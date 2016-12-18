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Toyota ve Daihatsu yeni bütçe dostu modelleri için planlarını açıkladı

Ağustos ayında Daihatsu'nun tamamını bünyesine katan Toyota Grubu, her iki firmanın da deneyimlerini kullanarak gelişmekte olan pazarlara bütçe dostu araçlar geliştirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota ve Daihatsu, önümüzdeki yılın başından itibaren faaliyete geçecek olan yeni bir iç şirketin kurulmasıyla birlikte gelişmekte olan pazarlar için yeni bütçe dostu araçlar filosu oluşturma planlarını açıkladı.
Yeni şirket firmalar içinde "Gelişen Pazarlar Kompakt Araç Firması" adıyla bilinecek olsa da dışarıda Renault'nun uygun fiyatlı araçlar kolu Dacia gibi ayrı bir firma olarak kullanılmayacak. Bunun yerine işbirliği ile üretilen yeni modeller pazarlara Toyota ve Daihatsu markaları altında sunulacak. Her iki şirket de, birbirlerinin bu araçları üretim çabalarını destekleyecek.
Her iki markadan da bir adet olmak üzere yeni şirketten sorumlu olan iki yönetici olacak. Toyota tarafında yönetim sorumlusu Shinya Kotera şirkete yönetici olarak atanırken, Daihatsu tarafında ise şirketin başkanı Masanori Mitsui yönetici olacak.
Ağustos ayında belirtilenlere göre $3 milyarlık bir anlaşmayla Daihatsu'nun tamamı Toyota Grubu'nun bünyesine geçerken, iki firma da, her iki markanın dünya çapında ufak boyutlu otomobil üretmek için edindiği uzmanlığı kullanacaklarını belirtiyor.
Toyota, şirketin yönetim yapılarını koruyacağını ve "dostça rekabete girmeye" devam edeceklerini söylerken, hareketin ufak boyutlu araçların iş bölümünde birleşik bir strateji ile geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/toyota/94221/toyota-and-daihatsu-reveal-plans-for-new-budget-models Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Bizim vergilerden suna buna talim
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halitozbasli 2 yıl
Daihatsu yıllardır toyotonın alt markası bir ara daihatsu coupen otomobil almıştım. İşçilik kalitesi ve mühendislik açısından kesinlikle ortalamanın üzerinden kaliteye sahip bir otomobildi . Bildiğim kadarı ile küçük otomobil pazarında japoyada lider marka ayrıca. Peki o kadar iyidide neden sattım derseniz. çok alçak ve duble yok için yapılmış bir arabaydı yaşadığım şehirde böbrek taşlarımı döküyordu ve arka amortisörünün fiyatı arabanın 2. el değerinin 25/1 idi :)
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RaptorFX 2 yıl
Aslında 2019da yeni corolla çıkınca 2007 corollayı daihatsu adıyla biraz daha ucuz malzeme kalitesi ve fabrika lpgli olarak çıkar piyasaya. Şuanın parasıyla 45 binden sür bakalım kapısında izdiham oluyor mu olmuyor mu görelim.
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Experimentation 2 yıl
bizim ülkeye uymasa da güzel araç yaparlar
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34dxf 2 yıl
İkinci el sirion alacaktim , arabanin fiyati ucuzdu ama yedek parcalari cok pahaliydi. O kadar ucuz arabanin parcalari mercedes parcalari gibi pahaliydi.
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serhatcn 2 yıl 34dxf
34dxf
İkinci el sirion alacaktim , arabanin fiyati ucuzdu ama yedek parcalari cok pahaliydi. O kadar ucuz arabanin parcalari mercedes parcalari gibi pahaliydi.

Motoru yaris motoru değil mi? Hangi parçalar pahalı? Ön takım falan mı? Ben de sirion veya yaris düşünüyorum.
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swat882 2 yıl
Diyanete ayrılan yıllık bütçe ile aynı fiyata almışlar
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Dead Gear Apple 2 yıl swat882
swat882
Diyanete ayrılan yıllık bütçe ile aynı fiyata almışlar


Senin arkadan namaz kılarız o zaman ülkece?
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aliofage 2 yıl
Şu üstteki boktan araç ülkemize gelsin 50.000 tl den giriş yapar 2017 model
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turkeril 2 yıl
Çıkaracağı ucuz modeller Tr'de daha da fazla tutulur
Hem ucuz hem toyoto.
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teneke1236737 2 yıl
Toyota'nın çöplerinden oluşmuş,Daihatsu.
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Redoxa 2 yıl
İşte Toyota markası bu yüzden kalite algısı oluşturamıyor. Madem ucuz araba yapacaksın ona alt bir marka ismi çıkar. Stratejik hata.
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Xloud 2 yıl Redoxa
Ebu Hureyre
İşte Toyota markası bu yüzden kalite algısı oluşturamıyor. Madem ucuz araba yapacaksın ona alt bir marka ismi çıkar. Stratejik hata.

Toyota'nın kaliteli marka imajı yok diyorsun yani
Renault Daciayı ayrdığı için kaliteli marka imajı oluştu yani...
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