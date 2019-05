Valerian and the City of a Thousand Planets gişede patladı

The Fifth Element ve Leon gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Fransız yönetmen Luc Besson, yeni filmi Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu) ile büyük bütçeli bilim-kurgu filmlerine geri döndü. Ünlü Fransız çizgi roman serisinden sinemaya uyarlanan film, geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

Luc Besson'un büyük umutlar bağladığı ve yapımı için kendi cebinden de para harcadığı Valerian and the City of a Thousand Planets, vizyondaki ilk haftasında gişede tam anlamıyla patladı. Yaklaşık 200 milyon dolar bütçe ile çekilen film, vizyondaki ilk haftasında, dünya genelinde yalnızca 26.5 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi. Böylesine büyük bütçeyle çekilen ve tanıtımına da kayda değer para harcanan bir film için 26.5 milyon dolarlık ilk hafta hasılatı tam anlamıyla bir fiyasko.

Valerian and the City of a Thousand Planets'ın en azından bütçesini karşılaması için 350 - 400 milyon dolar arasında bir hasılat elde etmesi gerekiyor. Ne var ki filmin şu ana kadarki gişe performansı göz önüne alındığında, Besson'ın yeni filminin 100 milyon dolara ulaşması bile imkansız görünüyor. Bu da Valerian'ı son yıllarda çıkmış en başarısız filmlerden biri yapıyor.