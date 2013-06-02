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Tukcell Superonline, fiber abonesi olanlara ViewPad 10e tablet hediye ediyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tukcell Superonline, fiber abonesi olanlara ViewPad 10e tablet hediye ediyor
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Ülkemizin internet altyapısı sağlayıcılarından olan Turkcell Superonline, 24 aylık fiber abonelik taahhüdü kapsamında müşterilerine ViewPad 10e tablet modeli hediye ediyor.

Kampanya 1 Nisan - 1 Eylül 2013 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan sadece yeni Turkcell Superonline fiber internet aboneleri yararlanabiliyor. 

Fiber internet tarifeleri 79TL'den başlayarak 199TL'ye kadar giden fiyatlara sahip. ViewPad 10e modelinde 9.7 inçlik IPS ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 4GB depolama kapasitesi, 5400 mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor.

http://www.superonline.net/kampanya-detay?k=61&d=viewpad-tablet-hediye&t=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
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Srcn81 5 yıl
Tablet hoşuma gitmedi.
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Hasikomen 5 yıl
Bizim burada fiber vardı da biz mi abone olmadık?
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panama 5 yıl
Selamlar yorum icin teşekkürler ,o kadar kullanımım olmadıgı icin 100 gb alan bana yeterli bende ona paralel hareket edeceğim
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Mr.Kertenkele 5 yıl
50 mbps aldık bunu verdiler,çok berbat yahu.Kvk içine etmiş.
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rmndzc35 5 yıl
paragöz trkcll 4 gb lık hafızasıyla bu milleti aptal yerine mi koyuyor???
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erimemre 5 yıl rmndzc35
edizici

paragöz trkcll 4 gb lık hafızasıyla bu milleti aptal yerine mi koyuyor???

Şüphesi olan var mı?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
tableti ilk defa görüyorum ayrıca bedava değil. demekki ipad verseler 48 ay taahhüt yaparlar. Çekmeköy de fiber internet var ama sitelere müstakil evdeyiz o yüzden vermiyorlar. Ayrıca bu taahhüt ve taksit olan işlere hiç girmem ve tavsiye etmem.
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erimemre 5 yıl
Upload hızı ile ilgili resmi bir şey söylemekden hala acizler.
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Steve Jobs 5 yıl
Hele bir' oturdugum mahalleye getirsinde...
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yanlızkurt007 5 yıl Steve Jobs
(eren)

Hele bir' oturdugum mahalleye getirsinde...

Aynen kardeşim ya bizim mahalledede yok....Ya ALLAH aşkına bizim binayada gelin yapın ya fibernet yok bizim apartmanda olsa bende yaptırıcam yetkililer lütfen gelin bizim apartmanada koyun ya bıktım şu TTNET'den abi gelin bi koyun ya...İstanbulun nerdeyse göbeğinden az soldayız
Fibernet yok ama TTNET'in var bak gelip yapmazsanız TTNET yaparım
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OverClocK1ng 5 yıl
Aman. Ben de gerçekten hediye ediyor zannettim.
Ayda 79 TL imiş. Parasını aldıktan sonra babam da hediye eder...
TTNET sayfasında fibernet paketleri 79 liradan başlayıp 199 liraya kadar değil,
69 liradan 119 liraya kadar gidiyor.
Bunlar da Allah bilir 69 lira olanı 79 a verip hediye ettik diyorlardır.
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Tekno moomce 5 yıl
Hız alanı ile uğraşsanız yada gerçek sınırsız terife ekleseniz bi zahmet
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