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TomTom, navigasyon uygulamasını Android platformu için satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
20
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Hollandalı navigasyon sistemleri üreticisi TomTom, mobil uygulamasını Android işletim sistemine uyarlayacağını bir süre önce resmen açıklamıştı. Bugün Google Play Store'daki yerini alan yol yardımcısı hizmeti, yapısında barındırdığı haritaların yaşam boyu ücretsiz olarak her yıl dört veya daha fazla büyük güncellemeyle yenilenebilmesini mümkün kılacak. Üstelik çevrimdışı mod desteği sayesinde internet bağlantısına gerek duymayacak.
65 milyon sürücünün güvenerek kullandığı TomTom haritalarını yeni Android uygulamasıyla 2D/3D sürüç modları, sesli yönlendirmeler gibi önemli fonksiyonlarla tecrübe edebileceksiniz. TomTom navigasyon servisi ayrıca trafik durumuna göre belirlenen konuma en hızlı ulaşılabilecek yolu hesaplar, telefon görüşmeleri sırasında yol tarifi almaya devam etmenizi sağlar ve sonrasında doğruluk oranı yüksek güncel haritaları ile sizi istediğiniz yere ulaştırır.
TomTom'un Türkiye haritalarını içeren paketini Play Store üzerinden 45.40$ (82TL), tüm Avrupa haritalarını 77.83$ (140TL) ödeyerek satın alabilirsiniz. Doğu ve Batı Avrupa gibi diğer harita paketlerine buradan göz atabilirsiniz. Bu haritaların rakiplerinden daha pahalı fiyatlandırılmış olmasının en önemli; her yıl birçok kez güncellenmesi ve ömür boyu yenilenme garantisi vaat etmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca TomTom'un araç içi aksesuarlarına da destek sunan uygulama, şuan için 800x480 ve 854x480 piksel ekran çözünürlüğüne sahip Android 2.2 Froyo ve üstü işletim sistemi sürümlerinin yüklü olduğu akıllı telefonları destekliyor. Yakında 960x540 ve 1280x720 piksel gibi son dönemde yaygın bir şekilde kullanılan diğer çözünürlüklerin de desteğe kavuşacağını ümit ediyor.
Tüm Avrupa'yı kapsayan harita paketi için 3.4GB, sadece Türkiye haritaları içinse 274MB'lık boş dahili veya harici hafızaya ihtiyaç duyulduğunu belirtelim. 23MB büyüklüğündeki uygulamayı satın aldıktan sonra haritaları indirmeye başlayabilirsiniz. Android uygulaması için TomTom tarafından hazırlanan garip tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.tomtom.com/en_gb/products/car-navigation/tomtom-navigation-for-android/index.jsp#tab:overview Yorum Yaz
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murdocklawless 7 yıl
apple'ın tomtom haritaları ile çuvallamasından sonra nasıl satış yapacak merak ediyorum?
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memoseler 7 yıl en beğenilen
140 Lira ne demek ya.
Nokia 5800'ım vardı benim tüm dünya haritaları bedavaydı ve mükemmel navigasyonu vardı.... Şuan S2'im var ve navigasyon falan hiçbirşey yok ! Herşey paralı... Nokia'yı bu konuda tebrik etmek istedim sadece söyleyeceklerim bu kadar.
140 Lira ne demek ya.Nokia 5800'ım vardı benim tüm dünya haritaları bedavaydı ve mükemmel navigasyonu vardı.... Şuan S2'im var ve navigasyon falan hiçbirşey...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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hayk24 7 yıl
bu fiyata navi alinnir be... ben internet paketi ile bedava kullaniyorum googlemaps navisi hemde sasmiyor
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ALBAY 7 yıl
Deneme sürümü falandır diyerek Bedava sandım 45 dolarmış ohaa.100 dolar verir direk navigasyon cihazı alırım arabama.Ömür boyuda güncellemeler beleşe gelir.Beni takip edin siz ben bunun apksini bulur paylaşırım.
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Dertlim 7 yıl
Yaklaşık 5 aydır İGO kullanıyorum. Şu ana kadar hiç şaşma yapmadı. Bütün kavşakları , benzin istasyonlarını vb. gösteriyor. Navigasyon olarak İGO derim.(Telefonum LG E510 320x480)
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DH Misafiri 7 yıl
MADEM İGO DAHA İYİ, NEREDE SATILIYOR BU İGO BİR SÖYLERMİSİNİZ? BAŞARSOFT MU SATIYOR, GOOGLE PLAY'DEMİ SATILIYOR NEREDE BU UYGULAMA?
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ALBAY 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MADEM İGO DAHA İYİ, NEREDE SATILIYOR BU İGO BİR SÖYLERMİSİNİZ? BAŞARSOFT MU SATIYOR, GOOGLE PLAY'DEMİ SATILIYOR NEREDE BU UYGULAMA?

Öncelikle küçük yazmayı öğren sonra interneti kullanmayı öğren.Bilmiyorsan o klavyeyi usulca yere bırak ve arkana bakmadan kaç.

googleandroid.gen.tr/...
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lyridder 7 yıl
reklam güzelmiş...
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erci501 7 yıl
Yakında apk si çıksın deneyelim çok beğenirsek satın alırız
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memoseler 7 yıl en beğenilen
140 Lira ne demek ya.
Nokia 5800'ım vardı benim tüm dünya haritaları bedavaydı ve mükemmel navigasyonu vardı.... Şuan S2'im var ve navigasyon falan hiçbirşey yok ! Herşey paralı... Nokia'yı bu konuda tebrik etmek istedim sadece söyleyeceklerim bu kadar.
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Amedra 7 yıl
Android için çok güzel bir tanıtım olmuş. Gerçekten çok beğendim.
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idris 7 yıl
Türkiye için Başarsoft şüphesiz en başarılı haritaları sunuyor. Başarsoft haritaları iGO, Navitel gibi navigasyon uygulamaları tarafından destekleniyor. Hatta Google bile Türkiye için başarsoft ile ortaklaşa çalışıyor. Tomtom her nekadar iyi bir yazılıma sahip olsada iGO Primo ile Başarsoft haritalarını kullanmak varken Tomtoma 80 TL vermek biraz saflık olur. Üstelik Google Maps için offline navigasyon özelliğide geldi. İstediğiniz bölgenin haritasını önceden hafızaya alarak daha sonra offline iken kullanabiliyorsunuz.

Bu arada Türkiyede Google Navigasyon uygulaması resmi olarak desteklenmiyor ancak buradan modlanmış ve tüm dünyada navigasyon aktif olarak kullanabileceğiniz şekilde hizmete sunulmuş.
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ANDROIDER 7 yıl
Tomtom kullanmıştım kendi programı güzeldir ancak Türkiye haritası berbattır harita dağıtıcısı tele atlas dır ve haritaları çok eskidir aman bulaşmayın derim
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ninja342 7 yıl
murdocklawless
appleın tomtom haritaları ile çuvallamasından sonra nasıl satış yapacak merak ediyorum?

O apple nın hatası tomtomun bir suçu yok
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Puzzles 7 yıl
Çok pahalı. Hele igo,sygic gibi navigasyonlar varken ne kadar tercih edilir bilemiyorum...
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RAN7843 7 yıl
BİR şeyyy olmaz satar adamlar çalışır düzeltir internete bağımlı olmamak güzellll bir kere satın al ondan sonra bir daha ödeme yapma
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