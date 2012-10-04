TomTom, navigasyon uygulamasını Android platformu için satışa sundu

Hollandalı navigasyon sistemleri üreticisi TomTom, mobil uygulamasını Android işletim sistemine uyarlayacağını bir süre önce resmen açıklamıştı. Bugün Google Play Store'daki yerini alan yol yardımcısı hizmeti, yapısında barındırdığı haritaların yaşam boyu ücretsiz olarak her yıl dört veya daha fazla büyük güncellemeyle yenilenebilmesini mümkün kılacak. Üstelik çevrimdışı mod desteği sayesinde internet bağlantısına gerek duymayacak.

65 milyon sürücünün güvenerek kullandığı TomTom haritalarını yeni Android uygulamasıyla 2D/3D sürüç modları, sesli yönlendirmeler gibi önemli fonksiyonlarla tecrübe edebileceksiniz. TomTom navigasyon servisi ayrıca trafik durumuna göre belirlenen konuma en hızlı ulaşılabilecek yolu hesaplar, telefon görüşmeleri sırasında yol tarifi almaya devam etmenizi sağlar ve sonrasında doğruluk oranı yüksek güncel haritaları ile sizi istediğiniz yere ulaştırır.

TomTom'un Türkiye haritaları nı içeren paketini Play Store üzerinden 45.40$ (82TL), tüm Avrupa haritaları nı 77.83$ (140TL) ödeyerek satın alabilirsiniz. Doğu ve Batı Avrupa gibi diğer harita paketlerine buradan göz atabilirsiniz. Bu haritaların rakiplerinden daha pahalı fiyatlandırılmış olmasının en önemli; her yıl birçok kez güncellenmesi ve ömür boyu yenilenme garantisi vaat etmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca TomTom'un araç içi aksesuarlarına da destek sunan uygulama, şuan için 800x480 ve 854x480 piksel ekran çözünürlüğüne sahip Android 2.2 Froyo ve üstü işletim sistemi sürümlerinin yüklü olduğu akıllı telefonları destekliyor. Yakında 960x540 ve 1280x720 piksel gibi son dönemde yaygın bir şekilde kullanılan diğer çözünürlüklerin de desteğe kavuşacağını ümit ediyor.

Tüm Avrupa'yı kapsayan harita paketi için 3.4GB, sadece Türkiye haritaları içinse 274MB'lık boş dahili veya harici hafızaya ihtiyaç duyulduğunu belirtelim. 23MB büyüklüğündeki uygulamayı satın aldıktan sonra haritaları indirmeye başlayabilirsiniz. Android uygulaması için TomTom tarafından hazırlanan garip tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.tomtom.com/en_gb/products/car-navigation/tomtom-navigation-for-android/index.jsp#tab:overview