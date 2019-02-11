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Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı

Japon otomotiv devi Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmayan üreticilerden biriydi. Şirket bu durumu değiştirdi ve şimdilik 6 modeline Android Auto desteği getirdi.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı
Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmayan en büyük otomotiv şirketlerinden biriydi. Ancak şirket yaptığı açıklama ile birlikte 6 araç modeline Android Auto desteği getirdiğini açıkladı. Bu desteği alan 6 araçtan 4'ünün pikap olduğunu belirtelim.

Apple Car desteği de sunacaklar

Geçtiğimiz yılın sonbaharında Toyota bir açıklama yapmış ve bazı yeni araç modellerinde Android Auto desteği sunabileceğini duyurmuştu. Şirket daha sonra ise belirli akıllı telefon uygulamalarının otomobilin ekranına yansıtılmasını sağlayan ve Ford'un SmartDeviceLink'ine dayanan Automotive Grade Linux adlı kendi sistemini geliştirmeye odaklanmıştı.
Şirket yaptığı açıklama ile 4Runner, Aygo, Sequoia, Tacoma, Tundra ve Yaris (Avrupa) modellerine Android Auto desteğinin ekleneceğini belirtirken, aynı zamanda söz konusu araçların Apple Car platformunu da destekleyeceğini duyurdu.

https://pressroom.toyota.com/releases/2020+toyota+sequoia+trd+pro+opens+path+family+adventures+leads+charge+updates+on+all+trd+pro+models.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
C-hr ye de gelir mi acaba :)
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deoks 3 ay
Biz babadan aux cuyuz.
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