apple yıllık yatırımcı toplantısını Cuma günü Apple Park kampüsünde gerçekleştirdi. Şirket CEO'su Tim Cook toplantıda gelecekte piyasaya sürecekleri ürünler hakkında hayli iddialı açıklamalar yaptı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple CEO'su Tim Cook, Cuma günü şirketin Kaliforniya'daki Apple Park kampüsünde gerçekleştirilen yıllık yatırımcı toplantısında, önemli açıklamalar yaptı. Cook yatırımcılara seslendiği konuşmasında "sizi uçuracak ürünlere zar atıyoruz" dedi. Deneyimli yönetici çok faza detaya girmese de Apple Watch ve AirPods ile ilgili “uzun, harika bir fantastik yol haritası” olduğunu belirtti.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı"
Cook yeni nesil Apple Watch'un daha fazla sağlık odaklı özellik getireceğini söyledi. AirPods 2 hakkında çıkan söylentiler ise kablosuz kulaklığın siyah renk seçeneği, “Hey Siri” desteği ve kablosuz şarj gibi özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Ayrıca, İspanyol Applesfera adlı internet sitesi AirPods 2'nin 29 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağını iddia etti.

Lansman etkinliği 25 Mart'ta

Öte yandan Apple'ın 25 Mart tarihinde özel bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağına yönelik bilgiler var. Şirketin bu etkinlikte AirPods 2'nin yanı sıra AirPower kablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad ve iPad Mini 5'i de tanıtacağı söyleniyor. Sonuç olarak Mart sonunda yapılacak lansmanda birçok yeni Apple ürünü ile tanışacağız gibi görünüyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/cook-says-apple-is-rolling-the-dice-on-future-products Yorum Yaz
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sounderland 2 ay en beğenilen
Apple; Bildirim panelini yediledik..
Tüketici; Waaaawwww
Yanıtla +41
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Fenomenon 2 ay
Adamlar 1000$'a 1500$'a telefon satıyor, maliyeti 20$ olan kablosuz şarj standını beleş veremiyor.
Tamam xiaomi gibi firmalar da vermiyor ama adamlar üst donanımı yarı yarıya satıyorlar. maliteti azaltmak için vermiyorlar. Kaldı ki ayriyeten aldığında yine uygun fiyatlı satıyorlar.
Apple gibi milleti sömürmüyorlar.
Adamlar 1000$'a 1500$'a telefon satıyor, maliyeti 20$ olan kablosuz şarj standını beleş veremiyor.Tamam xiaomi gibi firmalar da vermiyor ama adamlar üst don...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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innformatics 2 ay
Cepteki paraciklarda ayni oranda ucacak. Elma fanlari ucurun babaniza paraciklari.
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AlkanExclusive 1 ay
Apple'a cevabım basit. YAV HEE HEEE
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DH Misafiri 2 ay
vallah dolar küresel piyasalarda böyle değerlenmeye devam ederse ve apple gerçek anlamda yenilikçi ürün sunmazsa küresel kriz apple senetleri yüzünden patlayacak gibi geliyor.
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DH Misafiri 2 ay
Demek ki cidden zordalar. Bunların tek telefonu fiyatına 4 tane en tepe özellikte Android telefon alınabiliyor. Hala bunları almak için bayağı zengin olmak lazım.
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Askaparta 2 ay
Biz Apple ile yıllardır uçuyoruz pahalılıkta.
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assasin34 2 ay
ürün yelpazelerini genişletmeleri gerekiyor. sonsuza kadar iPhone ve uygulama satarak ayakta kalamayacaklarını biliyorlar ama bakalım bu ürünler Steve Jobs'un çıkarttıkları gibi bizim ihtiyacımızın olduğunun farkına varmadığımız ürünler olacak mı?!!!
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seyhmus21 2 ay
Kısaca burda şair diyor ki biz bu sene sizi çok zorlamadık seneye daha iyi sert bir şekilde zorlayacağız tedarikçiler zararı bu sene büyük acısını alıcılardan çıkaracaklar demedi demeyin
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WB 2 ay
Eee yatirimcilar da yemis mi bunu?
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Tolgá 2 ay
şeyh değil müritler uçurur.
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aLTaR_07 2 ay
Katlanabilir telefon?
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Mr.Prestige 2 ay
Yıllar öncesinin teknolojisi airpods 2'ye gelecekmiş ha bide siyah renk olacakmış. Yenilemek farz
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