Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor

Piyasaya yeni düşen iddialara göre Toyota, Çin'in agresif elektrikli araç kotası hamlesi sonrasında 2019 yılı itibariyle ülkede hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor.

Çin'in belirlediği yeni katı kurallara göre üreticilerin 2019 yılı sonunda ülkedeki satışlarının %10'luk kısmının prizli modellerden oluşması gerekiyor, aksi durumda üreticilere bazı yaptırımlar uygulanacak. Markanın iddialara göre hibrit CH-R modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu Çin'de üreteceği söyleniyor. Ancak ne yazık ki bu araç yalnızca Çin pazarı için üretilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota sözcüsü Ryo Sakai; "Önümüzdeki birkaç sene içerisinde Çin'de elektrikli araçlar tanıtacağız. Bununla birlikte, gelecekteki herhangi bir ürün planından söz etmiyoruz." şeklinde bir açıklamada bulunmuş.

Başlangıçtaki üretim ölçeğinin yılda birkaç bin olduğu söylenirken, firma daha fazlası Çin hükümetinin bu katı planlarındaki tutuma göre hareket etmeyi düşünüyor.