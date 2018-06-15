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Toyota, Uber'in rakibine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Toyota, Singapur merkezli yolculuk paylaşım uygulaması Grab'e 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Grab, Uber'in Güneydoğu Asya pazarındaki en önemli rakiplerinden biri.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Japon otomobil devi Toyota, ana faaliyet alanının dışındaki en büyük yatırımlardan birini yolculuk paylaşım sektöründe yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Toyota, Güneydoğu Asya pazarının önde gelen yolculuk paylaşım uygulaması Grab'den 1 milyar dolarlık hisse satın alacak. Bu yatırım geçtiğimiz yıl iki şirket arasındaki ortak girişim hamlesini güçlendirirken Toyota'nın, yolculuk paylaşım sektöründe Grab'e olan güveninin; Uber veya DiDi gibi diğer milyar dolarlık şirketlerin üstünde olduğunu da gösteriyor.


Uber'i pazardan çekilmeye zorlamıştı 

Toyota'nın yapacağı yatırım ile altı yıl önce kurulan Grab'in değerinin 10 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Toyota'nın yatırım kolundan da miktarı açıklanmayan bir yatırım alan Singapur merkezli toplamda 640 milyon insanın yaşadığı bölgede hizmet sunuyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen son yatırım turunda 2.5 milyar dolar yatırım alarak elini güçlendiren Grab, Güneydoğu Asya pazarında hakim konuma gelmiş ve Uber, bu yılın başında bölgedeki operasyonlarını Grab'e devrederek pazardan çekilmişti.


Yatırım Toyota tarafındaki anlamı ise oldukça farklı. Şirketin CEO'su Akio Toyoda, şirketin varlığını sürdürmesi için otomobil üretmenin ve satmanın ötesine geçmek zorunda olduklarını düşünüyor. Yani Toyota'nın Grab'e yaptığı yatırım aslında sadece finansal bir getiri beklentisine dayanmıyor. Toyota, Grab üzerinden yolculuk paylaşım sektörüne adım atmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor nitekim şirketin yönetim kurulu başkanı Shigeki Tomoyama'nın, ''Grab ile birlikte, Güneydoğu Asya'daki müşterilerimiz için daha çekici ve güvenli hizmetler sunacağız.'' açıklaması da iki şirket arasındaki ortaklığın yatırımla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.


Yalnız değil 

Tabi Toyota, yolculuk paylaşım uygulamasına en yüksek yatırımı yapan otomobil üreticilerinden biri olsa da bu alanda yalnız değil. ABD'li otomobil üreticisi General Motors, Uber'e; Google ise Lyft'e yönelik ciddi yatırım yapmış durumda. Öte yandan bir diğer Japon şirketi SoftBank ise hem Uber'in hem de Grab'in yatırımcısı konumunda. Halihazırda 100 milyonun üzerinde mobil cihazda bulunan Grab uygulaması ile günlük 6 milyon sürüş gerçekleştiriliyor. 


https://www.wsj.com/articles/toyota-plans-billion-dollar-investment-in-ride-hailing-startup-grab-1528859587 Yorum Yaz
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Fashionality 11 ay en beğenilen
adamlar ne guzel alternatif projeler uretiyorlar ve kalite anlaminda birbirlerini gecmeye calisiyorlar ama sorun yok Grab'da gelsin biz hepsini yasaklariz sonucta sari taksilerimiz ve plakalar uzerinden milyonlari cebe indiren kisiler var kim neden yeni bir proje uretsin vatandasi dusunsun ki
adamlar ne guzel alternatif projeler uretiyorlar ve kalite anlaminda birbirlerini gecmeye calisiyorlar ama sorun yok Grab'da gelsin biz hepsini yasaklariz sonu...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Fashionality 11 ay Cilduz
Iyi sari taksine biner yoluna gidersin o zaman seni tutan yok. kendi insanimi yerin dibine soktugum falan da yok olayi farkli yere tasimana luzum yok. elestiriye gelemeyince insanim, halkim, ulkem diye diye gezer senin gibi tipler. Kimbilir ne cikarin var su sistemden ki en ufak elestiriye bile ancak hayali kahramanlar uzerinden cevap verebiliyorsun. anlasilan nickim ya da profil resmim disinda farkli bir sey konusabilecek bir kabiliyetin yok sayin saksakci forum uyesi. Hadi hayirli traslar.
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Fashionality 11 ay Cilduz
Ne alaka birader? Telefonun yerli mi? Araban yerli mi? Bilgisayarinin icindeki cipten kullandigin isletim sistemine kadar yerli misin? Ulkede dunya markasi bir sirketin mi var? Benim nickim mi batti sana hayirdir? Mesajlarimda yanlis bir sey mi gordun? yoksa elinde savunacak bir seyin yok, cevap verebilecek zeka seviyesinde de degilsin muhtemelen ve sol sag oyunlariyla kendi kendine saklabanlik yapip laf olsun torba dolsun yorum yapiyorsun. Ataturk olmasa ne yapardiniz derken sen gavur musun? Niye konuyu baska yerlere cekiyorsun? Solcu ya da sagci oldugumu nerden biliyorsun? Imzamdaki Ataturk resmine ithafen bunlari yazdigin belli... Saldiracak bi yer bulamayinca konuyu farkli alanlara cekmeye calismissin, daha fazla igrenclesme... kimin, hangi guruhun trolu oldugun belli, git saksakciligini baska yerde yap.
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Cilduz 11 ay Fashionality
Yav he he laf atıyorum spidermanle büyüyen gençlik kendini işte böyle kahraman delikanlı sanıyor
Şaklabanlık bu olsa gerek. Benim taksim var uber falan ne işi var ülkede çip ne alaka
Üstün zekaya sahip arkadaş hadsizliğim için kusura bakma sizin gibi yerli milli arkadaşları görünce kendi insanını yerin dibine sokan batıyı yücelten arkadaşları görünce cevap veresem oluyor
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Fashionality 11 ay en beğenilen
adamlar ne guzel alternatif projeler uretiyorlar ve kalite anlaminda birbirlerini gecmeye calisiyorlar ama sorun yok Grab'da gelsin biz hepsini yasaklariz sonucta sari taksilerimiz ve plakalar uzerinden milyonlari cebe indiren kisiler var kim neden yeni bir proje uretsin vatandasi dusunsun ki
1 Yanıt Yanıtla +15
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Cilduz 11 ay Fashionality
çok yerli millisiniz her mesajınızda ispatlıyorsunuz nick yerli yorumlar milli foto yerli Atatürk'te olmasa ne yapardınız bilemedim
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