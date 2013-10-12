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Toyota, otomatik sürüş sistemini (AHDA) önümüzdeki hafta tanıtacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toyota, otomatik sürüş sistemini (AHDA) önümüzdeki hafta tanıtacak
Birçok büyük otomobil firması tarafından geliştirilen otomatik sürüş sistemleri, otomotiv sektörü için geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösteriliyor. Bu alanda çalışma gösteren firmalardan Toyota, Automated Highway Driving Assist (AHDA) isimli sistemini önümüzdeki hafta içerisinde tanıtacağını duyurdu.  
Toyota'nın hazırladığı otomatik sürüş sistemi iki farklı yapıda çalışma gösteriyor. İlk sistem aynı teknolojiye sahip araçlar arasında 700 MHz bandı üzerinden kablosuz iletişim kurarak ortaklaşa sürüş sağlıyor, diğer sistem ise özel kameralar, sensörler ve radar sistemiyle yol şeritlerini algılayarak doğru şekilde gidilmesine imkan sağlıyor.
Ekim ayının 15'inde Tokyo yakınlarında yer alan Shuto otobanı üzerinde denemelerine başlanacağı belirtilen sistem, aynı zamanda 14-18 Ekim tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenen 20. Akıllı Ulaşım Sistemleri Dünya Kongresi'nde de Toyota tarafından tanıtılarak sergilenecek. 
 
Toyota, otomatik sürüş sistemini (AHDA) önümüzdeki hafta tanıtacak
 

http://www.slashgear.com/toyota-to-exhibit-automated-highway-driving-assist-system-next-week-11301001/ Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
bayden_s
Teknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.

Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı
bayden_sTeknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kes...
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spacesyng 6 yıl
Türkler yapsaydı çukurdan kaçmayada çalışırdı :D
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GorkemM1903 6 yıl
keko keko
GorkemM1903
bayden_s
Nightmare70
bayden_sTeknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.
Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı
İyi güzelde bu denli yüksek maliyetli bir teknolojiyi nasıl bu sınıfta yer alan insanlara dayatabilirsin.Ben gazın hangisi frenin hangisi olduğunu tam idrak edememiş araç aynalarını ruj sürmek için kullanan kesime daha gerekli olduğunu düşünüyorum.Bu aynı zamanda senin benim sağlığım için ve şundan da eminim bahsettiğin sokak sünepeleri dahi bayanlardan bir kaç gömlek üstünler şöförlük konusunda.He yanlış anlaşılmasın cinsiyet ayrımı yapmak değil niyetim hepimizi elleri öpülesi kadınlar getirdi dünyaya ama hala haberlerde ne zaman fren yerine gaza basıp şuraya daldı buraya daldı şeklinde haberler duysam hepsi bak dikkatini çekiyorum hepsi bayan velhasıl kelam kadının fıtratında yok araba kullanmak.
Kişiden kişiye değişir kardeşim.Mesela benim annem.Kadın sol şeritte 2.0 motor mondeoyu 100 120km de tek elle kullanıyor.
Kadın erkek farketmez bence de çünkü ben ne adamlar gördüm gözleri görmüyor, refleks desen sıfır. Ehliyeti alalı 40 sene olmuş. Daha bunun alkollüsü var, dengesizi var. Yollar malum girişler çıkışlar karman çorman. Bu ehliyet işinin kesinlikle çok daha disiplinli ve kontrollü yapılması lazım. Sorunlar bitmez ama iyi bir adım olur.

Haklısın zaten yavaş yavaş zorlaştı.Belki 10 15 sene sonra ''eHLİYETİ kasaptan mı aldın'' espirisi kalmıyacak.Bence ehliyet kursuna arabayla gelip otoparkına park eden insanlar yok olunca trafik daha dayanılır bir yer olacak :D
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drorhan 6 yıl
Bence eski araçlarına da güncelleme ile bu özellikleri sunulmalı. Otomobil sektörü biraz cep telefonu firmalarını örnek alsın, aracı sattıktan sonra kullanıcılarını unutmasın.
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GorkemM1903 6 yıl
bayden_s
Nightmare70
bayden_sTeknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.
Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı
İyi güzelde bu denli yüksek maliyetli bir teknolojiyi nasıl bu sınıfta yer alan insanlara dayatabilirsin.Ben gazın hangisi frenin hangisi olduğunu tam idrak edememiş araç aynalarını ruj sürmek için kullanan kesime daha gerekli olduğunu düşünüyorum.Bu aynı zamanda senin benim sağlığım için ve şundan da eminim bahsettiğin sokak sünepeleri dahi bayanlardan bir kaç gömlek üstünler şöförlük konusunda.He yanlış anlaşılmasın cinsiyet ayrımı yapmak değil niyetim hepimizi elleri öpülesi kadınlar getirdi dünyaya ama hala haberlerde ne zaman fren yerine gaza basıp şuraya daldı buraya daldı şeklinde haberler duysam hepsi bak dikkatini çekiyorum hepsi bayan velhasıl kelam kadının fıtratında yok araba kullanmak.

