Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi





Henüz emekleme aşamasındaki yerli savunma sanayii, önemli projelerin yanında nihai vaziyet kazanmış çözümlerle gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse ülke dışına yapılan ihracatlar ile önemli bir boyut kazandı. Özellikle bölgesel ihracatlar ve terörle mücadelede kullanılan yerli araçlar ve mühimmatlar, içinde bulunduğumuz süreçte hayati rol oynuyor.

Geride bıraktığımız yılda ihracat rakamları milyar dolar seviyesine çıkan Türkiye, özellikle neticelenmiş işlerin de katkısıyla bu rakamı daha da yukarı çekebilir. Geçtiğimiz yıl savunma sanayiinde toplam ihracat tutarı 1.7 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Bu yıl ise beklenti 6 milyar dolar seviyesini yakalayabilmek.

Tabi işin ihracat boyutunun yanında dışa bağımlılığın azaltılması çok daha hayati bir konu. Geride kalan yıllarda neredeyse %100’e yakın bir seviyede ithalata dayalı olan savunma sanayii harcamaları, son yıllarda %21 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Geçen yıl 1.6 milyar dolarlık savunma sanayii ithalatı yapılmış. Yeni ekipman ve teçhizat alımında ise yerlilik oranı ise %60’lar seviyelerine kadar çıkarılmış. Bu yükseliş özellikle modernizasyon ve sonradan çıkacak ek maliyetler konusunda da uzun vadede önemli bir avantaj sağlayacak. Hatırlanacağı gibi Almanya Leopard tanklarının tamiri için gerekli parçalara ambargo uygulamıştı.

Aselsan, Roketsan başta olmak üzere Türk şirketleri son dönemde küresel ölçekli önemli savunma sanayii projelerinde görev alarak hem bu alandaki deneyimlerini yükseltmeye hem de adını duyurmaya başladı. Otokar, FNSS, Nurol gibi isimler ise Başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok noktaya geliştirdikleri ürünlerin satışını yaparak ihracata katkı sağlıyor.