Tuğla duvardaki optik illüzyon interneti salladı

Ekrandaki görüntüde sıradan bir tuğla duvar görüyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Ancak aynı zamanda başka birşey daha var. Bunu görebiliyor musunuz? Daha da yakından bakmanız işe yarayabilir. Hala göremediniz mi?

Görüntü, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'de ikamet eden Arron Bevin isimli bir Facebook kullanıcısı tarafından "Gördüğüm en iyi optik illüzyonlardan biri" başlığıyla yayınlandı. Facebook gönderisi şu anda yaklaşık 55 bin paylaşım ve 68 bin yorum alarak sosyal medyada büyük bir patlama yapmış durumda.

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Fotoğrafa bakan çoğu kişi tuğla duvardaki yarığa sıkışmış küçük bir taş parçası görüyor. Aslında öyle gördüklerini sanıyorlar ancak gerçek hiç de öyle değil. Görüntüde farklı bir başka nesne var. Paylaşımı yapan Bevin, bu sırrı çözebilmek için yaklaşık beş dakika boyunca baktığını söylüyor. Büyük çoğunluk ilk bakışta fotoğraftaki detayı bir türlü algılayamazken bazı kullanıcılar bunu rahatlıkla gördüklerini söylüyorlar.

Geçtiğimiz aylarda paylaşılan meşhur elbise görseli de benzer şekilde bir tartışmaya neden olmuştu. İnternet ortamını sarsan fotoğraftaki kıyafet kimilerine göre mavi/siyah kimilerine göre de beyaz/altın renklerinde görünüyordu. Bugün yine aynı şekilde optik illüzyon ya da göz yanılsamasının en başarılı örneklerinden biriyle karşı karşıyayız.

Evet, gerçekten de tuğla duvarın arasına sıkıştırılmış kahverengi bir "puro" var. Peki siz bunu görmeyi başardınız mı?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=487920951403818&set=a.107882866074297.1073741825.100005577520009&type=3&theater