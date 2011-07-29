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Toyota artırılmış gerçeklik sahibi araba camları üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Japon Toyota firması kullandığı teknolojiler konusunda da sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı son proje ses getirecek türden.

Toyota'nın "Windows to the World" adını verdiği dahice teknolojisi, artırılmış gerçeklik sahibi araba camlarını gelecekteki modellerde kullanmak amacını taşıyor. Projenin kapsamında interaktif dokunmatik araba camlarının özellikle arka koltukta oturanlar ile iletişime geçmesi bulunuyor. İletişimin odak noktasını ise şimdilik cama çizilen resimler oluşturuyor. 

Drawing Motion adı verilen bir konsept kullanılarak yapılacak resimler gerçek dünyadaki objelere eklenmiş olarak camın üzerinde kalıyor ve kullanıcının talebine kadar silinmiyor. Camlar ayrıca dışarıdaki objelere zoomlanarak daha ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyor.

Yeni teknoloji bununla sınırlı kalmayacak. Sonraki aşamalarda lokasyon tabanlı sosyal servisler ve navigasyon uygulamaları ile çok geniş bir kullanım alanına hitap edebilecek.

Devrimsel olarak nitelenen projeyi Toyota Avrupa'nın Kansei1 tasarım bölümü, Kopenhag İnteraktif Tasarım Enstitüsü danışmanlığında yürütüyor. Proje üretim aşamasına geçtiğinde diğer araba üreticileri de ürünlerinde kullanabilecek. 


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hasanasd 8 yıl en beğenilen
cama hohlayarak birşeyler çizmenin yerini alır mı ki?
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Nightmare70 8 yıl
Benim daha iyi bir fikrim var 45-50 milyar fiyatı olan aracın tasarımını düzeltseler bide alaşım jant koysalar daha çok satabilir :))
1 Yanıt Yanıtla +6
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sertacarslan 8 yıl
Otomotiv endüstrisi teknolojiyi nedense hep gerilerden takip ediyor. Bu teknoloji yıllardır var. Hatta cam üzerinde mono LCD teknolojisi otuz yıldır var. Renkli görüntülemeden, navigasyondan, görüntüye zoomdan falan geçtim; bunlar 5-6 yıllık teknolojiler desek bile, ön camın bir kısmını gösterge, saat vs. olarak kullanmak neden otuz senedir hiçbir üreticinin aklına gelmedi aceba...
Otomotiv endüstrisi teknolojiyi nedense hep gerilerden takip ediyor. Bu teknoloji yıllardır var. Hatta cam üzerinde mono LCD teknolojisi otuz yıldır var. Renkli...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 8 yıl
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napolyon94 8 yıl
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AsasinoDePulgas 8 yıl
Bu mesaj ARABA CAMINDAN gönderilmiştir.
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cumeyt 8 yıl
suan tweet imi arabamin camindan atiorum
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berkxy 8 yıl
nirvanha
Orası TOYOTA mantık aramayacaksın.Yapılacak dendimi bir kere , akan sular durur....Çünkü Onlar hep herşeyin daha iyisini bilirler.

TOYO TOYOTA TOYO TOYOTA
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA
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sertacarslan 8 yıl
Otomotiv endüstrisi teknolojiyi nedense hep gerilerden takip ediyor. Bu teknoloji yıllardır var. Hatta cam üzerinde mono LCD teknolojisi otuz yıldır var. Renkli görüntülemeden, navigasyondan, görüntüye zoomdan falan geçtim; bunlar 5-6 yıllık teknolojiler desek bile, ön camın bir kısmını gösterge, saat vs. olarak kullanmak neden otuz senedir hiçbir üreticinin aklına gelmedi aceba...
1 Yanıt Yanıtla +4
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musti198080 8 yıl sertacarslan
sertacarslan
Otomotiv endüstrisi teknolojiyi nedense hep gerilerden takip ediyor. Bu teknoloji yıllardır var. Hatta cam üzerinde mono LCD teknolojisi otuz yıldır var. Renkli görüntülemeden, navigasyondan, görüntüye zoomdan falan geçtim; bunlar 5-6 yıllık teknolojiler desek bile, ön camın bir kısmını gösterge, saat vs. olarak kullanmak neden otuz senedir hiçbir üreticinin aklına gelmedi aceba...

On cama saat-gösterge v.b türden seyler konulursa millet cama bakmaktan yola bakmaz.2misli kaza yapar diye olabilir :). Gene panelde olunca dikkat dağılmıyor
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sertacarslan 8 yıl
Nightmare70
Benim daha iyi bir fikrim var 45-50 milyar fiyatı olan aracın tasarımını düzeltseler bide alaşım jant koysalar daha çok satabilir :))

Katılıyorum :)
Bir de testlere daha çok önem verseler...
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Nightmare70 8 yıl
Benim daha iyi bir fikrim var 45-50 milyar fiyatı olan aracın tasarımını düzeltseler bide alaşım jant koysalar daha çok satabilir :))
1 Yanıt Yanıtla +6
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zotti52 8 yıl Nightmare70
Nightmare70

Benim daha iyi bir fikrim var 45-50 milyar fiyatı olan aracın tasarımını düzeltseler bide alaşım jant koysalar daha çok satabilir :))


Sonuna kadar katılıyorum.
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nirvanha 8 yıl
Orası TOYOTA mantık aramayacaksın.Yapılacak dendimi bir kere , akan sular durur....
Çünkü O'nlar hep herşeyin daha iyisini bilirler.
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HAAltuntas 8 yıl
Teknolojinin sınırlarını zorlayan bir proje :)
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