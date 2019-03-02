Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz

Haber Editörü
Apple CEO'su Tim Cook, Cuma günü şirketin Kaliforniya'daki Apple Park kampüsünde gerçekleştirilen yıllık yatırımcı toplantısında, önemli açıklamalar yaptı. Cook yatırımcılara seslendiği konuşmasında "sizi uçuracak ürünlere zar atıyoruz" dedi. Deneyimli yönetici çok faza detaya girmese de Apple Watch ve AirPods ile ilgili “uzun, harika bir fantastik yol haritası” olduğunu belirtti.Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı"
Cook yeni nesil Apple Watch'un daha fazla sağlık odaklı özellik getireceğini söyledi. AirPods 2 hakkında çıkan söylentiler ise kablosuz kulaklığın siyah renk seçeneği, “Hey Siri” desteği ve kablosuz şarj gibi özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Ayrıca, İspanyol Applesfera adlı internet sitesi AirPods 2'nin 29 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağını iddia etti.
Lansman etkinliği 25 Mart'taÖte yandan Apple'ın 25 Mart tarihinde özel bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağına yönelik bilgiler var. Şirketin bu etkinlikte AirPods 2'nin yanı sıra AirPower kablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad ve iPad Mini 5'i de tanıtacağı söyleniyor. Sonuç olarak Mart sonunda yapılacak lansmanda birçok yeni Apple ürünü ile tanışacağız gibi görünüyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/cook-says-apple-is-rolling-the-dice-on-future-products Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüketici; Waaaawwww
Tamam xiaomi gibi firmalar da vermiyor ama adamlar üst donanımı yarı yarıya satıyorlar. maliteti azaltmak için vermiyorlar. Kaldı ki ayriyeten aldığında yine uygun fiyatlı satıyorlar.
Apple gibi milleti sömürmüyorlar.