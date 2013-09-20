Tüm donatılar hazır; iPhone 5s parçalarına ayrılıyor

Teknoloji dünyasının sevilen ekibi iFixit, takım çantasını bu sefer iPhone 5s için açtı; Touch ID, A7 yongada sistemi, iSight Kamera, Logic Board ve dahası gün ışığına çıktı.Gelin vakit kaybetmeden iFixit'in son çalışmasıyla iPhone 5s'i daha yakından tanıyalım.

Teknoloji dünyasında deprem etkisi yaratan cihazları parçalarına ayırarak, onları farklı bir açıdan tanımamızı sağlayan iFixit'in iPhone 5s çalışması aslında telefonun sadece dış tasarımıyla değil iç tasarımıyla da iPhone 5 ile büyük ölçüde benzer olduğunu gözler önüne koyuyor. Fakat biraz daha detaya indiğimizde aslında iPhone 5s'le ilgili bazı dikkat çekici ayrıntılarla karşılaşıyoruz.

Örneğin Touch ID sensörü. Donanımsal olarak dikkat çeken yenilik olan Touch ID sensörünün Lightning Port bölümüne bağlanmasını sağlayan kablo sistemi, telefonun ekranının çıkartılmasını iPhone 5'e nazaran zorlaştırmış. Yani dikkat edilmezse, ekran demontaj edilirken Touch ID sensörü çalışmaz hale gelebilir.

Diğer bir detay ise pilde. Apple, iPhone 5s'in pilini kasaya yerleştirirken kullandığı yapışkan miktarını iPhone 5'dekine kıyasla gözle görülür derecede arttırmış. Farklılık bununla da sınırlı değil. Örneğin iPhone 5'in pilin yerinden sökerken, pilin yanında yer alan kaldırma etiketin tutup biraz kuvvet uygulamak yeterliydi. Ancak iPhone 5s'de böyle bir kaldırma etiketi mevcut değil. Haliyle hem yapışkan miktarı artıp hem de kaldırma etiketi bulunmadığı için iPhone 5s'de pilin sökülmesi, iPhone 5'teki pil değişikliğine göre çok daha zor ve dikkatle yapılması gereken bir iş olduğu anlamına geliyor. Bu arada merak edenler için iPhone 5s'in pili, 3.8V standart potansiyelinde saatte 5,92Wh'lik enerji sağlıyor; daha bilinen bir ifadeyle pilin kapasite 1560 mAh.

Bir diğer merak edilen konu hatırlanacağı gibi M7 yardımcı işlemcisinin ne şekilde konumlandırıldığıydı. Aslında beklendiği gibi olduğunu iFixit'in bu çalışmasında gördük. Logic Board üzerinde M7 isimli ayrı bir yonga mevcut değil; Apple, bu yardımcı yongayı A7 sisteminin içerisinde konumlandırmış. Şimdilik M7 ile ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı çünkü jenüz A7, ayrıntılı şekilde mercek altına alınmış değil.

iFixit'in telefon hakkındaki genel değerlendirmesine gelecek olursak: (tabiki değerlendirme montaj edilebilme kıstası gözönüne alınarak yapılıyor)

iPhone 5'de olduğu gibi, ekran bölümü telefonun demontajı esnasında ayrılan ilk bölüm. Yani ekran ya da panelle ilgili parça değişikliklerinde sıkıntı görünmüyor.

Pili değiştirmek ne çok zor ne de çok kolay. Ama teknik olarak kullanıcı tarafından değiştirilmesi mümkün değil.

Telefonu demontaj ederken Touch ID sensörünün kablosuna, dikkat edilmezse, zarar vermek çok kolay.

Ön cam, sayısallaştırıcı ve LCD panel yekpare. Bu da telefonun ön yüzüne gelebilecek bir zararda tamir masraflarını yükseltiyor.

Genel Puan: 6 /10

Şimdi de hep birlikte iFixit'in 5s yolculuğuna fotoğraflarla yakından göz atalım.

http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+5s+Teardown/17383/1?singlePage