Türk bilim insanları roketlerin hızını değiştirebilen bir teknoloji geliştirdiler

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan havada hareket halindeki roketlerin hızını otomatik olarak değiştirebilmeye olanak sağlayan yerli bir yazılım geliştirdi.



Deneyleri ROKETSAN'da gerçekleştirilen teknoloji, kapak makalesi olarak Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliğince çıkarılan IEEE Control Systems Magazine'de bilim dünyasına duyuruldu.



Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, IEEE Control Systems Magazine'in Ekim sayısının kapak konusunun "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek Performanslı Basınç Kontrolcüsü Geliştirilmesi" makaleleri olduğunu ifade etti. Söz konusu teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığına işaret eden Yıldız, "Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek." dedi.



Roketlerin havaya gönderilmelerinin ardından belli bir hız profilinde hareket ettiğini belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:



"Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler."

Bir senelik bir çalışma söz konusu

Yıldız, çalışmalarının literatürde ilk niteliği taşıyan önemli özelliklerinin bulunduğunu belirtti. ROKETSAN'da yapılan deneylerin de sistemin iyi çalıştığını gösterdiğine işaret eden Yıldız, "Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesi'nde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak." değerlendirmesinde bulundu

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insanlarindan-roket-hizini-degistirebilen-teknoloji/1299685