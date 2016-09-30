Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser, Birleşmiş Milletler için uçacak

Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı) Birleşmiş Milletler'in tarihteki ilk uzay görevi için seçildi. Başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen'in üstlendiği, uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation, Birleşmiş Milletler ile 2021 yılında düzenlenecek olan bir görev için anlaşmaya vardı.
Ayrıca Bkz. "Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır"
Fakir ülkelerin uzay ihtiyaçları için kullanılacakABD, Rusya, Çin gibi dev ülkeler haricindeki birçok ülkenin uzay araştırmalarında aktif rol oynayamamalarının en büyük sebebi hepinizin de bildiği üzere inanılmaz boyutlara ulaşan maliyetler. Bu alanda çoğu dev ülke uzay araştırmalarını bilimsel anlamda ilerlemek ve prestij kazanmak için kullanıyor olsa da bu araştırmaların bazı avantajları da artık günümüz koşullarında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Örneğin dünya üzerindeki birçok fakir ülke hala uydularla hava durumunu izlemek veya insanların telekomünikasyon ihtiyaçlarını sağlamak gibi uzayın basit ama olmazsa olmaz faydalarından yararlanamıyor.
Sierra Nevada ve Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz Salı günü açıkladığı bu önemli iş birliğinin işte bu problemlere bir çözüm olması umuluyor. Hali hazırda NASA ve ESA gibi dünyanın en büyük uzay ajansları tarafından milyarlarca dolarlık yatırım alan yeni nesil uzay aracı Dream Chaser, 2021'de çıkacağı ilk görevle toplam 14 farklı ülke için uçuş deneyleri yapacak.
Tabi Sierra Nevada ve Birleşmiş Milletler arasındaki bu anlaşma yalnızca fakir ülkeler için geçerli olan bir şey değil. Buna göre Birleşmiş Milletler'e üye olan herhangi bir ülke, Hayal Avcısı'nı kullanmak için başvuruda bulunabilecek; ancak uzay aracını kullanmak isteyen ülkenin öncelikle uygun bir deney hazırlaması istenilen ücretleri de karşılaması gerekecek. Fakir ülkeler için işin ücret kısmında kolaylıklar sağlanacak.
Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyorYeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.
ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı(IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
http://spacenews.com/united-nations-to-fly-first-space-mission-on-dream-chaser/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öğrenim hayatının en kritik dönemlerini orada tamamlamış, alacağı bütün bilgi ve desteği Amerika dan almış.
Oradaki hali hazırda kurulu bir firmayı satın alıp ilerletmiş.
Yani baktığında doğup ilk okul okumaktan başka birşey yapmamış Türkiye de.
Bu proje başındaki şahısların isminin Türk olması dışında bizden kazandıkları en ufak bir şey yok.
Projeye "bizim" diyebileceğimiz en ufak zerre yok.