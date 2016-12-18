Toyota ve Daihatsu yeni bütçe dostu modelleri için planlarını açıkladı

Toyota ve Daihatsu, önümüzdeki yılın başından itibaren faaliyete geçecek olan yeni bir iç şirketin kurulmasıyla birlikte gelişmekte olan pazarlar için yeni bütçe dostu araçlar filosu oluşturma planlarını açıkladı.

Yeni şirket firmalar içinde "Gelişen Pazarlar Kompakt Araç Firması" adıyla bilinecek olsa da dışarıda Renault'nun uygun fiyatlı araçlar kolu Dacia gibi ayrı bir firma olarak kullanılmayacak. Bunun yerine işbirliği ile üretilen yeni modeller pazarlara Toyota ve Daihatsu markaları altında sunulacak. Her iki şirket de, birbirlerinin bu araçları üretim çabalarını destekleyecek.

Her iki markadan da bir adet olmak üzere yeni şirketten sorumlu olan iki yönetici olacak. Toyota tarafında yönetim sorumlusu Shinya Kotera şirkete yönetici olarak atanırken, Daihatsu tarafında ise şirketin başkanı Masanori Mitsui yönetici olacak.

Ağustos ayında belirtilenlere göre $3 milyarlık bir anlaşmayla Daihatsu'nun tamamı Toyota Grubu'nun bünyesine geçerken, iki firma da, her iki markanın dünya çapında ufak boyutlu otomobil üretmek için edindiği uzmanlığı kullanacaklarını belirtiyor.

Toyota, şirketin yönetim yapılarını koruyacağını ve "dostça rekabete girmeye" devam edeceklerini söylerken, hareketin ufak boyutlu araçların iş bölümünde birleşik bir strateji ile geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/toyota/94221/toyota-and-daihatsu-reveal-plans-for-new-budget-models