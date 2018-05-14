Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu

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Apple’ın sesli asistanı Siri’nin Türkçe versiyonunda sesinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia eden Yelda Uğurlu Apple’a dava açmıştı. Uğurlu, sesinin kullanılmasına son verilmesini ve gazeteye ilan verilerek kendisinden özür dilenmesini talep etmişti. Mahkeme, dava kararını açıkladı.

Neler oldu?

Yelda Uğurlu, sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi için 2011 yılında seslendirme yaptı. Yelda Uğurlu, Nuance Communications şirketinin seslendirmeleri Apple’a sattığını ve Siri’de kendi sesinin kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

Mahkeme sesin Yelda Uğurlu’ya ait olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye yolladı. Bilirkişi raporunda sesin Uğurlu’ya ait olduğu ve Apple’ın izin aldığının tespit edilemediği ifadelerine yer verildi.

Apple ve Nuance Communications bilirkişi raporuna itiraz etti. İkinci kez düzenlenen bilirkişi raporunda; Uğurlu’nun 2011 yılında imzaladığı sözleşme gereğince, davalı şirketler Apple Türkiye ve Nuance Communications Şirketlerinin sesi kullanmasında hakkı olduğu belirtildi. Ayrıca Uğurlu’nun sesinin direkt olarak değil programla oluşturulup işlenmiş ses vasıtasıyla kullanılmıştır. Kişilik hakkı ihlal edilmemiştir” dedi.

Davanın reddine karar verildi

Yelda Uğurlu’nun vekili birinci bilirkişi raporunun esas alınmasını, Nuance Communications ve Apple ise ikinci bilirkişi raporunun dikkate alınarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, Yelda Uğurlu’nun sesinin taraflar arasındaki imzalanan sözleşmeye uygun olarak kullanıldığını belirterek davayı reddetti.

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turk-siri-applea-dava-acti-2405352/