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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor

Toyota, Çin hükümetinin 2019 sonunda uygulamaya başlayacağı katı elektrikli araç kurallarına uyabilmek adına, ülkede elektrik araç üretimine başlama kararı aldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Piyasaya yeni düşen iddialara göre Toyota, Çin'in agresif elektrikli araç kotası hamlesi sonrasında 2019 yılı itibariyle ülkede hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor.
Çin'in belirlediği yeni katı kurallara göre üreticilerin 2019 yılı sonunda ülkedeki satışlarının %10'luk kısmının prizli modellerden oluşması gerekiyor, aksi durumda üreticilere bazı yaptırımlar uygulanacak. Markanın iddialara göre hibrit CH-R modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu Çin'de üreteceği söyleniyor. Ancak ne yazık ki bu araç yalnızca Çin pazarı için üretilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota sözcüsü Ryo Sakai; "Önümüzdeki birkaç sene içerisinde Çin'de elektrikli araçlar tanıtacağız. Bununla birlikte, gelecekteki herhangi bir ürün planından söz etmiyoruz." şeklinde bir açıklamada bulunmuş.
Başlangıçtaki üretim ölçeğinin yılda birkaç bin olduğu söylenirken, firma daha fazlası Çin hükümetinin bu katı planlarındaki tutuma göre hareket etmeyi düşünüyor.

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Zeytinbey 1 yıl
Tarihsel geçmişinden dolayı japon araçları çin'de tutunamadı... İthal araç olarak VW grup domine ediyor Çin pazarını... belki Çin dışı pazarlarda rağbet görebilir...
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faniseyler 1 yıl
Türkiye de de benzer kararlar alınmalı bence. Hatta Elektrikli araçları sarj edecek sistemlerin Benzinliklerde zorunlu hale getirilmesi, vergi muhafiyeti, üretilen araçların test masraflarında teşvik gibi şeyler yapılsa dışarıya bağımlısı olduğumuz petrolden kaynaklı cari açığımızı da büyük ölçüde azaltabiliriz.
Oyunuzu bana verin mazotu da "1 tl" yapacam :))))
1 Yanıt Yanıtla +3
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yimmasabi 1 yıl faniseyler
faniseyler

Türkiye de de benzer kararlar alınmalı bence. Hatta Elektrikli araçları sarj edecek sistemlerin Benzinliklerde zorunlu hale getirilmesi, vergi muhafiyeti, üretilen araçların test masraflarında teşvik gibi şeyler yapılsa dışarıya bağımlısı olduğumuz petrolden kaynaklı cari açığımızı da büyük ölçüde azaltabiliriz.



Oyunuzu bana verin mazotu da "1 tl" yapacam :))))

Çok geç artık !!! Bunu önce 6 firmaya Elektrikli Araç geliştirmek için 100milyon TL'lik hibe vermek isteyen fakat sonra hiçbirine vermeyen ve kendi elektrikli aracını geliştirmeye çalışan, ortaya da oy ve reklam olmaktan öteye gidemeyen bi araç çıkaran Tübitak'a anlatman lazım. Vizyon sahibi olmak bir erdemdir.
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kadirirdem 1 yıl
Firmalar daha yeni yeni elektrikli otomobil yapıyor,Tesla bu işte uzmanlaştı bile.
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Sen kalk 1939 yılında çinlilere katliam yap bebekleri kadınları deş, katlet sonra çinde elektrikli araç üretimi yaparak kendini affettirmeye çalış

Şaka bir yana hayırlı olsun ne diyelim, benzin mazotun sonu yavaş yavaş geliyor.
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