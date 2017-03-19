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Trafik sigortasında yeni dönem: Fiyatlar %30 düşecek

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem resmen başlıyor. Fiyatların bir türlü düşmemesi üzerine tavan fiyat uygulamasına gidildi. Yüzde 30 hatta yüzde 40 seviyesinde indirim bekleniyor. İşte detaylar:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trafik sigortasında yeni dönem: Fiyatlar %30 düşecek
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Zorulu trafik sigortasında yaklaşık bir yıldan beri süren olumsuz tablo, alınan çeşitli tedirlere rağmen bir türlü değiştirilememişti. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in dönem dönem çeşitli tedbir önlemlerini sizlere daha önce aktarmıştık ancak bu kez işi kökünden çözecek bir önlem uygulamaya konuluyor.

Düzenleme ile trafik sigorta primlerinde tavan fiyat uygulanacak. Sektörde faaliyet gösteren şirketler, her ne sebeple olursa olsun belirtilen tavan fiyatın üzerinde fiyat veremeyecek. Aşağı yönlü uygulamalar konusundaysa bir engel bulunmuyor. Tahminlere göre düzenlemenin ortalama olarak yenilemede %30, ilk araç alımında ise %40 indirim getireceği ön görülüyor.

Poliçe düzenlemesi esnasında daha önceden teminat kapsamına girmeyen bazı risk unsurlarının yargı kararları ile kapsama dahil edilmesi, fiyatlarda ciddi değişimlere neden olmuştu. Hazine de beklentilerin üstünde yükselen primlerin ardından bir dizi iyileştirmeye gitmiş ancak beklenen düzelme sağlanamamıştı. Şimşek, sektörü daha önceki açıklamalarında tavan fiyat uygulamasının gelebileceği yönünde uyarmış ve düzelme beklentisini dile getirmişti. Çözüm sağlanamayınca da süreç bu noktaya gelmiş oldu. Özellikle risk düzeyi yüksek görülen kişiler için prim düzeyinin ciddi anlamda düşeceği tahmin ediliyor.


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selmand 2 yıl en beğenilen
Önce milleti yoldular yoldular şimdi indirim geldi seçime yakın. 7 yıldır kazasizligim var 630 lira ödüyorum, yazık değil mi? Bende sigortasız gezeyim madem.
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spaydix 2 yıl
Pislik devlet ve ortağı siğorta şirketleri 125cc 2015 scooter a 750TL sigorta çıkarıyorlaren az olan oda boğazınızda kalsın en acı şekilde ölün dolandırıcı düzenbazlar
Pislik devlet ve ortağı siğorta şirketleri 125cc 2015 scooter a 750TL sigorta çıkarıyorlaren az olan oda boğazınızda kalsın en acı şekilde ölün dolandırıcı düz...
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máwci 2 yıl
Geçiniz şimdi mi aklınıza geldi?
Sigorta şirketleri milleti soyup soğana çevirirken işbirliği ettiniz nedense referandum yaklaşınca birden halkçı kesildiniz.
2 sene öncenin fiyatları hayal artık.
Geçiniz şimdi mi aklınıza geldi?Sigorta şirketleri milleti soyup soğana çevirirken işbirliği ettiniz nedense referandum yaklaşınca birden halkçı kesildini...
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Paetzold 2 yıl
Bisiklet kullaniyorum düzenli, gideceğim yerede bisikletle gidiyorum. Ülkede herşey uçuk bari bunlardan kurtulayim. Araba alacak param var fakat enayi gibi hissederim kendimi açıkcasi adamlar öyle böyle geçirmiyor
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buldozer85 2 yıl
Fiyatlar düşmedi, sigortacı firmayla konuştum, hiç bir değişiklik olmadı dedi,
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Ele7en 2 yıl buldozer85
buldozer85
Fiyatlar düşmedi, sigortacı firmayla konuştum, hiç bir değişiklik olmadı dedi,

