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Türk Telekom girişimcileri yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyor

Türk Telekom’un kendisini göstermek isteyen girişimcileri yatırımcılar ile buluşturmayı amaçladığı PİLOT Demo Day etkinliği bu yıl beşinci kez gerçekleşiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde girişimcilere bir şans tanımak ve kaynak oluşturmak amacıyla Türk Telekom tarafından 2013 yılında başlatılan PİLOT Demo Day etkinliğinin bu yıl beşincisi gerçekleşti. PİLOT Demo Day’de Türk Telekom’un PİLOT programı kapsamında desteklediği 5. dönem mezunu 10 girişim, projelerini ve iş modellerini sundu.

Türk Telekom, 29 Kasım’da gerçekleştirdiği ‘Demo Day’de büyümek için yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimleri yatırımcılarla bir araya getirdi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ev sahipliğinde gerçekleşen ‘PİLOT Demo Day’de Türk Telekom’un PİLOT programı kapsamında desteklediği 5. dönem mezunu 10 girişim, projelerini ve iş modellerini katılımcılara sundu.

Ayrıca Bkz. "Apple kodlama etkinlikleri bu yıl beşinci kez düzenleniyor"

Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un 5. dönem mezunlarının Türk Telekom’un desteği ile belli bir seviyeye getirdikleri girişimlerini daha da büyütmek amacıyla projelerini sundukları ‘PİLOT Demo Day’e katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

45 girişimciye 2 milyon TL finansal destek

Türk Telekom’un PİLOT programının 5. dönem mezunları Artiwise, Birfatura, Frizbit, Mobilya Takip, Nara, Optiyol, Propars, SaltCommerce, Vexrob ve Visar projelerini yatırımcılara sundu.

PİLOT programı kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. Bu yıl mezun olan 10 girişimin her birine 75 bin TL maddi destek sağlandı. Ayrıca bu girişimler 100 mentorla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Program kapsamında 45 girişime sağlanan kaynak 2 milyonu TL’yi buldu. 2016 yılı sonuna kadar desteklenen 35 girişimin ürettiği ciro 6 milyon TL’ye ve sağladığı istihdam da 141’e ulaştı.

 

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tanreall 1 yıl en beğenilen
Türk Telekom ilk önce vatandaş ile hizmeti buluştursun.
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muroooo19 1 yıl
türk telekom pişmanlıktır!
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tahir40 1 yıl
Ülkemizin adsl tekeli, ye ye bitiremediler her ay vatandaştan kerktikleri parayı...
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Bluflame 1 yıl
45 kişiye 2milyon kaynak, lan olm çerez parası bile değil. milli futbol takımının malzeme masrafı.
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tahir40 1 yıl
Ülkemizin adsl tekeli, ye ye bitiremediler her ay vatandaştan kerktikleri parayı...
Yanıtla +5
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muroooo19 1 yıl
türk telekom pişmanlıktır!
Yanıtla +7
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tanreall 1 yıl en beğenilen
Türk Telekom ilk önce vatandaş ile hizmeti buluştursun.
Yanıtla +12
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