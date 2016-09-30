Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser, Birleşmiş Milletler için uçacak

Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı) Birleşmiş Milletler'in tarihteki ilk uzay görevi için seçildi. Başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen'in üstlendiği, uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation, Birleşmiş Milletler ile 2021 yılında düzenlenecek olan bir görev için anlaşmaya vardı.

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Fakir ülkelerin uzay ihtiyaçları için kullanılacak

Tabi Sierra Nevada ve Birleşmiş Milletler arasındaki bu anlaşma yalnızca fakir ülkeler için geçerli olan bir şey değil. Buna göre Birleşmiş Milletler'e üye olan herhangi bir ülke, Hayal Avcısı'nı kullanmak için başvuruda bulunabilecek; ancak uzay aracını kullanmak isteyen ülkenin öncelikle uygun bir deney hazırlaması istenilen ücretleri de karşılaması gerekecek. Fakir ülkeler için işin ücret kısmında kolaylıklar sağlanacak.

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor

http://spacenews.com/united-nations-to-fly-first-space-mission-on-dream-chaser/

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