Aynen hiç düşmedi yalan hepsi ya
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redferrari 2 yıl
Haberi izledim, Sanırım artık sürücü ceza puanı devreye girecek ve kırmızı ışık, hız sınırı ihlali sigorta tutarını etkileyecek,,
Yani devlet vatandaşa tuzak kurup ceza kesecek ve sizi kötü sürücü listesine ekleyip, sigortadan kitleyecek,,
Bir tespit yaptım referandum olduğu ilin çıkış yoluna radar kurup o şehiri terkedenlere kitleyen sistemi kınarım,,
Yüce Devlet-i aliye efelerin paşaların keyfi ala,,
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AMOR55 2 yıl
Bir kac hafta icinde uygulamaya girecekmis diye haber var
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kkartaln 2 yıl
Fiyatların düştüğü falan yok hala 1200-2000 TL arasında seyrediyo.İşleri güçleri yalan dolan..
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DEMİRCİEFE 2 yıl
BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, 3 YILDAN BU YANA SİGORTA PRIMLERİ DÜŞTÜ,DÜŞECEK DİYOR,NETICE SIFIR.BU ARADA TARIM BAKANI DA 3 YILDAN BU YANA ET FİYATI DÜŞECEK DİYOR,SONUÇ SIFIR.
AĞALARIM BİZİMLE EĞLENİ..(K.SUNAL FİLMİNDEN)
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DEMİRCİEFE 2 yıl
daha bu gun motorsiklet için yaptırdık.870.00 TL.
En ucuz A.sİGORTA İMİŞ.
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orçun55 2 yıl
araç kiralama şirketlerinin kiraladıkları (mümesil ve pazarlamacılara) araçın trafik sigortasını sürücünün adına yapmadğı sürece primler artacaktır çünkü adamları bağlayan birşey yok araç kiralık kasko ve sigortalı trafik cezalarıda trafik sigortasına yansıtılmalıdır kazaların en büyük sebebi kurallara uymamaktan meydana gelir adam kırmızı ışıktamı geciyor ceza tutarını yap 1000 tl'ye ve 3 kere kırmızı ışık ihlali yapmış yak ehliyetini bi daha kursa gönder trafik cezalarını da trafik sigortasında da işle o zaman o adam trafik ışığı nerde diye mumla aramıyormu adam aşırı hızdan radara mı girmiş kes cezasını öyle 300 500 değil 3bin kes 5bin kes üç keremi radara girmiş yak ehliyetini ağır yaptırımlar getirilmedikten sonra kurallara uyulmadıktan sonra sigorta primleri de düşmez kazalarda bitmez. adam aşırı hız yapıyor yolun ortasındaki beton bariyerlere çarpıyor bariyerden sıcrayan parca karşı tarafta normal seyir halindeki araçtaki hamile kadını ve bebeğini öldürüyor sonra kaza ile oldu ne kazası lan sen zaten ordaki hız sınırını aşmakla bile bile cinayet işliyon. bu sistemde kurallara uyan sürücüler kurallara uymayan sürücülerin cezasını çekiyor adaletli olunsun adam gibi cezalar uygulansın herkes kurallara uyunca kimsenin canı yanmaz hakkı yenilmez
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kelaynak33 2 yıl
1,5 sene önce sigorta zamanım gelmişti, ufak bir kazadan dolayı 1600 tl çıktığını görünce sinirlenip yaptırmamıştım. 1,5 senedir sigortasız geziyorum, 2,400 tl kara geçtim. Üstüne üstlük şu an sigortayı gene sorguladığımda faizlerle beraber gene fiyat bu civarlarda çıkıyor ve üzerine indirim gelicek. Bu ülkede hiçbirşeyi zamanında ödemiceksin kardeşim ben bunu anladım.
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ugurozer 2 yıl kelaynak33
kelaynak33
1,5 sene önce sigorta zamanım gelmişti, ufak bir kazadan dolayı 1600 tl çıktığını görünce sinirlenip yaptırmamıştım. 1,5 senedir sigortasız geziyorum, 2,400 tl kara geçtim. Üstüne üstlük şu an sigortayı gene sorguladığımda faizlerle beraber gene fiyat bu civarlarda çıkıyor ve üzerine indirim gelicek. Bu ülkede hiçbirşeyi zamanında ödemiceksin kardeşim ben bunu anladım.

Bende motosiklete yaptirmayacagim. Otomobilden fazla cikiyor. Buna itersen boyle yapariz. Cevirmemi var cikar kaldirima geri giderim. Meger kimse yaptirmiyormus biz enayi gibi her sene yaptik.
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ali222 2 yıl
Referandum olmasa .... duserdi
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