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Valerian and the City of a Thousand Planets gişede patladı

Usta yönetmen Luc Besson (The Fifth Element, Leon)'ın yeni bilim-kurgu filmi Valerian and the City of a Thousand Planets, vizyondaki ilk haftasında gişede büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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39
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Fifth Element ve Leon gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Fransız yönetmen Luc Besson, yeni filmi Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu) ile büyük bütçeli bilim-kurgu filmlerine geri döndü. Ünlü Fransız çizgi roman serisinden sinemaya uyarlanan film, geçtiğimiz hafta vizyona girdi.
Luc Besson'un büyük umutlar bağladığı ve yapımı için kendi cebinden de para harcadığı Valerian and the City of a Thousand Planets, vizyondaki ilk haftasında gişede tam anlamıyla patladı. Yaklaşık 200 milyon dolar bütçe ile çekilen film, vizyondaki ilk haftasında, dünya genelinde yalnızca 26.5 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi. Böylesine büyük bütçeyle çekilen ve tanıtımına da kayda değer para harcanan bir film için 26.5 milyon dolarlık ilk hafta hasılatı tam anlamıyla bir fiyasko.
Valerian and the City of a Thousand Planets'ın en azından bütçesini karşılaması için 350 - 400 milyon dolar arasında bir hasılat elde etmesi gerekiyor. Ne var ki filmin şu ana kadarki gişe performansı göz önüne alındığında, Besson'ın yeni filminin 100 milyon dolara ulaşması bile imkansız görünüyor. Bu da Valerian'ı son yıllarda çıkmış en başarısız filmlerden biri yapıyor.

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GetSomeRest 2 yıl en beğenilen
Gişede çakılmış olmasın o. Patlasa duramazsın.
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CartmanBra 2 yıl
Cara bi tek bana mı itici geliyor? Son halleriyle zaten iyice soğuttu kendinden.
(Filmi izlemedim)
2 Yanıt Yanıtla +17
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MessiTugi 2 yıl
Cara Delevigne neye el atsa kurutuyor
1 Yanıt Yanıtla +13
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Moldova_lover 2 yıl
Bebe filmi yaparsan böyle olur.Bu arada bu filmin neresine 200 milyon dolar harcanmış acaba????
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olağan_şüpheli 2 yıl
izledim ve beğendim. türkçe dublajı da oldukça güzel olmuş.
7/10
boxofficemojo.com/...
dünya genelinde 225 milyon dolar hasılat elde etmiş.
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Dodge 2 yıl
200 milyon dolar bütceyle çekilmiş filmin ilk haftasında 26.5 milyon dolar gelir elde etmesi kötü olmuş.Resmen çakılmış.Bu tarz filmlerin izleyici kitlesi kısıtlı oluyor.En başından beri torrent'de indirilecekşer listemde.
Bu arada Cara Delevigne modelliğe geri dönsün ve saclarını uzatsın lütfen.
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bobsantino 2 yıl
Filmi dün izledim. Zaman kaybı bir film olmuş. Çok boş sahnesi var. Gişede çakılmasına sevindim.
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incicibin 2 yıl
Sorun şu: Oyunculara bakıyorsunuz insanda çocuk filmi izlenimi bırakıyor ilgi çekiciliği kalmıyor.
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Mnrl89 2 yıl
Çin'den alır bence hasılatı.
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ozankardes 2 yıl
Oyunculuk hariç her şey güzeldi. Reklamı iyi yapılamadı bence. Home cinema'da daha iyi iş yapacak.
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symbiat 2 yıl
valerian sadece görsel bir şölen, hikayesi ve oyunculuğu malesef çok zayıftı. geçtim avatarı onu bunu, bir başka luc besson filmi olan 5.element ile kıyaslayacak olsam 5. element bile oyunculuk ve senaryo anlamında valeriandan iyidir. ha pişmanmıyım gidip seyrettiğime hayır değilim, film kesinlikle sıkıcı değil ama sonunda bir oha falan olmuyorsunuz, 2009 da avatarı imax de seyrettiğimde beni çok etkilemişti, valerianda eksik olan şey duygu. heyecan aşk korku yada siz ne seviyorsanız işte, filmde duygular eksik sizi alıp götürmüyor. evde pazar günü can sıkıntısında seyredilir, ama hevesle beklediğime değdimi hayır kesinikle değmedi, sıkıcı değil kenidi seyrettiriyor, ama beklentiyi yüksek tutunca biraz çakıldık ister istemez.
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Şimdi filmi daha fazla merak etmeye başladım nasıl çakıldı gişede. starwars episode 7 bile 4'un aynısıydı izlendi o kadar.
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Bluflame 2 yıl
sırtını abd’li bir stüdyoya dayamazsan böle olur işte, sizin bahsettiğiniz ünlü oyuncuların çoğu büyük şirketlerin kontratı altında, kafalarına göre istediği filmde oynıyamazlar.
ikinci olarak, bu fransızlar sci-fi işinden anlamıyor, altyapı zayıf, çap küçük geliyor.
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