Toyota, Uber'in rakibine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Japon otomobil devi Toyota, ana faaliyet alanının dışındaki en büyük yatırımlardan birini yolculuk paylaşım sektöründe yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Toyota, Güneydoğu Asya pazarının önde gelen yolculuk paylaşım uygulaması Grab'den 1 milyar dolarlık hisse satın alacak. Bu yatırım geçtiğimiz yıl iki şirket arasındaki ortak girişim hamlesini güçlendirirken Toyota'nın, yolculuk paylaşım sektöründe Grab'e olan güveninin; Uber veya DiDi gibi diğer milyar dolarlık şirketlerin üstünde olduğunu da gösteriyor.





Uber'i pazardan çekilmeye zorlamıştı

Toyota'nın yapacağı yatırım ile altı yıl önce kurulan Grab'in değerinin 10 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Toyota'nın yatırım kolundan da miktarı açıklanmayan bir yatırım alan Singapur merkezli toplamda 640 milyon insanın yaşadığı bölgede hizmet sunuyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen son yatırım turunda 2.5 milyar dolar yatırım alarak elini güçlendiren Grab, Güneydoğu Asya pazarında hakim konuma gelmiş ve Uber, bu yılın başında bölgedeki operasyonlarını Grab'e devrederek pazardan çekilmişti.





Yatırım Toyota tarafındaki anlamı ise oldukça farklı. Şirketin CEO'su Akio Toyoda, şirketin varlığını sürdürmesi için otomobil üretmenin ve satmanın ötesine geçmek zorunda olduklarını düşünüyor. Yani Toyota'nın Grab'e yaptığı yatırım aslında sadece finansal bir getiri beklentisine dayanmıyor. Toyota, Grab üzerinden yolculuk paylaşım sektörüne adım atmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor nitekim şirketin yönetim kurulu başkanı Shigeki Tomoyama'nın, ''Grab ile birlikte, Güneydoğu Asya'daki müşterilerimiz için daha çekici ve güvenli hizmetler sunacağız.'' açıklaması da iki şirket arasındaki ortaklığın yatırımla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.





Yalnız değil

Tabi Toyota, yolculuk paylaşım uygulamasına en yüksek yatırımı yapan otomobil üreticilerinden biri olsa da bu alanda yalnız değil. ABD'li otomobil üreticisi General Motors, Uber'e; Google ise Lyft'e yönelik ciddi yatırım yapmış durumda. Öte yandan bir diğer Japon şirketi SoftBank ise hem Uber'in hem de Grab'in yatırımcısı konumunda. Halihazırda 100 milyonun üzerinde mobil cihazda bulunan Grab uygulaması ile günlük 6 milyon sürüş gerçekleştiriliyor.