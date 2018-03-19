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Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Genel tüketim harcamalarında İstanbul, en pahalı bölge oldu.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehirlere göre Türk Lirası’nın satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi için yapılan Bölgesel Satınalma Gücü Pariterisi (BSGP) 2017 araştırmasının sonuçlarını yayınladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek (en pahalı) bölge İstanbul, en düşük (en ucuz) bölge ise Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesi oldu.

Türkiye geneli ortalamasına göre 100 lira ile alınabilecek mal ve hizmetin çeşitli bölgelerdeki satış tutarına göre endeksler belirlendi. Buna göre bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.

Gıda ve içeceklerde en pahalı il İstanbul

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111.0 ile İstanbul'da görülürken, bu grupta en düşük endeks 94,9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti.

Giyimde en pahalı il İzmir

Giyim ve ayakkabı grubunda 110,6 endeksi ile İzmir en pahalı yer olurken 84,1 endeksi ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesi en ucuz bölge oldu.

En büyük fiyat endeksi farkı sağlık ve konutta

Sağlık fiyatlarında en pahalı bölge Ankara, en ucuz bölge ise TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Ankara’nın fiyat düzeyi endeksi 145,3 olurken TRC3 bölgesinin endeksi 73,8 olarak ölçüldü. Bu istatistiğe göre Ankara’daki sağlık grubu fiyatları, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’ten yaklaşık olarak iki kat daha pahalı.

Lokanta ve otel grubunda en pahalı il Ankara

Dağılım genişliği en yüksek grup olan konut grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150,1 ile İstanbul olurken en düşük bölge 84,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Dağılım genişliğinin en az olduğu grup ise tütün ve alkollü içecekler grubu olarak tespit edildi. En yüksek endeks 100,2 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’da gerçekleşirken en düşük endeks 99,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla’da görüldü.

Ulaştırmada en pahalı il İzmir, en ucuz iller ise Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu. Lokanta ve otel grubunun en pahalı Ankara, en ucuzu Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu. Haberleşme grubunda internet ve telefon abonelik ücretlerinde bölgelere göre değişim gözlemlenmedi.


http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27847 Yorum Yaz
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bluemersini 1 yıl en beğenilen
amerika güneyimize ordu yığmış, bölmek için hazırlık yapıyor, siz hala iphone x peşindesiniz. iphone mu ülkeyi harika yapıcak, bravo yani.
5 Yanıt Yanıtla +42
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smart1978 1 yıl
TL deger kaybediyor. Turkiye sehirler arasi alim gucunu cikartsa ne yazar...
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TetraYazilim 1 yıl dere.beyi
Sağlık, eğitim, gıda, barınma vs. gibi tüm ayrıntılar aynı bile olsa yurtdışında yaşayan biri bizden daha iyi yaşıyor. Yıllardır GreenCard başvurusu yapıyorum, çıktığı an arkadama bile bakmadan giderim.
Sağlık, eğitim, gıda, barınma vs. gibi tüm ayrıntılar aynı bile olsa yurtdışında yaşayan biri bizden daha iyi yaşıyor. Yıllardır GreenCard başvurusu yapıyorum, ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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ONIONBUD 1 yıl
Sahi, pek bilmiş bir köşe yazarı "liradan 6 sıfır atıldıktan sonra Taksim meydanında eşek gibi anıracaktı." Hala o ve arkadaşı eşşek olanlardan açıkça anırma sesi duyulmadı.
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agent1453 1 yıl
Yakın zamana kadar İstanbulda'ki her marketlerdeki ürün fiyatları acayip arttı,neden artıyor diye düşündükçe çıldırıyorum...
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brshr 1 yıl
İzmir ben okurken bu kadar pahalı değildi. Ne zaman İstanbul ile yarışır olmuş. Şaşırdım.
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Artunç 1 yıl
TL'nin alım gücü zaten ne zamandır düşük örnek vermem gerekirse döviz kuru 2-3 sene önce ne kadardı şimdi ne kadar? Bunun haricinde enflasyon oranları hesabında da sepete konan komik şeyler (pinpon topu, mum vs gibi) üzerinden enflasyon hesabı yapılıyor ona rağmen enflasyon yine çift haneli çıkıyor!! Memur veya emekli maaşları ile devlet kademesindeki kişiler bir geçinmeye çalışsın bakalım geçinebiliyorlar mı? Vatandaşa adam gibi bir zam yapılması lazım. Yani en az yüzde 20 veya yüzde 30 civarında zam yapılırsa (nerede o günler) halk biraz olsun maddi yönden rahat eder. Alım gücünün başka türlü iyileşmesi mümkün değil. Zaten neden bu kadar çok dükkan mağaza kapanıyor acaba? Bir düşünmek lazım..
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gcb1903 1 yıl
Eh artık yuh ya. Yaşam kalitesi standardı ne zamandır Iphone oldu? Kafayı telefonla bu kadar bozan ülkeler belli. Türkiye, BAE, Arabistan, Katar, Kuveyt, Malezya, Endonezya falan işte.
Iphon'u yani teknolojiyi icat eden, üreten, pazarlayan ve satan adam neden benden ucuza alabiliyor diye isyan ediyorlar resmen. Hadi biriniz de Iphone kullanmayı bırakıp icat etsin, geliştirsin, pazarlasın, küresel satış rekorları kırsın, 500 milyar dolarlık marka değerlerine ulaşsın da sonra gelip konuşalım "bu malı niye biz pahalı alıyoruz" diye. Oturayım, hep hazır, hep hazır isteyeyim, 30 yaşına kadar baba parası yiyeyim, "fikir" üretmeyeyim sonra üretenle aynı hayatı yaşayayım. Ne güzel hayaller la.
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nForcer 1 yıl
Hadi İstanbul'u anladım da, İzmir işsizlikten kırılırken ve yeni iş sahaları açılmazken nasıl o kadar pahalı oluyor, onu anlamış değilim. Çünkü sadece emlak rantı ile olacak bir durum değil bu.
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smart1978 1 yıl
Dikkatimi ceken bir detay az once fark ettim : Grafikte sayisal degerler ile bar yani cubuklar orantili degil. Abartma metodu algi olusturma kisacasi CAHIL insanlar olarak gormekteler!
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forumu 1 yıl
Demek ki fiyatları belirleyen şey, o bölgede yaşayan insanların alım gücü. Bizzat denedim de.
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Haplo 1 yıl
En çok mal Marmara bölgesinde, İstanbul ve çevre sanayi illerinde üretiliyor ardından memleketin uzak köşelerine kargolanıyor; buna rağmen memleketin uzak köşeleri malı üretildiği yerden daha ucuza satmasını başarabiliyor.
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BlackGhost12 1 yıl
Abd evsiz konusu bizim dilencilerle aynı. Çalışacağıma dilenirim diyen kız vardı günde 200 tl min, ortalama 500 TL ciro yapıyorum diyen. Zevkine evsiz yaşıyor. İş yok değil.@payners
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