Kişiden kişiye değişir kardeşim.Mesela benim annem.Kadın sol şeritte 2.0 motor mondeoyu 100 120km de tek elle kullanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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keko keko 6 yıl GorkemM1903
GorkemM1903

bayden_s

Nightmare70
bayden_sTeknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.
Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı
İyi güzelde bu denli yüksek maliyetli bir teknolojiyi nasıl bu sınıfta yer alan insanlara dayatabilirsin.Ben gazın hangisi frenin hangisi olduğunu tam idrak edememiş araç aynalarını ruj sürmek için kullanan kesime daha gerekli olduğunu düşünüyorum.Bu aynı zamanda senin benim sağlığım için ve şundan da eminim bahsettiğin sokak sünepeleri dahi bayanlardan bir kaç gömlek üstünler şöförlük konusunda.He yanlış anlaşılmasın cinsiyet ayrımı yapmak değil niyetim hepimizi elleri öpülesi kadınlar getirdi dünyaya ama hala haberlerde ne zaman fren yerine gaza basıp şuraya daldı buraya daldı şeklinde haberler duysam hepsi bak dikkatini çekiyorum hepsi bayan velhasıl kelam kadının fıtratında yok araba kullanmak.


Kişiden kişiye değişir kardeşim.Mesela benim annem.Kadın sol şeritte 2.0 motor mondeoyu 100 120km de tek elle kullanıyor.

Kadın erkek farketmez bence de çünkü ben ne adamlar gördüm gözleri görmüyor, refleks desen sıfır. Ehliyeti alalı 40 sene olmuş. Daha bunun alkollüsü var, dengesizi var. Yollar malum girişler çıkışlar karman çorman. Bu ehliyet işinin kesinlikle çok daha disiplinli ve kontrollü yapılması lazım. Sorunlar bitmez ama iyi bir adım olur.
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bayden_s 6 yıl
Nightmare70
bayden_sTeknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.
Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı

İyi güzelde bu denli yüksek maliyetli bir teknolojiyi nasıl bu sınıfta yer alan insanlara dayatabilirsin.Ben gazın hangisi frenin hangisi olduğunu tam idrak edememiş araç aynalarını ruj sürmek için kullanan kesime daha gerekli olduğunu düşünüyorum.Bu aynı zamanda senin benim sağlığım için ve şundan da eminim bahsettiğin sokak sünepeleri dahi bayanlardan bir kaç gömlek üstünler şöförlük konusunda.He yanlış anlaşılmasın cinsiyet ayrımı yapmak değil niyetim hepimizi elleri öpülesi kadınlar getirdi dünyaya ama hala haberlerde ne zaman fren yerine gaza basıp şuraya daldı buraya daldı şeklinde haberler duysam hepsi bak dikkatini çekiyorum "hepsi bayan" velhasıl kelam kadının fıtratında yok araba kullanmak.
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keko keko 6 yıl
Bu konuda makinaya güven olmaz bence öyle şerit okumayla falan uğraşılmaz. Hele bizim memlekette görme engelliler için kaldırımlara yapılan şeritler bile bölük pörçük, yok garaj girişi, durak bilmem ne. Engelli vatandaş ona uysa yuvarlanır gider bi yerden Allah korusun...
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umut_baris 6 yıl
Bütün firmalar Volvo'nun izinde. İyi ki varsın Volvo.
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Sirchade 6 yıl
engurlu
Bu kadar radar a sensör e gerek yok Apple ın haritalar servisini entegre etsinler bütün araçlar perte çıksın..

lan var ya bu konuda bile apple'a taş atıyor adam :D prof olmuş artık
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spacesyng 6 yıl
Türkler yapsaydı çukurdan kaçmayada çalışırdı :D
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engurlu 6 yıl
Bu kadar radar a sensör e gerek yok Apple ın haritalar servisini entegre etsinler bütün araçlar perte çıksın..
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
bayden_s
Teknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.

Bence kuş serisi araç binenlere ve tuning diye amartisör kesip büyük jant takanlara zorunlu olmalı
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bayden_s 6 yıl
Teknoloji son halini aldığında bayan sürücülere mecbur kılınmalı.
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TEOG Master 6 yıl
Acaba ne zaman çıkar
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