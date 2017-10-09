Toshiba'nın yeni bataryası 6 dakikalık şarj ile 320 km menzil sunuyor

Japon elektronik devi bu hafta yaptığı açıklamayla anot olarak titanyum niobyum oksit kullanılan yeni bir batarya geliştirdiğini duyurdu.

Otomotiv pazarına yönelik geliştirilen batarya, şirketin belirttiğine göre 6 dakikalık şarj ile 320 kilometrelik menzil sunabiliyor. Yeni geliştirilen bu li-ion batarya markanın 2008'de piyasaya sürdüğü ‘SCiB’ bataryalarının geliştirilmişi niteliğinde. Yeni nesil bataryada anot malzemesi olarak titanyum niobyum oksit kullanımı bataryadaki lityum depolanmasını iki kat arttırma olanağı sağlamış.

Batarya ile ilgili açıklamasında yeni bataryanın yüksek enerji yoğunluğu ve ultra hızlı şarj karakteristiği sunduğunu belirten Toshiba, titanyum niobyum oksit kullanımının ultra hızlı şarj ve düşük sıcaklıkta şarj etme durumlarında oluşan olumsuzlukların da önüne geçtiğini söylüyor.

Yeni nesil bataryanın 50Ah kapasiteli bir prototipini geliştiren Toshiba, bataryanın 5000 şarj/deşarj sonrasında bile %90 oranında kapasitesini koruduğunu söylüyor. Bu durum bataryayı her gün şarj etmeniz durumunda yaklaşık 13 yıl sonra kapasitesinin %90'a düşeceği anlamına gelmekte.