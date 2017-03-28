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Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi

Yerli savunma sanayii özellikle son yıllarda ciddi bir ivmelenme içinde. Sadece yurt içi çalışmalar değil, diğer ülkelere yapılan satışlar da önemli bir hacme ulaşmaya başladı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Henüz emekleme aşamasındaki yerli savunma sanayii, önemli projelerin yanında nihai vaziyet kazanmış çözümlerle gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse ülke dışına yapılan ihracatlar ile önemli bir boyut kazandı. Özellikle bölgesel ihracatlar ve terörle mücadelede kullanılan yerli araçlar ve mühimmatlar, içinde bulunduğumuz süreçte hayati rol oynuyor.

Geride bıraktığımız yılda ihracat rakamları milyar dolar seviyesine çıkan Türkiye, özellikle neticelenmiş işlerin de katkısıyla bu rakamı daha da yukarı çekebilir. Geçtiğimiz yıl savunma sanayiinde toplam ihracat tutarı 1.7 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Bu yıl ise beklenti 6 milyar dolar seviyesini yakalayabilmek.

Tabi işin ihracat boyutunun yanında dışa bağımlılığın azaltılması çok daha hayati bir konu. Geride kalan yıllarda neredeyse %100’e yakın bir seviyede ithalata dayalı olan savunma sanayii harcamaları, son yıllarda %21 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Geçen yıl 1.6 milyar dolarlık savunma sanayii ithalatı yapılmış. Yeni ekipman ve teçhizat alımında ise yerlilik oranı ise %60’lar seviyelerine kadar çıkarılmış. Bu yükseliş özellikle modernizasyon ve sonradan çıkacak ek maliyetler konusunda da uzun vadede önemli bir avantaj sağlayacak. Hatırlanacağı gibi Almanya Leopard tanklarının tamiri için gerekli parçalara ambargo uygulamıştı.

Aselsan, Roketsan başta olmak üzere Türk şirketleri son dönemde küresel ölçekli önemli savunma sanayii projelerinde görev alarak hem bu alandaki deneyimlerini yükseltmeye hem de adını duyurmaya başladı. Otokar, FNSS, Nurol gibi isimler ise Başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok noktaya geliştirdikleri ürünlerin satışını yaparak ihracata katkı sağlıyor.



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napolyon94 2 yıl en beğenilen
Bu forumdaki hain tayfayi tanimanin en iyi yolu kullandikları "muhaha" smileyidir. Her iyi haberin altina bu "muhaha" icerikli aslinda komik olmayan sinirden catladiklarini gizleyen sahte bir gulumseme ile guya igneleme yaparlar. Prim vermeyeniz.
Bu forumdaki hain tayfayi tanimanin en iyi yolu kullandikları "muhaha" smileyidir. Her iyi haberin altina bu "muhaha" icerikli aslinda komik olmayan sinirden ca...
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2 Yanıt Yanıtla +136
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julyan 2 yıl sommet de la montagne
sommet de la montagne
Yerli teçhizatta alım %60 a çıkmış yerli teçhizatın %99 u yabancı üretim zaten. İtalat ise %21 e gerilemiş
. Aynen %99 alman malı ürünü türkiyede yapıp ithal etmiyoruz demek...

