Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehirlere göre Türk Lirası’nın satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi için yapılan Bölgesel Satınalma Gücü Pariterisi (BSGP) 2017 araştırmasının sonuçlarını yayınladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek (en pahalı) bölge İstanbul, en düşük (en ucuz) bölge ise Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesi oldu.

Türkiye geneli ortalamasına göre 100 lira ile alınabilecek mal ve hizmetin çeşitli bölgelerdeki satış tutarına göre endeksler belirlendi. Buna göre bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.

Gıda ve içeceklerde en pahalı il İstanbul

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111.0 ile İstanbul'da görülürken, bu grupta en düşük endeks 94,9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti.

Giyimde en pahalı il İzmir

Giyim ve ayakkabı grubunda 110,6 endeksi ile İzmir en pahalı yer olurken 84,1 endeksi ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesi en ucuz bölge oldu.

En büyük fiyat endeksi farkı sağlık ve konutta

Sağlık fiyatlarında en pahalı bölge Ankara, en ucuz bölge ise TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Ankara’nın fiyat düzeyi endeksi 145,3 olurken TRC3 bölgesinin endeksi 73,8 olarak ölçüldü. Bu istatistiğe göre Ankara’daki sağlık grubu fiyatları, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’ten yaklaşık olarak iki kat daha pahalı.

Lokanta ve otel grubunda en pahalı il Ankara

Dağılım genişliği en yüksek grup olan konut grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150,1 ile İstanbul olurken en düşük bölge 84,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Dağılım genişliğinin en az olduğu grup ise tütün ve alkollü içecekler grubu olarak tespit edildi. En yüksek endeks 100,2 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’da gerçekleşirken en düşük endeks 99,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla’da görüldü.

Ulaştırmada en pahalı il İzmir, en ucuz iller ise Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu. Lokanta ve otel grubunun en pahalı Ankara, en ucuzu Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu. Haberleşme grubunda internet ve telefon abonelik ücretlerinde bölgelere göre değişim gözlemlenmedi.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27847