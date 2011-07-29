Toyota artırılmış gerçeklik sahibi araba camları üzerinde çalışıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Japon Toyota firması kullandığı teknolojiler konusunda da sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı son proje ses getirecek türden.





Toyota'nın "Windows to the World" adını verdiği dahice teknolojisi, artırılmış gerçeklik sahibi araba camlarını gelecekteki modellerde kullanmak amacını taşıyor. Projenin kapsamında interaktif dokunmatik araba camlarının özellikle arka koltukta oturanlar ile iletişime geçmesi bulunuyor. İletişimin odak noktasını ise şimdilik cama çizilen resimler oluşturuyor.





Drawing Motion adı verilen bir konsept kullanılarak yapılacak resimler gerçek dünyadaki objelere eklenmiş olarak camın üzerinde kalıyor ve kullanıcının talebine kadar silinmiyor. Camlar ayrıca dışarıdaki objelere zoomlanarak daha ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyor.





Yeni teknoloji bununla sınırlı kalmayacak. Sonraki aşamalarda lokasyon tabanlı sosyal servisler ve navigasyon uygulamaları ile çok geniş bir kullanım alanına hitap edebilecek.





Devrimsel olarak nitelenen projeyi Toyota Avrupa'nın Kansei1 tasarım bölümü, Kopenhag İnteraktif Tasarım Enstitüsü danışmanlığında yürütüyor. Proje üretim aşamasına geçtiğinde diğer araba üreticileri de ürünlerinde kullanabilecek.