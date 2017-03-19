Trafik sigortasında yeni dönem: Fiyatlar %30 düşecek

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Zorulu trafik sigortasında yaklaşık bir yıldan beri süren olumsuz tablo, alınan çeşitli tedirlere rağmen bir türlü değiştirilememişti. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in dönem dönem çeşitli tedbir önlemlerini sizlere daha önce aktarmıştık ancak bu kez işi kökünden çözecek bir önlem uygulamaya konuluyor.

Düzenleme ile trafik sigorta primlerinde tavan fiyat uygulanacak. Sektörde faaliyet gösteren şirketler, her ne sebeple olursa olsun belirtilen tavan fiyatın üzerinde fiyat veremeyecek. Aşağı yönlü uygulamalar konusundaysa bir engel bulunmuyor. Tahminlere göre düzenlemenin ortalama olarak yenilemede %30, ilk araç alımında ise %40 indirim getireceği ön görülüyor.

Poliçe düzenlemesi esnasında daha önceden teminat kapsamına girmeyen bazı risk unsurlarının yargı kararları ile kapsama dahil edilmesi, fiyatlarda ciddi değişimlere neden olmuştu. Hazine de beklentilerin üstünde yükselen primlerin ardından bir dizi iyileştirmeye gitmiş ancak beklenen düzelme sağlanamamıştı. Şimşek, sektörü daha önceki açıklamalarında tavan fiyat uygulamasının gelebileceği yönünde uyarmış ve düzelme beklentisini dile getirmişti. Çözüm sağlanamayınca da süreç bu noktaya gelmiş oldu. Özellikle risk düzeyi yüksek görülen kişiler için prim düzeyinin ciddi anlamda düşeceği tahmin ediliyor.