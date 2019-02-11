Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı

Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmayan en büyük otomotiv şirketlerinden biriydi. Ancak şirket yaptığı açıklama ile birlikte 6 araç modeline Android Auto desteği getirdiğini açıkladı. Bu desteği alan 6 araçtan 4'ünün pikap olduğunu belirtelim.

Apple Car desteği de sunacaklar

Geçtiğimiz yılın sonbaharında Toyota bir açıklama yapmış ve bazı yeni araç modellerinde Android Auto desteği sunabileceğini duyurmuştu. Şirket daha sonra ise belirli akıllı telefon uygulamalarının otomobilin ekranına yansıtılmasını sağlayan ve Ford'un SmartDeviceLink'ine dayanan Automotive Grade Linux adlı kendi sistemini geliştirmeye odaklanmıştı.

https://pressroom.toyota.com/releases/2020+toyota+sequoia+trd+pro+opens+path+family+adventures+leads+charge+updates+on+all+trd+pro+models.htm

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Şirket yaptığı açıklama ileve(Avrupa) modellerine Android Auto desteğinin ekleneceğini belirtirken, aynı zamanda söz konusu araçlarınplatformunu da destekleyeceğini duyurdu.