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Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu

Apple'ın dijital asistanı Siri'de sesinin izinsiz kullanıldığını iddia eden Yelda Uğurlu ile Apple arasındaki davanın sonucu belli oldu. Mahkeme Apple'ı haklı buldu.
1 yıl
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30
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu
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Apple’ın sesli asistanı Siri’nin Türkçe versiyonunda sesinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia eden Yelda Uğurlu Apple’a dava açmıştı. Uğurlu, sesinin kullanılmasına son verilmesini ve gazeteye ilan verilerek kendisinden özür dilenmesini talep etmişti. Mahkeme, dava kararını açıkladı.

Neler oldu?

Yelda Uğurlu, sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi için 2011 yılında seslendirme yaptı. Yelda Uğurlu, Nuance Communications şirketinin seslendirmeleri Apple’a sattığını ve Siri’de kendi sesinin kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

Mahkeme sesin Yelda Uğurlu’ya ait olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye yolladı. Bilirkişi raporunda sesin Uğurlu’ya ait olduğu ve Apple’ın izin aldığının tespit edilemediği ifadelerine yer verildi.

Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu

Apple ve Nuance Communications bilirkişi raporuna itiraz etti. İkinci kez düzenlenen bilirkişi raporunda; Uğurlu’nun 2011 yılında imzaladığı sözleşme gereğince, davalı şirketler Apple Türkiye ve Nuance Communications Şirketlerinin sesi kullanmasında hakkı olduğu belirtildi. Ayrıca Uğurlu’nun sesinin direkt olarak değil programla oluşturulup işlenmiş ses vasıtasıyla kullanılmıştır. Kişilik hakkı ihlal edilmemiştir” dedi.

Davanın reddine karar verildi

Yelda Uğurlu’nun vekili birinci bilirkişi raporunun esas alınmasını, Nuance Communications ve Apple ise ikinci bilirkişi raporunun dikkate alınarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, Yelda Uğurlu’nun sesinin taraflar arasındaki imzalanan sözleşmeye uygun olarak kullanıldığını belirterek davayı reddetti.


https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turk-siri-applea-dava-acti-2405352/ Yorum Yaz
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AI Engineer 1 yıl en beğenilen
Sesini zaten satmış. Ondan sonra her yerde kullanılabilir. Bence Apple'dan para koparmak için böyle dava açmış.
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Ambarad 1 yıl
Neticede bu şirkete seslendirme için gittiysen, bir sözleşme vardır ortada. Orada belirtilmiştir sesinin diğer şirketler ve kuruluşlarla da paylaşılabileceği.
1 Yanıt Yanıtla +36
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drjacob 1 yıl
Apple'dan üç kuruş para alalım demiş
Yanıtla +24
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1 Avatar
malifural 1 yıl
uncharted 4 de seslendirme yapmıştı diye hatırlıyorum.
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Sebnem Ferah 1 yıl
Televizyonlara çıkıyodu bi ara parası bitti heralde
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WaylandIZMIR 1 yıl
Para para para
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ImRoyal 1 yıl
Ben tazminat kazanmasını isterdim. Sözleşmeler öyle kıvrak bir dille yazılıyor ki okusanız da kavramanız zor oluyor. Koskoca bir şirketsin. Ve kadına 1 milyon dolar. Davanın başka bir şekilde açılması yararlı olabilir. Sonuçta Apple da kullanım sözleşmesini kabul etmediğinizde yazılımı kullanmanıza izin vermiyor. Kim okuyor o sözleşmeleri? Emek hırsızlığı bu. Kadın bir kez seslendiriyor sonra onu kopyalayıp sürekli yararlanıyorlar. Kadın bir kez ücret alıyor Apple ömür boyu yararlanıyor.
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hsanlukk 1 yıl
Lafa gelince herkes antiemperyalist icraatta en büyük kapitalist. Dava dosyası ellerinde arkadaşların donanımhaberin hepsi hukuk mezunu avukat hakim savcı. Güçlünün yanında olma merakı gitmeyecek bu insanların içlerinden.
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haylaz__ 1 yıl
Elmacı güzelleri
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ahmetkep 1 yıl
ulan herkes fırsatçılık peşinde. Satmışsın sesini ne konuşuyon daha
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esmerbuyucu 1 yıl
Bir sonraki davasında yediği küfürler yüzünden hayatının alt üst olmasından dolayı Apple'a manevi yıpranma tazminatı açarsa şaşırmam. Reklamlar
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nForcer 1 yıl
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
3 yıl önce televizyonlarda böyle konuşurken neşeli ve gururlu görünüyordu. Ne oldu da yaptığından Apple'a dava açacak kadar rahatsız oldu? Ortada yeni bir "kandırıldık" vakası mı var yoksa?
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hanox 1 yıl
işin için de Apple olunca insan birazdaha şansını zorlayıp 3-5 daha fazla alabilirmiyim diye düşünmüyor değil yani :)
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