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Toshiba'nın yeni bataryası 6 dakikalık şarj ile 320 km menzil sunuyor

Toshiba, titanyum niobyum oksit kullanarak yeni bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Şimdiki nesile göre iki kat fazla lityum depolanabilen batarya, 6 dakikalık şarj ile 320 km menzil sunuyor.
1 yıl
5,3b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Japon elektronik devi bu hafta yaptığı açıklamayla anot olarak titanyum niobyum oksit kullanılan yeni bir batarya geliştirdiğini duyurdu.
Otomotiv pazarına yönelik geliştirilen batarya, şirketin belirttiğine göre 6 dakikalık şarj ile 320 kilometrelik menzil sunabiliyor. Yeni geliştirilen bu li-ion batarya markanın 2008'de piyasaya sürdüğü ‘SCiB’ bataryalarının geliştirilmişi niteliğinde. Yeni nesil bataryada anot malzemesi olarak titanyum niobyum oksit kullanımı bataryadaki lityum depolanmasını iki kat arttırma olanağı sağlamış.
Batarya ile ilgili açıklamasında yeni bataryanın yüksek enerji yoğunluğu ve ultra hızlı şarj karakteristiği sunduğunu belirten Toshiba, titanyum niobyum oksit kullanımının ultra hızlı şarj ve düşük sıcaklıkta şarj etme durumlarında oluşan olumsuzlukların da önüne geçtiğini söylüyor.
Yeni nesil bataryanın 50Ah kapasiteli bir prototipini geliştiren Toshiba, bataryanın 5000 şarj/deşarj sonrasında bile %90 oranında kapasitesini koruduğunu söylüyor. Bu durum bataryayı her gün şarj etmeniz durumunda yaklaşık 13 yıl sonra kapasitesinin %90'a düşeceği anlamına gelmekte.

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MaDMaxiBo 1 yıl en beğenilen
işte bu güzel haber.
hem hızlı şarj hem de ömrü test edilmiş batarya. 13-15 sene çok güzel.
bir de maliyeti aşırı pahalı değilse oldu bu iş
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L.o.T.u.S 1 yıl
O zaman ilkel içten ayanmalı motorların ruhuna elfaaaatiiihaa

Elveda araba bağırtma , egzos sökme. Özellikle şahin lere elektrikli motor şartı istiyorum.






O zaman ilkel içten ayanmalı motorların ruhuna elfaaaatiiihaaElveda araba bağırtma , egzos sökme. Özellikle şahin lere elektrikli motor şartı ...
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L.o.T.u.S 1 yıl KalemKolik
Öyle hatta 15 dakikada 600 km şarzı olacak. Bu içten yanmalılara elveda demek
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1 Avatar
maligezgin 1 yıl
ne diyelim helal olsun
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DH Misafiri 1 yıl
bunlar teorik laboratuvar testleri. pratik gerçek hayat testleri olsa sınıfta kalırlar...
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EyeCoral 1 yıl
Vallahi devrim olur, dünyanın siyasi dengelerini bile değiştirir eğer doğruysa
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Vutututututu bitti yani
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darkaura 1 yıl
icten yanmali motorla elektrikli motoru karsilastirmak buharli motorla simdiki incten yanmalilari karsilastirmak gibi bir sey. buhar motorunun performansi hic bir zaman yetersiz degildi, aksine torku icten yanmali motordan cok daha yuksektir, ama cok daha kirli, cok daha fazla bakim istiyor ve her an kullanima hazir degildi, once suyunu kaynatmak gerekiyordu. bugunki icten yanmalilarda ayni durumda, elektrikli araca gore cok daha kirli, cok daha fazla bakim istiyor, daha agir daha hantal. ornegin teslanin elektrik motorunun omru bir milyon mil yani birmilyon altiyuzbin kilometre. bugun 100bin km yi gecen icten yanmali motora omrunu tamamliyor gozuyla bakiyoruz. bakimida cok daha. elektrikli araclarin tek zaafiyeti guc depolama. oda asildiginda icten yanmali araclar muzelerde buharli araclarin yaninda yerini alir.
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L.o.T.u.S 1 yıl
O zaman ilkel içten ayanmalı motorların ruhuna elfaaaatiiihaa

Elveda araba bağırtma , egzos sökme. Özellikle şahin lere elektrikli motor şartı istiyorum.






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BekirTemel 1 yıl
o zaman bu iş biter ama bunu kullanıcıya bırakmazlar en az 5-10 yıl...
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edi_büdü 1 yıl
acaba bizim yetkililerden birisi de "ulan ne güzel haber şunlarla iletişime geçsekte yerli sermayeyi açıp türkiye de de üretmelerini sağlasak hem de teknoloji transferi yapsak " diye düşünüyor mudur ki ?

şu kafayla bile bana cazip geliyor. düşünsene üret pilini . tüm dünyaya transfer et. cok geniş kullanım alanları var. cok geniş istihdam alanları var. ticareti de o kadar. titanyum rezervimiz bile var. yav hiç yoktan yan kolları bile bi ilerlemedir bizim için. suriyelilere harcadıgın parayı şu teknolojiye harcasaydın ne vardı .

böyle şeyler gördükçe sinir oluyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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yc#1 1 yıl edi_büdü
edi_büdü
acaba bizim yetkililerden birisi de "ulan ne güzel haber şunlarla iletişime geçsekte yerli sermayeyi açıp türkiye de de üretmelerini sağlasak hem de teknoloji transferi yapsak " diye düşünüyor mudur ki ?

şu kafayla bile bana cazip geliyor. düşünsene üret pilini . tüm dünyaya transfer et. cok geniş kullanım alanları var. cok geniş istihdam alanları var. ticareti de o kadar. titanyum rezervimiz bile var. yav hiç yoktan yan kolları bile bi ilerlemedir bizim için. suriyelilere harcadıgın parayı şu teknolojiye harcasaydın ne vardı .

böyle şeyler gördükçe sinir oluyorum.

Bizimkilerin kafası anca kümesteki kazları yolup vergi gelirlerini arttırmaya çalışır.
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sistemli adam 1 yıl
büyük ihtimal yalan haber.
doğru ise petrol fiyatı kısa vadede 20 dolara iner. mevcut araçlar da sahiplerinin elinde patlar.
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Duellist 1 yıl
DH yine aynı DH nato kafa, nato mermer. Geçen hafta Porsche bataryanın %80'ini 15 dakika içinde doldurunca forumun yarısı yalan diye ağlıyordu, 1 hafta sonra Japon'lar daha iyisini yapınca hemen Japon şakşakçılığı başlamış...
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