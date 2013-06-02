Tukcell Superonline, fiber abonesi olanlara ViewPad 10e tablet hediye ediyor

Haber Editörü
Ülkemizin internet altyapısı sağlayıcılarından olan Turkcell Superonline, 24 aylık fiber abonelik taahhüdü kapsamında müşterilerine ViewPad 10e tablet modeli hediye ediyor.
Kampanya 1 Nisan - 1 Eylül 2013 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan sadece yeni Turkcell Superonline fiber internet aboneleri yararlanabiliyor.
Fiber internet tarifeleri 79TL'den başlayarak 199TL'ye kadar giden fiyatlara sahip. ViewPad 10e modelinde 9.7 inçlik IPS ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 4GB depolama kapasitesi, 5400 mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor.
http://www.superonline.net/kampanya-detay?k=61&d=viewpad-tablet-hediye&t=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şüphesi olan var mı?
Aynen kardeşim ya bizim mahalledede yok....Ya ALLAH aşkına bizim binayada gelin yapın ya fibernet yok bizim apartmanda olsa bende yaptırıcam yetkililer lütfen gelin bizim apartmanada koyun ya bıktım şu TTNET'den abi gelin bi koyun ya...İstanbulun nerdeyse göbeğinden az soldayız Fibernet yok ama TTNET'in var bak gelip yapmazsanız TTNET yaparım
Ayda 79 TL imiş. Parasını aldıktan sonra babam da hediye eder...
TTNET sayfasında fibernet paketleri 79 liradan başlayıp 199 liraya kadar değil,
69 liradan 119 liraya kadar gidiyor.
Bunlar da Allah bilir 69 lira olanı 79 a verip hediye ettik diyorlardır.