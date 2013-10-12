Toyota, otomatik sürüş sistemini (AHDA) önümüzdeki hafta tanıtacak





Birçok büyük otomobil firması tarafından geliştirilen otomatik sürüş sistemleri, otomotiv sektörü için geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösteriliyor. Bu alanda çalışma gösteren firmalardan Toyota, Automated Highway Driving Assist (AHDA) isimli sistemini önümüzdeki hafta içerisinde tanıtacağını duyurdu.

Toyota'nın hazırladığı otomatik sürüş sistemi iki farklı yapıda çalışma gösteriyor. İlk sistem aynı teknolojiye sahip araçlar arasında 700 MHz bandı üzerinden kablosuz iletişim kurarak ortaklaşa sürüş sağlıyor, diğer sistem ise özel kameralar, sensörler ve radar sistemiyle yol şeritlerini algılayarak doğru şekilde gidilmesine imkan sağlıyor.

Ekim ayının 15'inde Tokyo yakınlarında yer alan Shuto otobanı üzerinde denemelerine başlanacağı belirtilen sistem, aynı zamanda 14-18 Ekim tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenen 20. Akıllı Ulaşım Sistemleri Dünya Kongresi'nde de Toyota tarafından tanıtılarak sergilenecek.

http://www.slashgear.com/toyota-to-exhibit-automated-highway-driving-assist-system-next-week-11301001/