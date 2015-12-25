Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi

Son dönemin öne çıkan teknolojilerden otonom araçlar konusunda çalışmaları bulunan Japonya merkezli otomobil devlerinden Toyota, otonom araçlarda kullanılmak üzere özel bir harita teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Toyota'nın "Map Generation System" olarak adlandırdığı teknoloji, otonom otomobiller modeller için yüksek hassasiyete sahip gerçek zamanlı haritalar oluşturulmasına dayanıyor. Tüm detaylarının önümüzde ay düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında açıklanması beklenen teknoloji, temel olarak mevcut otomobil modellerinde yer alan kameralar ve GPS sistemlerini kullanıyor.

Trafikteki araçlardan toplanan kamera (Fotoğraf / video) ve GPS verileleri Toyota'nın ortak veri işlem merkezinde toplanıyor ve özel olarak işlenerek otonom araçlar için geniş alanları kapsayan yüksek hassasiyete sahip yol haritaları çıkartılabiliyor. Sistem bu noktada yol çizgilerinden hız limitlerine kadar birçok bilgiyi 3D Lazer tarayıcıya sahip çok özel araçlara ihtiyaç olmadan toplayabiliyor ve böylece gerçek zamanlı bu haritalar daha ucuza elde edilebiliyor.

2020 yılında kendi otonom otomobilini trafiğe sürmeye hazırlanan Toyota, görünüşe bakılırsa bu alana yaptığı yatırımları sürdürmeye devam ediyor ve güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

http://blog.toyota.co.uk/toyota-map-generation-technology-ces-2016