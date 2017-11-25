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TunnelBear’den şifre saklama uygulaması

Sade arayüz ve kolay kullanım özellikleri ile beğenilen bir VPN uygulaması haline gelen TunnelBear, şimdi de şifrelerinizi güvenle saklayabileceğiniz yeni uygulamasını tanıttı.
1 yıl
1,9b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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VPN ağları içerisinde en önemlilerinden birisi olan ve YouTube yasağı döneminde de ülkemizde sık sık gündeme gelen TunnelBear şimdi de şifre koruma çözümlerine adım atıyor.

RememBear neler sunuyor?

RememBear adıyla geliştirilen uygulama şu anda beta sürecinde. RememBear uygulaması Windows, Android, Mac ve iOS platformları yanında bir Chrome eklentisi olarak da hizmet verecek.

Uygulamanın temel amacı şifre yönetimini çok kolay ve kullanıcı dostu hale getirmek. Böylece kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılmayı ve rakipleri ile sıkı bir mücadeleye girmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor"

Bunun haricinde genel olarak diğer hizmetlerle aynı fonksiyonlar sunuluyor. Cihazlar arası senkronizasyon, otomatik olarak formları doldurma, güçlü rastgele şifreler üretebilme bunlar arasında.

Kanada firması olan TunnelBear 2011 yılında faaliyetlerine başladı. Ayı animasyonları ile akılda kalan hizmet toplamda 20 milyon kullanıcıya ulaştı. RememBear için en önemli avantaj bu kullanıcı veri tabanı olacak.


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1 Avatar
Türkçesever 1 yıl
Şifre yöneticilerinin güvenilirliği biraz sıkıntılı bence.
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Ramazandro 1 yıl
Bunu androidde samsung internet browserinde kullanamıyor muyuz? Pop up çıkmıyor
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emrhyldrm 1 yıl
1Password!
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System32Deleted 1 yıl
Ne Gerek Var Ya
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Vega 1 yıl
Ne gerek varki bu tür uygulamalara?Zaten Safari tarayıcı otomatik olarak şifreyi kaydedip saklıyor.
Zaten VPN uygulamasıda çalışmıyor bunun.
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