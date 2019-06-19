Truecaller uygulamasına ücretsiz sesli arama özelliği geldi

Truecaller'ı, dünya genelinde 250 milyon kişi tarafından aramaları tanımlamak ve organize etmek için kullanılan popüler bir hizmet olarak tanımlayabiliriz. Şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan bir açıklamaya göre, artık bu uygulamaya ücretsiz sesli görüşme özelliği de eklendi.

Düşük hızda bile kaliteli görüşme

Şirket yaptığı duyuruda Truecaller Voice olarak adlandırdığı bu özellğin düşük hızdaki internet bağlantılarında bile kaliteli bir arama deneyimi sunacağını vaat ediyor. Bu ayrıca kullanıcıların sesli arama için daha az uygulamaya ihtiyaç duyacağı anlamına da geliyor. Zira eğer kullanıcı Truecaller uygulamasına sahipse, sesli görüşme yapmak için başka bir uygulamaya da gerek duymayacak.

https://truecaller.blog/2019/06/18/truecaller-voice-has-free-audio-calls/

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Şimdilik grup arama özelliği desteklenmiyor ve yalnızcasesli görüşmeler yapmak mümkün. Gelecekteda aktif duruma geçeceği ifade ediliyor. Şimdilikplatformunda yayınlanan bu güncelleme yakın bir zamandaplatformuna da gelecek. Eğer uygulamaya Google Play üzerinden erişemezsenizkendi sitesindendosyasını indirip yükleyebilirsiniz.