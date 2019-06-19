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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Truecaller uygulamasına ücretsiz sesli arama özelliği geldi

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından gelen aramaları tanımlamak için kullanılan Truecaller uygulamasına, ücretsiz sesli arama özelliği geldiği duyuruldu. İşte detaylar.
2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Truecaller'ı, dünya genelinde 250 milyon kişi tarafından aramaları tanımlamak ve organize etmek için kullanılan popüler bir hizmet olarak tanımlayabiliriz. Şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan bir açıklamaya göre, artık bu uygulamaya ücretsiz sesli görüşme özelliği de eklendi.

Düşük hızda bile kaliteli görüşme

Şirket yaptığı duyuruda Truecaller Voice olarak adlandırdığı bu özellğin  düşük hızdaki internet bağlantılarında bile kaliteli bir arama deneyimi sunacağını vaat ediyor. Bu ayrıca kullanıcıların sesli arama için daha az uygulamaya ihtiyaç duyacağı anlamına da geliyor. Zira eğer kullanıcı Truecaller uygulamasına sahipse, sesli görüşme yapmak için başka bir uygulamaya da gerek duymayacak.
Truecaller uygulamasına ücretsiz sesli arama özelliği geldi
Şimdilik grup arama özelliği desteklenmiyor ve yalnızca iki kişi arasında sesli görüşmeler yapmak mümkün. Gelecekte grup aramasının da aktif duruma geçeceği ifade ediliyor. Şimdilik Android platformunda yayınlanan bu güncelleme yakın bir zamanda iOS platformuna da gelecek. Eğer uygulamaya Google Play üzerinden erişemezseniz buraya tıklayarak kendi sitesinden APK dosyasını indirip yükleyebilirsiniz.

https://truecaller.blog/2019/06/18/truecaller-voice-has-free-audio-calls/ Yorum Yaz
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clb12 2 gün en beğenilen
Turecaller degil, truecaller.
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MaRQuE 1 gün
Bu uygulamaya Türkiye'den erişim yasaklı değil mi?
Apk indirmek gerekiyordu en son. Niye haberi yapılıyor anlamadım.
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astegon 1 gün
Bu tür uygulamaları kullanmayın.
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alemburda34 2 gün
Gerçekten numara tanımlamada efsaneler.
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Mr.Data 2 gün
Siteyi engellerler kesin
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aktorun 2 gün
Kişisel bilgilerimizi yeterince Amerikan firmalarına kaptırdık, biraz da Hintliler e verelim
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BBHMMDH 2 gün
Başlık hatalı uğur bey
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clb12 2 gün en beğenilen
Turecaller degil, truecaller.
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