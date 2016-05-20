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Tuğla duvardaki optik illüzyon interneti salladı

Arron Bevin isimli Facebook kullanıcısının paylaştığı bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sıradan bir tuğla duvarı gösteren fotoğrafta herkes tarafından algılanamayan bir nesne daha var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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120
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Ekrandaki görüntüde sıradan bir tuğla duvar görüyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Ancak aynı zamanda başka birşey daha var. Bunu görebiliyor musunuz? Daha da yakından bakmanız işe yarayabilir. Hala göremediniz mi?
Görüntü, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'de ikamet eden Arron Bevin isimli bir Facebook kullanıcısı tarafından "Gördüğüm en iyi optik illüzyonlardan biri" başlığıyla yayınlandı. Facebook gönderisi şu anda yaklaşık 55 bin paylaşım ve 68 bin yorum alarak sosyal medyada büyük bir patlama yapmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip"
Fotoğrafa bakan çoğu kişi tuğla duvardaki yarığa sıkışmış küçük bir taş parçası görüyor. Aslında öyle gördüklerini sanıyorlar ancak gerçek hiç de öyle değil. Görüntüde farklı bir başka nesne var. Paylaşımı yapan Bevin, bu sırrı çözebilmek için yaklaşık beş dakika boyunca baktığını söylüyor. Büyük çoğunluk ilk bakışta fotoğraftaki detayı bir türlü algılayamazken bazı kullanıcılar bunu rahatlıkla gördüklerini söylüyorlar.
Geçtiğimiz aylarda paylaşılan meşhur elbise görseli de benzer şekilde bir tartışmaya neden olmuştu. İnternet ortamını sarsan fotoğraftaki kıyafet kimilerine göre mavi/siyah kimilerine göre de beyaz/altın renklerinde görünüyordu. Bugün yine aynı şekilde optik illüzyon ya da göz yanılsamasının en başarılı örneklerinden biriyle karşı karşıyayız.
Evet, gerçekten de tuğla duvarın arasına sıkıştırılmış kahverengi bir "puro" var. Peki siz bunu görmeyi başardınız mı?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=487920951403818&set=a.107882866074297.1073741825.100005577520009&type=3&theater Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
İşin garip yanı puroyu gördükten sonra bir daha onu duvar boşluğuna benzetemiyorsun ??
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tahir40 3 yıl
Ya insan gibi rica ediyorum bak, böyle lüzumsuz şeyleri haber diye yayınlamayın. Bundan bi sonraki basamak uçankuş, survivor, elbise mavi mi...
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kobra90 3 yıl
yılın teknoloji haberi ödülü Onur seven,a gidiyor onur yaptığı açıklamada kendisine bu imkanı veren dh ailesine teşekkürlerini sundu açıklamanın ardından Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik ise duygu dolu şu sözleri söyledi üst seviye kaliteli haber için takipçi kitlemizin damak tadına hitap ettik sadece işin özü arka planda hummalı bir çalışmadır dedi.
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aycibin 2 yıl
kontrastı çok yüksek ekranda siyahlar koyu olduğundan zor görülüyor.biraz grileri açınca rahat görülüyor.
ama çok da şaşırılası birşey değil
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DH Misafiri 3 yıl
puro harici bir şey aradım resimde, bulamayınca haberi okudum.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Teknoloji dolu bir haber. Bundan sonra anakart, soğutma sistemi, PSU haberleri istemiyoruz, bu tarz teknolojik haberler yayınlayın.

Dur bir dakika, en son ne zaman anakart haberi gelmişti ki ?
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DH Misafiri 3 yıl
GenkaNuank
Editörleri blokladigimizda haberleri görünmesin artık biz de sabah akşam sovmeyelim

Bu konuda ciddiyseniz bir Chrome eklentisi yazabilirim.
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Celonfix 3 yıl
Telefonda bir türlü göremedim bilgisayarda bakar bakmaz gördüm
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harun1001 3 yıl
Tamam varsayalım gördük veya görmedik sonuç söyleyin SONUÇ...????
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Redunay 3 yıl
Resmi inceledim ve aralığa sıkışmış bir tür kuş kafası sandım. İşin garibi yazıda puro olduğunu okuyunca onu puro cinsi bir kuş türü olarak algılamaya devam ettim.
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heronos 3 yıl
kafası sıkısmıs kurbaga zannetım yorumu okudum hala puroya benzemıyor bu melet :):):)
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mudebbir 3 yıl
Bula bula puro mu bulmuş. Duvar arsında olmasa bile millet Kahverengi yuvarlak ve yamuk bir cisim diyecekti
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C.CEMİL 3 yıl
duvar arasında puro görünce ne oluyormuş ?
belki siz şartlandınız nereden bileceğiz ?
hiç puroya benzetemedim ,gözlerimde sorun var ama duvarlarda zaten puro aramam :)
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facebook, tuğla ve
7 etiket daha puro optik illüzyon duvar sosyal medya Internet Onur Seven Popüler
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