TunnelBear’den şifre saklama uygulaması

VPN ağları içerisinde en önemlilerinden birisi olan ve YouTube yasağı döneminde de ülkemizde sık sık gündeme gelen TunnelBear şimdi de şifre koruma çözümlerine adım atıyor.

RememBear neler sunuyor?

RememBear adıyla geliştirilen uygulama şu anda beta sürecinde. RememBear uygulaması Windows, Android, Mac ve iOS platformları yanında bir Chrome eklentisi olarak da hizmet verecek.

Uygulamanın temel amacı şifre yönetimini çok kolay ve kullanıcı dostu hale getirmek. Böylece kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılmayı ve rakipleri ile sıkı bir mücadeleye girmeyi amaçlıyor.

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Bunun haricinde genel olarak diğer hizmetlerle aynı fonksiyonlar sunuluyor. Cihazlar arası senkronizasyon, otomatik olarak formları doldurma, güçlü rastgele şifreler üretebilme bunlar arasında.

Kanada firması olan TunnelBear 2011 yılında faaliyetlerine başladı. Ayı animasyonları ile akılda kalan hizmet toplamda 20 milyon kullanıcıya ulaştı. RememBear için en önemli avantaj bu kullanıcı veri tabanı olacak.