blok
sommet de la montagneYerli teçhizatta alım %60 a çıkmış yerli teçhizatın %99 u yabancı üretim zaten. İtalat ise %21 e gerilemiş. A...
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bladeGny 2 yıl
güzel haberler bunlar
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Son zamanlardaki savunma alanındaki teknolojik gelişmeler ve Arap , Müslüman ülkelerle olan ilişkiler savunma sanayisini son 10 yılda inanılmaz bir duruma getirdi , fakat yetmez.Maşallah deyip yola devam etmeliyiz.Allah vatana hizmet eden herkesin yardımcısı olsun.
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merveyanar 2 yıl
rusya ordusuna yatırım yaparken biz ordudan yatırım bekliyoruz :) bu sevindirici bi haber gibi geldi tartışılabilir pek fazla bilgim yok
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DH Misafiri 2 yıl
yıl 2017 ....16 yaşındaki bir hacker çocuk 100 tane tank ve helikopterin vereceği zarardan daha büyüğünü diğer ülkelere verebilir. sadece 5 tane yazılımcının ortaya çıkardığı marka değeri senin ülkenin milli gelirinin ustun de ne konuşuyorsunuz. hacı hocayla dış ülkelerle mücadele edemezsiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
Bırakın kardeşim şu birbirinize hain demeyi. İktidarı sevmeyen eleştiriyor işte, öyleki o kadar nefret ettirmişseniz iyi işlere bile burun kıvırır şüpheyle bakar muhalefette olanlar. Bu güveni nasıl kırdığınıza bakın önce. Milleti nasıl kutuplaştırdığınızı, bundan nemalandığınızı böylece kendi seçmeninizi kemikleştirdiğinizi saflarınızı sıklaştırdığınızı görün. Herkes seviyor ülkesini. Cehapeli hain falan değildir. Sen ona hain dersen gün gelir onlar iktidara gelince de akape hain olur. Tek hain var pkk. Keyfinize göre hain diyip durmak nedir? Vatanhainliği ne kadar ucuz bir laf size göre? Sokak jargonunda "ana bacı yapma" anne kutsaldır denir, vatan da kutsaldır vatanhainliği kelimesini bu kadar kolay kullanmayın. Solcu hain sağcı hain normal adam kalmaz yoksa.
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montevo 2 yıl
haber metninde emekleme diyor bizim sanayimize.hiç bi anti akpci böyle dememişti.
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Melladin 2 yıl
Güzel haber
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cattivo23 2 yıl
Aslında çok güzel bir konu başlığı. Çok tartışılması gereken ve üstelik yeni fikirlere düşüncelere açık bir konu. Fakat biz kavga etmeyi seçiyoruz çok enteresan:) Savunma Sanayinin gelişmekte olduğu çok açık. Yalnız bu süreçte daha acil adımlar atılabilir. Özellikle savaş uçağı üretimi ve kendi hava savunma sistemlerimizi üretmek gibi. Birkaç arkadaşın dediği gibi Diyanet Bakanlığı'na bu kadar anlamsızca ödenek ayırmak yerine bu ödeneklerin önemli bir kısmını bu projeler için doğru şekilde kullanabiliriz.
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Guest-0D056E7F8 2 yıl cattivo23
cattivo23
Aslında çok güzel bir konu başlığı. Çok tartışılması gereken ve üstelik yeni fikirlere düşüncelere açık bir konu. Fakat biz kavga etmeyi seçiyoruz çok enteresan:) Savunma Sanayinin gelişmekte olduğu çok açık. Yalnız bu süreçte daha acil adımlar atılabilir. Özellikle savaş uçağı üretimi ve kendi hava savunma sistemlerimizi üretmek gibi. Birkaç arkadaşın dediği gibi Diyanet Bakanlığı'na bu kadar anlamsızca ödenek ayırmak yerine bu ödeneklerin önemli bir kısmını bu projeler için doğru şekilde kullanabiliriz.

hocam 2014 haberlerine göre 85.000 cami var.
heralde şimdiye kadar camilerle kurslar vs bu sayı 100.000 olmuştur
hepsinin başında 1 imam olsa
her imam brüt 3000 tlnin üzerinde maaş alıyor
aylık 300.000.000 tl eder
12 ay için ise 3milyar 600 milyon eder.
bunlara diyanet işlerinin kendi bünyesinde çalışan müdrleri müdür yardımcılarını vsleri eklersek zaten bütçenin çoğunun sadece maaşlara gittiğini
bu maaşlarında dolaylı olarak ekonomiye girdiğini göreceğiz
=================
merak ettim araştırıdım bakalım neymiş

"DİB 2017 yılı performans programına göre Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı 117 bin 378 olarak açıklandı."
"imam maaşları da brüt 3230 liraymış" [kaynaklar aşağıda]
117.000 kişinin çoğu imam ama imam dışında kalan müftülüklerde il diyanet işlerindeki müdürler vs daha fazla maaş alıyorlardır ama biz 3230 olarak alalım
Aylık
377 milyon
Yıllık
4,5 milyar ediyor
bu giderlere dediğim gibi diyanette çalışan üst düzey memur maaşlarını eklersek [ki bu memurlar yönetici olduğundan her kurumda yüksek maaş alır] her ilde var olan diyanet işlerinin müdürlüklerinin yada şubelerinin giderlerini eklersek ikramiye yurtdışı faaliyetler şu bu eklersek 6,5 milyar tl yi bulur
muftulukhaberler.com/...
mymemur.com.tr/...
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ahnksqualt 2 yıl
Savunma sanayii gelişmelerinin altına alakasız konularla saçmalayanlar keşke bu foruma üye olamasalardı.
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METEHAN88 2 yıl
Din adamları yetiştiren kurumlara okul denmez...
Din adamları yetiştirmek her dini cemaatin kendi işidir.
Papaz,İmam,Budist rahip vb.. yetiştiren hiçbir kurum okul değildir...
Kanun gücüyle dinadamından hakim general doktor vali bilimadamı yaparız,
ama anca kendimizi kandırırız....
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kadirirdem 2 yıl
Çok güzel gelişme helal olsun.
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